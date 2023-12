CDC'nin yeni çalışmasına göre, Kanada'daki orman yangınları sırasında ABD'de astımla ilgili acil servis ziyaretleri beklenenden %17 daha yüksekti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından Perşembe günü yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, orman yangını dumanı meydana geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde astım için acil servis ziyaretleri beklenenden %17 daha yüksekti.

Nisan'dan Ağustos'a kadar Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin komşu bölgelerinin çoğunu etkiledi. Bu süre zarfında ABD'de milyonlarca insan, dumanın Ortabatı ve Doğu Yakası'nı süpürmesi nedeniyle hava kalitesi uyarıları altındaydı.

Çalışmanın CDC ve diğer ABD kurumlarından araştırmacıları, Ulusal Sendromik Gözetim Programı'ndan elde edilen verileri analiz ederek, 30 Nisan - 4 Ağustos tarihleri arasında ABD'de orman yangını dumanı olan günlerde meydana gelen astımla ilgili acil servis ziyaretlerinin sayısını ve yüzdesini, orman yangını dumanı olmayan günlerle karşılaştırdı.

Orman yangını dumanının olduğu günler, partikül madde konsantrasyonlarının (havada bulunan ve genellikle 2,5 mikrometre çapında veya daha küçük olan katı partiküller ve sıvı damlacıkların bir karışımı) 101 veya daha yüksek bir Hava Kalitesi Endeksini tetiklediği, yani hava kalitesinin hassasiyeti olan kişiler için "sağlıksız" olarak kabul edildiği günlerdir. Hava Kalitesi Endeksi, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın hava kalitesini bildirmek için kullandığı endekstir.

Araştırmacılar, ABD'de orman yangını dumanının meydana geldiği 19 gün boyunca astımla ilgili acil servis ziyaretlerinin beklenenden %17 daha yüksek olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar ülkenin çeşitli bölgelerindeki verileri analiz ettiklerinde, Delaware, Columbia Bölgesi, Maryland, Pennsylvania, Virginia ve Batı Virginia'yı kapsayan bölgenin, herhangi bir bölge için en yüksek toplam miktar olan beş orman yangını dumanı günü yaşadığını buldular.

New Jersey ve New York'un yanı sıra Orta Batı'nın Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio ve Wisconsin bölgelerinde toplam dört orman yangını dumanı olay günü yaşanmıştır.

Araştırmacılar, astımla ilişkili acil servis ziyaretlerinde en büyük artışın New Jersey ve New York'ta yaşandığını tespit etmiştir.

Araştırmacılar, "Orman yangını dumanı dönemleri sırasında ve sonrasında astımla ilişkili acil servis ziyaretlerindeki değişiklikler, halk sağlığı iletişimcileri, klinisyenler, politika yapıcılar ve halk tarafından astımlı kişilerin orman yangını dumanına maruziyetini izlemek ve azaltmak için kullanılabilir" diye yazdı.

Yine CDC tarafından Perşembe günü yayınlanan ayrı bir makaleye göre, 1-14 Haziran tarihleri arasında New York'ta astımla ilişkili toplam 1.310 acil servis ziyareti tespit edilmiştir.

Bu makalede, New York Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve CDC'den araştırmacılar, 1-5 Haziran tarihleri arasındaki ortalama acil servis ziyareti sayısıyla karşılaştırıldığında, 7 Haziran'da astımla ilişkili acil servis ziyaretlerinin eyalet genelinde %81,9 arttığını tespit etmiştir.

Araştırmacılar makalelerinde "Çocuklar ve İspanyol olmayan Siyah ya da Afro-Amerikalı kişiler orantısız bir şekilde acil bakım gerektiren astım alevlenmeleri yaşamaktadır; aşırı hava olayları bu sağlık eşitsizliklerini daha da kötüleştirebilir" diye yazmıştır. "Halk sağlığı müdahalelerinin bu nüfuslara ulaşan ve sağlıkta eşitliği teşvik eden stratejilere öncelik vermesi çok önemlidir."

Son birkaç ay içinde Kanada ve Hawaii'de meydana gelen orman yangınlarının sağlık üzerinde önemli etkileri olmuştur.

Bu ayın başlarında ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Sekreteri Xavier Becerra, Hawaii eyaletindeki orman yangınlarının sağlık üzerindeki etkilerini ele almak üzere bir halk sağlığı acil durumu ilan etti.

CNN Health'in haftalık bültenini alın

CNN Sağlık ekibindenherSalıDr. Sanjay Gupta ile The Results Are In programını almak için buradan kaydolun.

New Jersey'deki Hackensack Meridian Palisades Tıp Merkezi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Aida Capo, Haziran ayında yaptığı açıklamada, orman yangınlarında olduğu gibi kötü hava kalitesinin, "astımı ya da alerjisi olan kişiler için, herhangi bir süre dışarıda kaldıklarında hemen sorunlara neden olduğunu" söyledi.

"Bu hava özellikle çok gençler, yaşlılar ve hamile bayanlar için tehlikelidir. Bu yüzden dışarıda hiç vakit geçirmemeleri tavsiye edilir" dedi.

Capo, dışarı çıkmak zorunda kalabilecek astım, alerji veya kalp sorunları olan kişiler için "astımı olan kişiler için önerilerden biri, bu tür hava kalitesinde dışarı çıkmadan 15 dakika önce kurtarıcı inhalerlerini kullanmalarıdır" dedi. "Astım, alerji ya da kardiyovasküler herhangi bir hastalığınız varsa, tedavi altındaysanız ve bir doktorunuz varsa ve ilaçlarınızı kullanırsanız, bu tür hava kalitesinde hastalığınızın kötüleşme riskini azaltabilirsiniz."

CNN'den Jen Christensen bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com