CBP yetkilisi, göçmen artışının göçmenleri kaçakçılara bağlayan sözde meşru seyahat acenteleri tarafından körüklendiğini söylüyor

Yetkili, bu kaçakçıların bir seferde 500 ila 1.000 kişinin yasadışı geçişini kolaylaştırdığını söyledi.

CBP'nin komiserin görevlerini yerine getiren üst düzey yetkilisi Troy A. Miller yaptığı açıklamada, "Bu kaçakçılar göçmenleri pervasızca tehlikeye atıyorlar: sınırın uzak noktalarında, trenlerin tepelerinde ya da Rio Grande Nehri'nin sularında" dedi.

CBP yetkilisi, Senegallilerin özel bir uyruk olduğunu söyledi. Yetkili, Senegal'in başkenti Dakar gibi şehirlerde ortaya çıkan sözde meşru seyahat acentelerinin Avrupa'ya ve ardından ABD'ye vizesiz seyahatin reklamını yaptığını söyledi. Yetkiliye göre sözde seyahat paketleri, Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinde sınırdaki rastgele noktalara günde düzinelerce otobüs işleten büyük otobüs hatlarının yardımıyla ABD'nin güney sınırına geçişi kolaylaştıran kaçakçılık örgütleriyle bağlantı içeriyor.

Geçtiğimiz hafta Arizona'nın Lukeville kentinde bulunan bir CNN ekibi, ülkeye yasadışı yollardan yeni girmiş ve göçmenlik işlemlerine götürülmek üzere bekleyen düzinelerce Senegalli erkeğe tanık oldu.

Bu ayın başlarında CBP, yasadışı göçü kolaylaştırmak için kullanılan "otobüs ve minibüs hatları" da dahil olmak üzere kaçakçılık ulaşım ağlarını çökertme çabasını duyurdu.

Miller 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Bu tedbirler, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini kolaylaştıran nakliye şirketlerine ve çalışanlarına odaklanan özel kanun uygulama operasyonlarını içermektedir" dedi.

Uluslararası grupların bu yasadışı çabalarının sonucu, ABD Sınır Devriyesini bunaltan ve federal hükümeti San Ysidro, California, Lukeville, Arizona ve El Paso ve Eagle Pass, Texas'taki geçişlerde operasyonları askıya almaya sevk eden benzeri görülmemiş bir göçmen artışıdır.

Aynı CBP yetkilisine göre, kapatmalar, 100 giriş limanı personelinin ve CBP dışındaki diğer kolluk kuvvetlerinin etkilenen bölgelere yeniden atanmasına izin verdi. Yetkili, Cezaevleri Bürosu'nun da ulaşım desteği sağladığını söyledi.

Teksaslı Demokrat Temsilci Henry Cuellar CNN'e yaptığı açıklamada, Salı günü ABD'nin güney sınırında 24 saatlik bir süre içinde yaklaşık 12.600 göçmenin yakalandığını söyledi.

Sektörün baş devriye ajanı John Modlin 'e göre Aralık ayının ilk 14 gününde, Lukeville'i de içeren Tucson Sınır Devriye Sektöründe 37.000'den fazla göçmen yakalandı.

CBP yetkilisi, teşkilatın kaynaklarının şu anda ABD'nin güney sınırında karşılaştığı yakalama hacminin yaklaşık yarısıyla başa çıkabileceğini söyledi. Yetkili, ajanların hem güvenliği sağlamak hem de büyük tıbbi acil durumlara müdahale etmekle görevli olduğunu söyledi.

Miller, "CBP ve federal ortaklarımız, belirlenen yolları kullanmayanlara yönelik sonuçları uygulamaya devam edebilmemiz için Kongre'den ek finansmana ihtiyaç duyuyor" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com