Charles Leclerc, Ferrari'nin sezona 'rüya gibi bir başlangıç' yapmasının, takımın son dönemdeki mücadelesinin ardından 'harika hissettirdiğini' söyledi

Formula 1'deki ilk çıkışını 2018'de yapan genç Monegasque dehası, 2019'da Ferrari 'ye geçtiğinden beri zor bir dönem geçirdi. Kariyerinin en başında elde ettiği iki galibiyet, kırmızı renkli ikonik takımın 2007'de Kimi Räikkönen'den bu yana ilk sürücüler şampiyonluğunu kazanmasının çok da uzak olmadığı yönündeki umutları ve beklentileri artırdı.

Ancak, 2019'un hayal kırıklığı yaratan geri kalanı ve Leclerc'in sürücüler sıralamasında sekizinci, Ferrari'nin ise yapıcılar şampiyonasında altıncı olduğu daha da kötü bir 2020'nin ardından, Ferrari'nin genç yıldızına yeteneklerine layık bir araba sağlayıp sağlayamayacağı konusunda şüpheler oluşmaya başladı.

Ancak bu sezon tüm bunlar değişti.

Leclerc artık her yarışta ciddi bir şekilde mücadele edebilecek kadar iyi bir otomobil kullanıyor ve sezonun henüz başında olmasına rağmen belki de dünya şampiyonluğunu bile kazanabilir.

Elbette 24 yaşındaki Leclerc'in yetenekleri de yeterince iyi - ancak bunlar hiçbir zaman söz konusu olmadı.

En son Emilia Romagna Grand Prix'sinde hayal kırıklığı yaratan altıncı sıraya rağmen Leclerc dört yarış sonunda 86 puanla pilotlar sıralamasında lider durumda ve son F1 şampiyonu Max Verstappen'in 27 puan önünde ikinci sırada yer alıyor.

Miami Grand Prix'si öncesinde CNN'den Amanda Davies'e konuşan Leclerc, "Son iki yıl çok ama çok zordu çünkü 2019'da Ferrari'ye geldiğimde, bazı durumlarda yarış kazanabilecek bir aracımız vardı ve 2019'daki ilk iki yarışımı kazandım" dedi.

"Sonra 2020 ve 2021'de kendinizi çok daha fazla mücadele eden bir araçla buluyorsunuz ve mükemmel bir hafta sonu geçirdiğinizde altıncı ila 10. sıra için mücadele ediyorsunuz, bu muhtemelen o kadar heyecan verici değil ve kabul etmesi zor, ancak bir ekip olarak bunu kabul ettiğimizi ve bu yıl zirveye geri dönmek için mümkün olan en iyi şekilde çalıştığımızı düşünüyorum.

"Bu yıl için çok umutluyduk ve zirveye geri dönmek için çalıştık ve sonunda içinde bulunduğumuz bu zor durumda son birkaç yılda yaptığımız tüm çalışmaların karşılığını aldığımızı görmek daha da harika bir duygu.

"Şampiyonada lider olmak harika, ancak şampiyonanın çok uzun olduğunun ve bu pozisyonu korumak için çok çalışmamız gerektiğinin de farkındayız, ancak şimdilik bu rüya gibi bir başlangıç. Hepimiz çok mutluyuz ve bu pozisyonu korumak için her zamankinden daha çok çalışıyoruz."

İki yıllık vasatlığın ardından - Leclerc geçen sezonu yedinci, Ferrari ise inşaatçılar şampiyonu Mercedes'in neredeyse 300 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı - hayal kırıklığına uğramak kolay olurdu.

Leclerc, aylarca süren sıkı çalışmanın hiçbir zaman orta sıralardan daha iyi bir sonuçla ödüllendirilmemesinin takıma zarar verdiğini kabul ediyor, ancak Ferrari'nin bu zor anları nasıl yönettiği konusunda övgü dolu sözler sarf ediyor.

"Leclerc o dönemi şöyle hatırlıyor: "Yani, bu çok zor. "Elbette moralinizin bozulduğu zamanlar oluyor ama ne zaman moralimi bozsam 2019'u ve kazanmanın nasıl bir his olduğunu düşündüm ve bu da bana geri dönüp her zamankinden daha çok çalışmak, iyi bir iş çıkarırsak bundan sonra gelecek güzel günleri düşünmek için ekstra motivasyon sağladı.

"Bence takımdaki herkes bu zihniyete sahipti ve inancını ve motivasyonunu hiç kaybetmedi, yani doğru yaklaşıma sahiptik."

'Onları asla gözden çıkarmayın'

Bu sezonun en büyük şoklarından biri Mercedes'in mücadelesi oldu.

Takım, Verstappen'in geçen sezonun sonundaki çılgın partiyi bozmasından önce rekor kırarak üst üste sekiz inşaatçılar şampiyonluğu kazanmış ve üst üste yedi sürücü şampiyonluğu elde etmişti.

Hem Lewis Hamilton hem de George Russell bu yıl Mercedes'in yeni aracıyla başa çıkamadı ve özellikle yedi kez dünya şampiyonu olan Russell zorlandı.

Russell şu anda dördüncü, Hamilton ise yedinci sırada yer alıyor ve bu sezon gösterdikleri çabanın karşılığını sadece iki üçüncülükle alabildiler.

Ancak Leclerc, Mercedes'in bu sporda nasıl bir juggernaut olduğunu çok iyi biliyor ve Hamilton'ın bu sezonu çoktan kapatmasına rağmen, tabutlarına son çiviyi çok erken çakmaktan çekiniyor.

Leclerc, "Onları asla gözden çıkarmıyorum çünkü çok güçlü bir takımlar ve bunu geçmişte de gösterdiler ama sezon başından beri zorlandıkları da bir gerçek," diyor. "Düzeltmeleri için biraz zaman gerekecek oldukça büyük sorunları var gibi görünüyor.

"Bu yüzden bilmiyorum, belki bu yıl şampiyonluk için değil ama sezonun bir noktasında bazı yarışları kazanabileceklerinden oldukça eminim."

Geçen sezon şampiyonluğun son yarışın son turunda belirlendiği dramatik final, son sezonlarda Mercedes'in geçit törenlerinden başka bir şey görmeyen F1 hayranları için hoş bir değişiklik oldu.

Bu yılın başlangıcı, taraftarların bir başka heyecan verici iki atlı yarışa tanık olabileceklerini ummalarına neden oldu - ancak Leclerc, şampiyonayı sadece kendisi ve Verstappen'den daha fazla kazanabilecek pilot olduğuna inanıyor.

Leclerc, Red Bull pilotunu kastederek "Checo [Perez] son derece yakın" diyor. Leclerc Ferrari'deki takım arkadaşı için "Carlos [Sainz Jr.] şanssızdı ve belki şimdi o da oraya ulaşıyor ama bence bu dördümüzün arasında olacak" diye ekledi.

"Her iki takım da çok rekabetçi. Tüm sürücüler çok çok rekabetçi, bu yüzden şimdilik sadece Max ve benim değil Red Bull ve Ferrari arasında bir mücadele görüyorum."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com