Celtics dördüncü çeyrekteki müthiş geri dönüşüyle Warriors'ı NBA Finallerinin 1. Maçında sersemletti

Boston Celtics en iyi oyununu sona sakladı ve NBA Finallerinin 1. Maçında Golden State Warriors'ı 120-108 yenerek dördüncü çeyrekte büyük bir geri dönüşe imza attı.

Başa baş geçen maçın ardından Boston, San Francisco'daki Chase Center'da dördüncü çeyrekte 17-0'lık bir seri yakalayarak rahat bir farkla kazandı.

ESPN'e göre bu, son 50 sezonda bir Final maçının son çeyreğindeki en büyük ikinci skor serisiydi.

Al Horford 26 sayıyla Celtics'e liderlik ederken, Jaylen Brown 24 sayı, yedi ribaund ve beş asist, Jayson Tatum da 12 sayı ve 13 asistle double-double yaptı. Derrick White benchten gelerek 21 sayı ekledi.

Warriors baş antrenörü Steve Kerr oyuncularının "moralsiz" olduğunu söyledi ama Boston'a da hakkını teslim etti.

Kerr basına yaptığı açıklamada "İlk maçı kazanmak istersiniz," dedi.

"Her türlü fırsatımız vardı, dördüncü çeyreğe 12 sayı önde girdik. Tahmin edebileceğiniz gibi çocuklar üzgün. Ama bunun yedi maçlık bir seri olmasının bir sebebi var. Bence Boston'ın hakkını vermelisiniz. Geldiler ve galibiyeti hak ettiler. Harika bir dördüncü çeyrek oynadılar. İçeri gireceğiz, filmi izleyeceğiz ve nerede daha iyi olabileceğimize bakacağız ve biliyorsunuz, bu sadece bir maç."

Warriors için her şey çok iyi başladı.

Takımın tılsımı Steph Curry ilk çeyrekte 21 sayıyla patladı ve bir çeyrekte atılan üçlüklerde yeni bir NBA Finalleri rekoru kırdı.

Curry'nin ateşli şutlarının arkasında - maçın en yüksek 34 sayısıyla bitirdi - Golden State üçüncü çeyreğin bitimine 2:10 kala 87-72 öndeydi.

Ancak daha sonra, sert savunması ve dirençli hücumuyla Celtics kükreyerek geri geldi.

Boston maçı 17-0'lık dördüncü çeyrek serisi de dahil olmak üzere 48-18'lik bir seriyle bitirerek Warriors'ı kendi sahasında sersemletti ve yedi maçlık seride hayati önem taşıyan 1-0 öne geçti.

Her ne kadar bu mağlubiyet Golden State için şok etkisi yaratmış olsa da, tarih bir mağlubiyetin daha kötü bir şeye dönüşmesine pek izin vermediklerini gösteriyor - Warriors daha önce iki kez playoff serisinin 1. Maçını kaybetti ve her ikisinde de 2. Maçı kazandı.

Ve sonucun şok edici doğasına rağmen, üç kez NBA şampiyonu olan Draymond Green sakinliğini vurguladı.

Green gazetecilere "Sorun yok," dedi. "Başka bir şey yapma şansınız var, bunu farklı bir şekilde yapın, meydan okumayı kucaklayın.

"Biz her zaman zorlukları kucakladık. Bu da farklı değil. Bunu da kucaklayacağız. Yani hayır, bu özgüvenimizi zerre kadar sarsmadı. Sadece panik yapacak bir şey yok."

NBA Finallerinin 2. maçı Pazar günü Chase Center'da oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com