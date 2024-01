CDC verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri genelinde solunum virüsü aktivitesi yüksek ve artıyor

Bu sezon her hafta on binlerce kişi solunum yolu hastalıkları nedeniyle hastanelere başvurdu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verilerine göre, 23 Aralık'ta sona eren hafta boyunca 29.000'den fazla hasta Covid-19, yaklaşık 15.000'i grip ve binlercesi de solunum sinsityal virüsü veya RSV nedeniyle hastaneye başvurdu.

CDC verilerine göre, ulusal düzeyde, viral bulaşmanın önde gelen bir ölçütü olan atık sudaki Covid-19 seviyeleri çok yüksek - her bölgede geçen yılın bu zamanına göre daha yüksek. Haftalık acil servis ziyaretleri %12, hastaneye yatışlar ise en son haftada yaklaşık %17 arttı.

Covid-19 solunum yolu virüsleri nedeniyle hastaneye yatışların başlıca nedeni olmaya devam ederken, grip aktivitesi de hızla artıyor. CDC, bu sezon griple ilgili 7 milyondan fazla hastalık, 73.000 hastaneye yatış ve 4.500 ölüm olduğunu tahmin ediyor ve birçok gösterge yüksek ve yükseliyor.

RSV aktivitesi ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşlama belirtileri gösteriyor, ancak hastaneye yatış oranları da dahil olmak üzere birçok önlem yüksek kalmaya devam ediyor. Genel olarak, en çok küçük çocuklar ve yaşlı yetişkinler etkilenmektedir.

"Bu bir kış solunum patojenleri dalgası, özellikle de solunum virüsleri. Yani Covid, grip ve RSV'nin önemini azaltamayız," diyor Baylor Tıp Fakültesi Ulusal Tropikal Tıp Okulu dekanı Dr. Peter Hotez. "Yani bu üçlü bir tehdit ve muhtemelen dördüncü bir tehdit çünkü aynı zamanda bu virüs enfeksiyonlarının çoğunu karmaşıklaştıran pnömokokal pnömonimiz de var."

Solunum yolu virüsü aktivitesi haftalardır yükselişte. CDC'ye göre şu anda Kaliforniya, New York ve Washington'ın yanı sıra Güney ve Kuzeydoğu'da da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin üçte ikisinde grip benzeri aktivite yüksek ya da çok yüksek.

Hotez, "Unutmayın, tüm bu rakamlar insanlar tatil için bir araya gelmeden önceydi," dedi. "Bu yüzden Ocak ayına girerken daha büyük bir artış görürsek hayal kırıklığına uğramayın ya da şaşırmayın."

Aşılar ciddi hastalıkların ve ölümlerin önlenmesine yardımcı olabilir, ancak üç ana virüsün her birine karşı koruma sağlayan aşıların mevcut olduğu tarihi bir ilke rağmen bu sezon aşı alımı düşük kalmıştır. CDC verilerine göre yetişkinlerin sadece %19'u ve çocukların %8'i en son Covid-19 aşısını yaptırmıştır. 60 yaş ve üzeri yetişkinlerin %17'si ise yeni RSV aşısını yaptırmıştır. Yetişkinlerin ve çocukların yarısından azı bu sezon grip aşısı olmuştur.

Vanderbilt Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. William Schaffner, "Maalesef toplum olarak hem grip hem de güncellenmiş Covid aşılarını yeterince kullanmadık," dedi. "Ancak aşı olmak için çok geç değil, çünkü bu virüsler bir süre daha ortalıkta olacak."

CDC'ye göre, yoğun bakım üniteleri de dahil olmak üzere hastane yatak kapasitesi ulusal çapta "sabit" kalmaktadır. Ancak solunum yolu virüslerinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle en az beş eyaletteki hastaneler maske zorunluluğuna geri dönüyor.

Mass General Brigham sözcüsü Timothy Sullivan, Salı gününden itibaren hastalarla doğrudan etkileşime giren sağlık personeli için maske takma zorunluluğu getirileceğini ve hastaların ve ziyaretçilerin "tesis tarafından verilen bir maske takmaları için şiddetle teşvik edileceğini" söyledi.

Wisconsin'de UW Health ve UnityPoint Health - Meriter maske politikalarını daha fazla kişiyi kapsayacak şekilde genişletti. UW, bekleme alanları ve muayene odaları da dahil olmak üzere klinik ortamlarındaki hasta etkileşimleri için tüm personelin, hastaların ve ziyaretçilerin maske takmasını zorunlu kılıyor.

UnityPoint Health - Meriter, ekip üyeleri ve hasta odalarındaki ziyaretçiler için maske zorunluluğunun devam ettiğini söylüyor.

New York'ta bir devlet hastanesi olan Bellevue, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, solunum yolu hastalıklarındaki artış nedeniyle zorunlu maskeleme politikasını yeniden uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Pennsylvania'da Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi, 20 Aralık'tan bu yana herkesin içeri girerken veya içeride maske takmasını zorunlu tutuyor. Sağlık sistemine göre, sistem genelindeki maskeleme politikaları "solunum yolu virüsü vakalarındaki artışı ele almak" için ayarlandı, ancak "solunum yolu sağlığı vakalarında belirgin bir azalma" olduğunda değişebilir.

Los Angeles Bölgesi Sağlık Görevlisi tarafından geçen hafta yayınlanan bir emir, CDC'nin Covid-19 hastane kabul seviyeleri kategorizasyonuna dayanarak, tüm sağlık personelinin ve ziyaretçilerin hastalarla temas halindeyken veya hasta bakım alanlarında maske takmasını gerektirmektedir.

CDC tarafından her 100.000 kişi için en az 20 yeni hastane başvurusu olarak tanımlanan Covid-19 hastane başvurularının 23 Aralık'ta sona eren hafta boyunca 230'dan fazla ABD ilçesinde "yüksek" düzeyde olduğu kabul edildi. Ülkenin yaklaşık üçte birini oluşturan bine yakın diğer ilçede ise, her 100.000 kişi için en az 10 kabul ile "orta" düzeyde Covid-19 hastane kabulü bulunmaktadır.

Aşılar ve maskeler, hastalanmadan önce ciddi hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir, ancak insanların enfekte olmaları durumunda çok hastalanmalarını önlemeye yardımcı olacak tedaviler de mevcuttur.

Paxlovid gibi Covid-19 ve Tamiflu gibi grip için antiviral tedaviler, 50 yaş ve üzeri kişiler ve zayıflamış bağışıklık sistemi, kalp hastalığı, obezite, diyabet veya kronik akciğer hastalığı gibi altta yatan bazı rahatsızlıkları olanlar da dahil olmak üzere çok hastalanma olasılığı daha yüksek olan kişiler için özellikle yararlı olabilir.

CDC yakın tarihli bir blog yazısında "Ağır hastalık riski yüksek olan daha fazla insan zamanında tedavi görürse hayat kurtarırız" dedi. Ancak "yeterli sayıda insan bunları almıyor."

Mevsimsel solunum virüsü aktivitesini tahmin etmek zor olabilir, ancak CDC tahminleri hastaneye yatış oranlarının haftalarca yüksek seviyelerde devam edeceğini ve bu sezonun genel olarak muhtemelen geçen sezona benzer sayıda hastaneye yatışla sonuçlanacağını göstermektedir.

Schaffner, "Hepimizin mutlu bir yeni yıla girmesine yardımcı olmanın yollarından biri de bu virüslere karşı olabildiğince korunmamızdır" dedi.

"Elbette aşılanmayı, yüksek riskli kişilerin ihtiyatlı bir şekilde maske kullanmasını ve hastalanmanız durumunda işe gitmeyerek virüsü daha fazla yaymamanızı tavsiye etmeye devam ediyorum. Sağlık kuruluşunuzu arayın, çünkü sizi daha çabuk sağlığınıza kavuşturacak bazı tedaviler mevcut olabilir."

