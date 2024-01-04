Celtics'li Matt Ryan Door Dash sürücülüğünden NBA'e uzanan yolculuğunun ardından 'duygusal'

Pazartesi günü, zafer için üçlük atarken yere yığıldığında, topun uçuşunu endişeyle izledi ve topun havada süzüleceğine ikna oldu.

"Sola gittiğini ve uzun olduğunu düşünmüştüm. Uzundu ama oldukça düz bir atış oldu," dedi 25 yaşındaki oyuncu daha sonra gazetecilere.

Ryan'ın bitime iki saniye kala attığı üçlük Boston Celtics 'i NBA Yaz Ligi'nde Milwaukee Bucks karşısında 111-109'luk galibiyete taşıdı - çaylaklar ve yedek oyuncular için sezon dışı bir yarışma.

"Aslında bir oyun oynamaya çalışıyorduk ama topu hızlıca içeri soktuk ve bana geldi ve o anda oyun oynayacak zamanımız yoktu, ben de sadece şut atmaya çalıştım ve girdiği için mutluydum" dedi.

Ryan'ın yeni başlayan basketbol kariyeri şimdiye kadar pek çok iniş ve çıkış yaşadı. NBA Draft 2020'de seçilmedi, 2021'de Denver Nuggets ile sözleşme imzaladı, ancak iki hafta sonra kontratından feragat edildi. Şubat 2022'de Boston Celtics ile sözleşme imzaladı.

"Oldukça duygusal, çılgın bir 11 ay oldu. Bir buçuk yıl boyunca evdeydim," dedi ve kendini toparlamak için durakladı.

"Hikayemi duydunuz mu bilmiyorum ama bir yıl önce Door Dash'e gidiyordum. Burada olmak, Boston Celtics'in bir parçası olmak çok özel. Bu çok özel."

Ryan'ın oyuna katkısı, son çabasının ötesinde, kayda değerdi. Celtics'in skor yükünü 23 sayıyla o çekti ve 12'de 7 saha içi isabetiyle oynadı.

"Geçen yıl tüm yıl boyunca spor salonunda tek başıma dört ya da beş saat boyunca bir fırsat bekledim," dedi. "Tüm o tekrarlar, tüm o çalışmalar. Sonunda bunu göstermek için bir şansım oldu."

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Kaynak: edition.cnn.com