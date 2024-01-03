Çenesinin üst yarısı olmayan kurtarılmış timsah Florida'daki Gatorland'de yeni yuvasına kavuştu

Parktan Pazartesi günü CNN'e yapılan açıklamada, hayvanın Cumartesi günü Orlando'daki bir timsah parkı olan Gatorland'e götürüldüğü, burada bir veterinerin "timsahın tam bir muayenesini yaptığı ve ekibin parkta tam bakımına kendini adadığı" belirtildi.

Açıklamada, timsahı Gatorland'a getiren tuzakçının, hayvanın "muhtemelen bir tekne pervanesi tarafından yaralandığına ve hayatta kaldığına" inandığı belirtildi.

Gatorland Pazartesi günü timsahla ilgili yeni ayrıntılar vermedi, ancak Cumartesi günü Facebook 'ta yaptığı bir paylaşımda parktaki personelin "önümüzdeki birkaç gün boyunca onu yakından izleyeceğini, stresten uzak bir ortamda yemek yemesini sağlamaya odaklanacağını, böylece burada Timsah Cenneti'ndeki yeni sonsuza dek evinin tadını çıkarabileceğini" söyledi.

Timsahın 'temelde hayatta kalma şansı yoktu'

Gatorland timsah zenginleştirme koordinatörü Savannah Boan, Cumartesi günü yayınlanan bir Facebook videosunda yaralanmanın eski göründüğünü ve hayvanın karantinaya alınacağını söyledi.

Park, timsahın "bu kadar ağır bir yaralanmayla vahşi doğada hayatta kalma şansının olmadığını" da sözlerine ekledi.

Timsah, Ağustos ayı sonlarında Sanford'daki Wilson's Landing Park'ta üst çenesi kesilmiş halde görüldükten sonra Perşembe akşamı Florida'da kurtarılmış ve fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı.

Gatorland, Facebook üzerinden timsaha isim verilmesi konusunda da yardım istedi.

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Kaynak: edition.cnn.com