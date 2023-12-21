Çek polisi Prag'daki bir üniversitede ölümcül bir silahlı saldırı yaşandığını açıkladı
Çek polisi sosyal medya platformu X'te "Polis şu anda olay yerine müdahale ediyor, tüm Jan Palach Meydanı ve çevresi tamamen kordon altına alındı" paylaşımında bulundu.
İkinci bir tweet'te ise "İlk bilgilere dayanarak olay yerinde ölü ve yaralılar olduğunu teyit edebiliriz" denildi.
Polis olayın Prag'ın merkezindeki Charles Üniversitesi'nin felsefe binasında meydana geldiğini açıkladı.
Bu bir son dakika haberidir ve güncellenecektir.
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Kaynak: edition.cnn.com