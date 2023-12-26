CDC, 2 Orta Amerika ülkesi de dahil olmak üzere 6 yeri seyahat için 'yüksek' risk kategorisine ekledi

İki Orta Amerika ülkesi - El Salvador ve Honduras - Seviye 3, "yüksek" riskli olarak tanımlandı. Bangladeş, Bosna Hersek, Polonya ve Fiji de Seviye 3'e eklendi.

Seviye 3, CDC'nin gezginler için Covid-19 riskini değerlendirmeye yönelik derecelendirme sistemini elden geçirmesinin ardından Nisan ayında risk seviyesi açısından en üst basamak haline geldi.

Bu atama, son 28 gün içinde 100.000 kişi başına 100'den fazla vakanın görüldüğü yerler için geçerlidir.

Özetle, bu beş destinasyon Pazartesi günü "yüksek" riskli olarak tanımlandı:

-Kolombiya-Irak-Kosova-Kuzey Makedonya-Paraguay

18 Temmuz'da Seviye 3'te yaklaşık 115 varış noktası vardı. Seviye 3 yerler, CDC tarafından izlenen yaklaşık 235 yerin neredeyse yarısını oluşturmaktadır.

Daha önce en yüksek risk kategorisi olan Seviye 4, artık yalnızca aşırı yüksek vaka sayıları, endişe verici yeni bir varyantın ortaya çıkması veya sağlık hizmetleri altyapısının çökmesi gibi özel durumlar için ayrılmıştır. Yeni sistem kapsamında şu ana kadar hiçbir varış noktası 4. Seviyeye yerleştirilmemiştir.

Seviye 3 hakkında daha fazla bilgi

Yaz seyahat sezonunun geleneksel olarak yoğun geçtiği Ağustos ayıyla birlikte Avrupa'nın büyük bir kısmı aylardır inatla 3. Seviyede kalmaya devam ediyor. Aşağıdaki popüler Avrupa destinasyonları 8 Ağustos itibariyle Seviye 3'te kalanlar arasındadır:

- Fransa- Almanya- Yunanistan- İrlanda- İtalya- Hollanda- Norveç- Portekiz- İspanya- Birleşik Krallık

Seviye 3'te bulunan tek yüksek profilli noktalar bunlar değil. Dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda başka destinasyon da "yüksek" risk kategorisindekiler arasında yer alıyor:

- Brezilya - Kanada - Kosta Rika - Malezya - Meksika - Güney Kore - Tayland - Türkiye

CDC, Seviye 3 bir destinasyona seyahat etmeden önce Covid-19 aşılarınızı güncellemenizi tavsiye etmektedir. "Güncel" olmak, yalnızca ilk aşıların tamamını değil, aynı zamanda uygun olduğunuz tüm takviyeleri de yaptırdığınız anlamına gelir.

Seviye 2

"Seviye 2: Covid-19 Orta" tanımlamasını taşıyan yerler, son 28 gün içinde 100.000 kişi başına 50 ila 100 Covid-19 vakası bildirdi.CDC Pazartesi günü dört yeri bu seviyeye taşıdı:

-Azerbaycan-Kırgızistan-Senegal

Bu hamle, Seviye 3'ten aşağı inen Eswatini, Lesotho ve Güney Afrika için iyi bir haber oldu.

CDC'nin herhangi bir küresel destinasyon için risk seviyelerini ajansın seyahat önerileri sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

CDC, daha geniş kapsamlı seyahat rehberinde, tamamen aşılanana kadar tüm uluslararası seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etmiştir.

Seviye 1

Bir destinasyonun "Seviye 1: Covid-19 Düşük" olarak listelenebilmesi için son 28 gün içinde 100.000 kişi başına 49 veya daha az yeni vaka görülmüş olması gerekmektedir. 8 Ağustos'ta bu kategoriye iki yer eklenmiştir:

Bu hafta "düşük" risk kategorisindeki en popüler yerlerden birkaçı Endonezya, Hindistan ve Filipinler.

Bu hafta "düşük" risk kategorisindeki en popüler yerlerden birkaçı Endonezya, Hindistan ve Filipinler.

Bilinmiyor

Son olarak, CDC'nin bilgi eksikliği nedeniyle "bilinmeyen" riskli olarak kabul ettiği yerler vardır. Bunlar genellikle, her zaman olmasa da, küçük, uzak yerler veya devam eden savaş veya huzursuzlukların olduğu yerlerdir.

CDC, riskler tam olarak bilinmediği için bu yerlere seyahat edilmemesini tavsiye etmektedir. Bu kategoride yer alan ve genellikle turistlerin daha fazla ilgisini çeken diğer yerler arasında Azor Adaları, Macaristan ve Maldivler yer almaktadır.

Bu hafta "bilinmeyen" olarak listelenen yaklaşık 65 yer var ve bu da izlenen tüm yerlerin dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.

Bir tıp uzmanı risk seviyelerini değerlendiriyor

CNN Medikal Analisti Dr. Leana Wen'e göre bulaşma oranları, seyahat edenlerin kişisel risk hesaplamaları için sadece "bir rehberdir".

CNN Medikal Analisti Dr. Leana Wen'e göre "pandemide, insanların Covid-19'a yakalanma konusunda tıbbi durumlarına ve risk toleranslarına göre kendi kararlarını vermeleri gereken bir aşamadayız".

Wen'e göre bulaşma oranlarına ek olarak değerlendirilmesi gereken başka faktörler de var.

"Bir diğeri, gideceğiniz yerde hangi önlemlerin gerekli olduğu ve takip edildiği ve üçüncüsü de oraya vardığınızda ne yapmayı planladığınızdır" dedi.

"Çok sayıda turistik yeri ziyaret etmeyi ve kapalı barlara gitmeyi mi planlıyorsunuz? Bu, bütün gün sahilde uzanmayı ve kimseyle etkileşime girmemeyi planladığınız bir yere gitmenizden çok farklıdır. Bu çok farklı. Bunlar çok farklı risk seviyeleridir."

Wen, aşılanmanın seyahat için en önemli güvenlik faktörü olduğunu, çünkü aşılanmamış yolcuların hastalanma ve Covid-19'u başkalarına bulaştırma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Ayrıca evinizden uzakta test sonucunuz pozitif çıkarsa ne yapacağınızı düşünmeniz de önemlidir.

ABD'ye giden yolcuların artık uluslararası destinasyonlardan eve dönmek için negatif Covid-19 testi sunmaları gerekmese de, CDC hala ABD'ye dönüş uçuşlarına binmeden önce test yapılmasını ve hastaysanız seyahat etmemenizi tavsiye ediyor.

Wen, CNN Travel'a verdiği demeçte, "Elbette, insanlar seyahat ederken semptomlar gösterir veya maruz kalırlarsa, test yaptırmaları ve testleri pozitif çıkarsa CDC'nin izolasyon yönergelerini takip etmeleri gerekir" dedi.

Covid-19 ile ilgili olmayan seyahate özgü bir sağlık durumu hakkında endişeleriniz varsa, buraya göz atın.

Üstteki resim: Roatan Adası, Honduras (Philippe Turpin/Photononstop RF/Getty Images)

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com