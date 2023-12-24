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Chanel'in Karl Lagerfeld'siz ilk defilesinde bir dakikalık saygı duruşu

Fransız moda evi Chanel, Salı sabahı Paris Moda Haftası'nda merhum kreatif direktörü Karl Lagerfeld'e saygı duruşunda bulundu.

 and  Michael Bootcampf
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Fransız moda evi Chanel, Salı sabahı Paris Moda Haftası'nda merhum kreatif direktörü Karl....aussiedlerbote.de
Fransız moda evi Chanel, Salı sabahı Paris Moda Haftası'nda merhum kreatif direktörü Karl Lagerfeld'e saygı duruşunda bulundu..aussiedlerbote.de

Chanel'in Karl Lagerfeld'siz ilk defilesinde bir dakikalık saygı duruşu

Anna Wintour, Kristen Stewart, Naomi Campbell, Claudia Schiffer ve Monica Bellucci gibi isimlerin katıldığı Sonbahar-Kış 2019 defilesi bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından Lagerfeld'in sesi salonda yankılanarak Chanel'in cazibesini nasıl yenilediğini anlattı ve markadaki ilk zamanlarına dair anılarını paylaştı.

Penelope Cruz tamamen beyaz bir kıyafet giyerek sürpriz bir görünüm sergiledi.

Defilede her koltuğa bırakılan resimli bir kartta Lagerfeld'in Chanel'in kurucusu Coco Chanel ile birlikte çizilmiş bir resmi ve başlarının üzerinde "The beat goes on..." yazısı yer aldı.

19 Şubat'ta 85 yaşında hayatını kaybeden Lagerfeld, CEO Alain Wertheimer'ın markayı yeniden keşfetmesi için kendisine "tam yetki" verdiği 1983'ten bu yana Chanel'in sanat direktörü olarak görev yapıyordu.

Ölümünün ardından bir açıklama yapan Wertheimer, "Yaratıcı dehası, cömertliği ve olağanüstü sezgileri sayesinde Karl Lagerfeld zamanının ötesindeydi ve bu da Chanel Evi'nin dünya çapındaki başarısına büyük ölçüde katkıda bulundu" dedi.

Büyük bir final

Defilenin set tasarımı, konukları Paris'teki Grand Palais'den, Lagerfeld'in Alman köklerine bir selam niteliğinde olabilecek şekilde, dağ zirvelerinin fonunda yer alan karla kaplı evlerle tamamlanmış bir dağ köyüne taşıdı.

Koleksiyon, Lagerfeld'in halefi, Chanel'in Moda Yaratım Stüdyosu'nun direktörü ve Lagerfeld'in 30 yılı aşkın süredir sağ kolu olan Virginie Viard ile işbirliği içinde tasarlandı.

Aralarında Lagerfeld'in favorileri Cara Delevingne ve Kaia Gerber'in de bulunduğu modeller, bol miktarda şişirilmiş tüvit, çeşitli renklerde balıksırtı baskılar ve inci aksesuarlarla markanın imzalarının geçit törenini sergiledi.

Gösterinin set tasarımı konukları Paris'teki Grand Palais'den bir dağ köyüne taşıdı.

Hakim siluet büyük boydu; kabarık pantolonlar, uzun paltolar, puffer ceketler ve dramatik yakalar kürklü kışlık botlarla aksesuar olarak kullanıldı. Çoğunlukla koyu renk paletinin ortasında, Penelope Cruz tarafından modellenen tüylü bir mini etek de dahil olmak üzere tamamen beyaz narin görünümler vardı.

Giysiler birçok Chanel imzasını içeriyordu.
Markanın ayırt edici özelliklerinden biri olan balıksırtı birçok renkte sunuldu.
Büyük boy bir siluet baştan sona hüküm sürdü.
Sergilenen çeşitli dramatik uzun paltolar vardı.
Gösterinin finali sırasında çok sayıda model ve izleyici gözyaşı döktü.
Modeller finalin bir parçası olarak yürüyor.
Bir model Chanel Sonbahar-Kış 2019 defilesinden bir kreasyon giyiyor.
Oyuncular Alma Jodorowsky, solda ve Marion Cotillard, sağdan ikinci, gösteri sırasında alkışlıyorlar.
Claudia Schiffer, solda, ve aktris Monica Bellucci konuklar arasındaydı.
Naomi Campbell Chanel defilesine katılıyor.
Daha önce Chanel podyumunda yürüyen ve markanın reklam kampanyalarında yer alan Kristen Stewart da hazır bulundu.
Naomi Campbell Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Chanel defilesine katıldı.
Karl Lagerfeld'in Chanel'i

Defile, modellerin David Bowie'nin "Heroes" şarkısı eşliğinde podyumda yürüdüğü sırada gözyaşları içinde uzun süre ayakta alkışlanmasıyla sona erdi. Son bir selam vermek için sahne arkasından kimse çıkmadı.

Kayıp bir lideri hatırlamak

Lagerfeld'in diğer lüks markaları da geçtiğimiz haftalarda tasarımcıya saygılarını sundular. Milano Moda Haftası'nda, Lagerfeld'in 54 yıl boyunca sanat yönetmenliğini yaptığı İtalyan markası Fendi, Sonbahar-Kış 2019 defilesini, markadaki ilk gününde ne giydiğini çizdiği ve anlattığı 2013 yapımı "Karl Lagerfeld Sketches His Life" belgeselinden bir bölümle kapattı.

Lagerfeld'in 1963-1983 yılları arasında ve 1992-1997 yılları arasında yönettiği Fransız markası Chloé, konuklara Lagerfeld'in görev süresinden görüntüler ve alıntılar içeren kartpostallar sundu.

Defile notlarında "Onun Chloé kadınının ruhunu neşeyle yakalayışı bizim ve onun kıyafetlerini giymenin özgürlüğünü ve güzelliğini hisseden herkes için sonsuza kadar değerlidir" denildi.

Chanel Haute Couture Sonbahar-Kış 2016

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Kaynak: edition.cnn.com

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