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Charles Leclerc: Ferrari Formula 1'in yükselen yıldızı ile gençlere bir şans veriyor

Üç kez dünya şampiyonu olan Sir Jackie Stewart Leclerc'e Vettel'i tahtından indirmesi için tüyo verdi

Monakolu sürücü ölmeden önce Ferrari patronu Sergio Macchione tarafından kapıldı

Selefi Kimi Raikkonen Ferrari ile uğraşmaması için onu uyarıyor

Kimi Raikkonen ikinci kez Ferrari'ye imza attığında 34 yaşındaydı, Sebastian Vettel ise 27 yaşındaydı ve Red Bull'dan alındığında tanınan bir isimdi.

Ancak Charles Leclerc'le kalıpları kırdılar, genç Ricardo Rodriguez'den bu yana Ferrari renklerindeki en genç sürücü, Leclerc gibi sporun gelecekteki süperstarı olarak işaretlendi. Meksikalı pilot aracını gridde ön sıraya park etti ve 21 yaşındaki Leclerc'in de Pazar günkü Avustralya Grand Prix'sinde aynı başarıyı gösterebileceği düşünülemez.

Üç kez dünya şampiyonu olan Sir Jackie Stewart, Rodriguez'in trajik ölümünden sonra kariyerinin sadece altı grand prix'sinde Formula 1'e girecekti ancak Ferrari'nin Leclerc ile potansiyel bir şampiyonu ortaya çıkardığına inanıyor.

Stewart, Melbourne'de başlayacak sezon öncesinde CNN'e verdiği demeçte, "Eğer yeterince iyi olursa, Leclerc Sebastian Vettel'i tahtından indirecektir," dedi. "Ama bunu yapmak için Ferrari'nin doğru aracı üretmesine ihtiyacı var. Her şey zamanlamayla ilgili, Lewis Hamilton en iyi pilot ama McLaren'den Mercedes'e geçişi çok iyi zamanlanmıştı ve bu olmasaydı çok farklı bir hikaye olurdu. Leclerc'in de benzer bir şeye ihtiyacı var."

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Leclerc bazı açılardan F1 için doğmuştu. Doğum yeri Monako, sporun tacındaki mücevhere ev sahipliği yapıyor ve Ekim 2014'te Japonya Grand Prix'sinde geçirdiği kazadan dokuz ay sonra yaralarına yenik düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybeden son F1 pilotu olan Jules Bianchi'nin vaftiz oğlu.

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The Grid'e verdiği bir röportajda itiraf etmesine rağmen, bu trajedi onu genç rütbelere tırmanmaktan alıkoymadı: "Onu bir insan olarak özlüyorum, harika bir insandı. Ben de Jules'un gurur duyması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum."

'Leclerc için doğru zaman değil'

Leclerc, Ferrari'nin CEO'su Sergio Marchionne 'nin ameliyattan kaynaklanan komplikasyonların ardından hayatını kaybetmesiyle takımın başına gelen son trajedinin ortasında kendini kanıtlaması gerektiğini biliyor. Kumar oynamak ve onu yarış pilotluğuna terfi ettirmek Marchionne'nin fikriydi.

Bu, bazıları tarafından sorgulanan bir karardı. Eski Ferrari pilotu Mario Andretti Sky Italia'ya şunları söyledi: "Bunun Leclerc için doğru an olup olmadığını bilmiyorum."

Hiyerarşinin gözünde Monagesque için dönüm noktası, kendi yarışı Monaco gibi bir sokak pisti olan Azerbaycan Grand Prix'sinde geldi ve gerçekçi olarak bu kadar rekabetçi olmaması gereken bir Sauber ile altıncı oldu.

Geçen sezon bitirdiği 15 yarışın 10'unda puanları topladı ve sezon sonu sıralamasında takım arkadaşı Marcus Ericsson'un 30 puan önünde yer aldı.

Sezon sonunda sürücüler sıralamasında 12. sırada yer alan Esteban Ocon'un bıraktığı izlenim pek de şaşırtıcı değildi.

Pistte verdiği sözlere rağmen kendisini sürücüsüz bulan Ocon şunları söyledi: "Charles gelecek yıl kesinlikle şampiyonluk için savaşacak, en azından benim için sürpriz olmayacak."

İkili 14 yıldır birlikte yarışıyor, kartlarla çıktıkları ilk pistte yarışın sonunda liderlik için yarışmışlardı ancak Leclerc'in kartını kurtaramadığı bir kazada bir araya gelerek spin atmak zorunda kalmışlardı.

Ocon ise şunları ekledi: "İlk günden beri çok iyi bir yeteneğe sahip olduğumuzu biliyordum. Oradaki en hızlı adamlardan biri. Gelecek yıl bunu göstereceğini biliyorum."

Bu hızın kendini nasıl göstereceği ise başka bir konu. Ferrari'nin Michael Schumacher ve son zamanlarda Sebastian Vettel ile bir No1'e sahip olduğu bir geçmişi var.

Leclerc'in yerini değiştirdiği Kimi Raikkonen, çoğunlukla yakın arkadaşına karşı 2 numara rolünü oynamaktan mutluydu. Leclerc öyle olmayacak, bu da potansiyel olarak ağız sulandırıcı bir takımlar arası mücadele anlamına geliyor.

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Bunun Vettel'e ve Marchionne'nin ölümü ve takım patronu Maurizio Arrivabene'nin sezon dışında ani ayrılışının ardından zaten huzursuz olan Ferrari'ye ne yapacağı ise ayrı bir konu.

'Geleceğin süper şampiyonu'

Nicolas Todt Leclerc'in menajerliğini yapıyor ve uzun yıllar Ferrari'nin patronluğunu yapan ve şu anda FIA başkanı olan Jean Todt'un oğlu olarak Prancing Horse'taki politikaları çok iyi biliyor.

Todt Jr, kendisine sabırlı olmasını ve herhangi bir yenilginin yaratacağı hayal kırıklığıyla başa çıkabilecek kapasitede olmasını tavsiye etti.

Leclerc'ten önce Ferrari'ye katılan en genç sürücü, ilk olarak Sauber'de denendikten ve test edildikten sonra 25 yaşındaki Felipe Massa oldu. O zamanlar Massa'nın üç sezonluk deneyimi vardı, Leclerc'in ise sadece bir sezonu var ama Brezilyalı pilot Ferrari'nin son pilotunun "gelecekte süper bir şampiyon" olabileceğini öngörüyor.

Raikkonen zaman zaman çılgınlıklarıyla ün yapmış olabilir ama uzun süredir Ferrari sürücü akademisinin bir parçası olan Leclerc'in yeni takımıyla nasıl başa çıkması gerektiğini anlayacak kadar da akıllı.

Fin pilot Ferrari'deki "güçlüklerden" bahsetti ve yerine geçecek sürücüye sadece "bunun seni rahatsız etmesine izin verme" tavsiyesinde bulundu.

Bazıları Vettel'in ihtişamlı günleri geri getirecek kişi olup olmadığını tartışırken, Leclerc en azından heyecan verici bir B planı getiriyor.

Yirmi bir yıl önce - Leclerc'in yaşına uygun olarak - Ferrari Gilles Villeneuve üzerinde benzer bir kumar oynamıştı. İki yıl sonra dünya şampiyonu oldu. Leclerc ile tekrarlama şansı nedir?

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Kaynak: edition.cnn.com