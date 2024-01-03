Çeşitlilik konusunda daha iyisini yapma sözü veren NFL'de tek bir siyahi baş antrenör kaldı

Texans, Culley'nin dümendeki tek sezonunda, 22 cinsel taciz iddiası nedeniyle bu sezon oynamayan yıldız oyun kurucu Deshaun Watson olmadan 4-13 kaybetti.

Texans genel menajeri Nick Caserio, "Bugün erken saatlerde David Culley ve Tim Kelly ile bir araya gelerek baş antrenör ve hücum koordinatörü pozisyonlarında farklı bir yönde ilerleyeceğimizi bildirdim" dedi.

"Futbol operasyonumuzu gözden geçirdikten sonra bu zor ama gerekli karara vardım. Bir sezonun ardından değişiklik yapmak alışılmadık bir durum olsa da, programımızın ileriye dönük uzun vadeli yönü ve vizyonu konusunda felsefi farklılıklarımız vardı."

Culley, Miami Dolphins'in Brian Flores'in görevine son vermesinin ardından bu hafta kovulan ikinci siyahi baş antrenör oldu. Central Florida Üniversitesi Sporda Çeşitlilik ve Etik Enstitüsü 'ne göre bu durumda Pittsburgh'un Mike Tomlin'i, New York Jets' in Robert Saleh 'i ve Washington'un Ron Rivera'sı ile birlikte geriye kalan tek siyahi baş antrenör olarak kaldı.

Oyuncuların çoğunluğunun beyaz olmayanlardan oluştuğu 32 takımlı ligde bu durum, ligin yıllardır liderlik pozisyonlarında çeşitliliği artırması için kamuoyu baskısı altında olduğu göz önüne alındığında, dikkatleri NFL'in mevcut altı baş antrenörlük boşluğuna odaklıyor.

NFL komiseri Roger Goodell geçen yılki işe alımları eleştirmiş, yedi açık pozisyondan Culley ve Saleh adında iki azınlık koçu işe alınmıştı. Goodell geçen yıl "ileriye dönük beklentimiz bu değil" demişti.

Goodell Şubat ayında"NFL kulüplerimizi çeşitlendirmek istiyoruz" dedi. "Baş antrenör önemlidir. İki azınlık koçu işe aldık ama beklediğimiz bu değildi."

Culley'nin kovulması aynı zamanda bir başka üst düzey NFL yetkilisinin - futbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Troy Vincent'ın - Washington Post 'a NFL ya da üniversite takımlarının kısa süreli görev süreleri ya da kazandıkları sezonların ardından Siyah koçları kovmaları konusunda çifte standart gördüğünü söylemesinden iki gün sonra gerçekleşti.

Kendisi de siyahi olan Vincent, Buccaneers'ın 2001 sezonundan sonra kovduğu Tony Dungy'nin son üç yılındaki galibiyet sezonları da dahil olmak üzere altı sezonda 54-42'lik normal sezon derecesinden bahsetti. Ayrıca, Lions'ın dört yılda üç galibiyet sezonunun ardından 2017 normal sezonunun hemen ardından görevine son verdiği Jim Caldwell'e de atıfta bulundu - önceki 13 yılda sadece bir galibiyet kampanyası olan bir kulüp için.

Vincent ayrıca Cardinals'ın birkaç yıl önce 3-13'lük bir dereceyle de olsa sadece bir sezonun ardından kovduğu Steve Wilks'ten de bahsetti.

Vincent Post'a yaptığı açıklamada "Çifte standart var" dedi. "Bunun uzak durmamız gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak tüm bunlar sistemde düzeltmemiz gereken bazı şeylerin bir parçası.

"Herkesi, diyelim ki bir franchise'ı yeniden inşa etme ya da bu süreçte darbeler ve çürükler alma konusunda şüpheden yararlanma hakkına sahipken, diğerlerine neden bu serbestlik tanınmadığı konusunda tutmak istiyoruz? ... Bunu üniversite düzeyinde görüyoruz. Ve bunu tarihte (profesyonel) düzeyde de gördük."

Texans ve Dolphins'in yanı sıra şu anda baş antrenörlük koltuğu boş olan takımlar Bears, Broncos, Giants ve Vikings.

Rooney Kuralı aday çeşitliliğini artırmayı hedefliyor

NFL, yıllarca süren eleştirilerin ardından baş antrenör kadrosundaki çeşitliliği artırmaya çalıştığını açıkladı.

Lig 2003 yılında Rooney Kuralı'nı kabul ederek takımların baş antrenörlük pozisyonları için en az bir "farklı" adayla görüşme yapmasını zorunlu kıldı. Rooney Kuralı 2009 yılında genel menajerlik ve eşdeğer ön ofis pozisyonlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Lig 2020'de kuralı ek mülakatlar gerektirecek şekilde genişletti.

Ve aynı yılın sonlarında NFL, azınlık koçları yetiştiren takımları ek draft seçimleriyle ödüllendirecek bir kararı kabul etti.

Enstitüye göre Culley ve Flores, son beş yılda tam zamanlı olarak işe alınan beş siyahi baş antrenörden ikisi. Diğerleri Anthony Lynn (Chargers, 2017-2020); Vance Joseph (Broncos, 2017-2018); ve Wilks (Cardinals, 2018).

Diğer altı kişi 2010'dan bu yana tam zamanlı olarak işe alınmıştı: Hue Jackson (Raiders, 2011 ve Browns, 2016-2018); Leslie Frazier (Vikings, 2011-2013); Romeo Crennell (Chiefs, 2012-2013, on yıl önce Browns'ı çalıştırdıktan sonra); Lovie Smith (Buccaneers, 2014-2016, Bears'ı çalıştırdıktan sonra); Caldwell (Lions, 2014-2017, Colts'u çalıştırdıktan sonra); ve Todd Bowles (Jets, 2015-2018).

Enstitüye göre, bu sezon ligdeki oyuncuların %58'i Siyah ve yaklaşık %10'u iki ya da daha fazla ırkla tanımlanırken, %25'i beyazdı.

Culley 'her dakikasını sevdiğini' söylüyor

66 yaşındaki Culley, NFL asistanı olarak 27 yıldan fazla ve üniversite asistanı olarak 16 yıl geçirdikten sonra ilk baş antrenörlük işindeydi. Culley geçen yıl Baltimore Ravens'dan işe alınmış ve burada iki yıl boyunca baş antrenör yardımcısı, pas oyunu koordinatörü ve geniş alıcılar koçu olarak görev yapmıştı.

Culley'nin Texans'taki görevi, işe alındığından beri yokuş yukarı bir yolculuk gibi görünüyordu.

Culley işe alınmadan önce Watson takımdan takas talebinde bulunmuş, yıldız savunma hattı oyuncusu ve organizasyonun temel direği J.J. Watt ise birkaç hafta sonra serbest bırakılmıştı.

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Ancak takımın içinde bulunduğu kargaşaya rağmen Culley oyuncularını bir araya getirmeyi başardı ve Texans kendi mevkisinin üzerinde oynuyor gibi görünüyordu.

Caserio, "Zor bir sezonu atlatmamıza yardımcı olduğu için Koç Culley'e minnettarız, ancak organizasyonumuz için en iyi olduğunu düşündüğüm kararları almak benim sorumluluğumdur" dedi. "Houston Texans'ın bir sonraki koçu için arayışlar derhal başlayacaktır."

Culley, kovulduğunu açıklayan bir bildiride, Texans'ın baş antrenörü olmanın "her dakikasını sevdiğini" söyledi.

"Sezonun inişli çıkışlı dönemlerinde benimle birlikte yola devam ettikleri için oyunculara ve antrenörlere minnettarım," dedi.

"Daha fazla maç kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradım ve öğrendiğim dersleri geliştirme şansım olmayacak, ancak bunun bir sonuç işi olduğunu ve yeterince yapmadığımı tamamen anlıyorum. McNair Ailesine ve Nick Caserio'ya bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum, bu deneyim için sonsuza dek minnettar olacağım.

"Bu ekibe ve organizasyona en iyisini diliyorum, özel bir program inşa ediyorlar ve Texans taraftarları için geleceğin parlak olduğuna gerçekten inanıyorum."

Culley, Dolphins'ten kovulan Flores, Minnesota Vikings'ten Mike Zimmer, Denver Broncos'tan Vic Fangio, New York Giants'tan Joe Judge ve Chicago Bears'tan Matt Nagy'nin ardından 2021 sezonunun tamamlanmasının ardından kovulan altıncı baş antrenör oldu.

Düzeltme: Bu haber Minnesota NFL takımının doğru ismi ile güncellenmiştir.

CNN'den Leah Asmelash bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com