Caz saksafoncusu ve besteci Wayne Shorter 89 yaşında hayatını kaybetti

89 yaşındaydı.

Blue Note Records'tan reklamcısı Cem Kurosman CNN'e gönderdiği e-postada Shorter'ın Perşembe günü Los Angeles'ta öldüğünü söyledi. Ölüm nedeni paylaşılmadı.

Shorter kariyeri boyunca 23 Grammy Ödülüne aday gösterildi ve 12 kez kazandı. İlk Grammy adaylığını 1973 yılında kazanmıştı. En son Ocak ayında "Endangered Species" ile en iyi doğaçlama caz solo performansı dalında ödül kazanmıştı.

Shorter 16 yaşında klarnet çalmaya başladı ancak daha sonra 1952'de New York Üniversitesi'ne girmeden önce tenor saksafona yöneldi.

1956'da mezun olduktan sonra, askere alınana kadar caz piyanisti Horace Silver ile çaldı. Sanatçının Bluenote.com'daki biyografisine göre, iki yıl boyunca görev yaptı.

Shorter, 50'lerin sonu ve 60'lar boyunca çeşitli caz gruplarına katıldı ve Maynard Ferguson, Joe Zawinul ve Art Blakey gibi sanatçılarla işbirliği yaptı. 1964 yılında efsanevi caz trompetçisi Miles Davis tarafından Davis'in Second Great Quintet grubuna dahil edildi ve 1970 yılına kadar bu grupta çaldı.

Shorter, Davis ile birlikte Second Great Quintet grubunun en üretken bestecilerinden biri oldu ve "Nefertiti" gibi hit parçalara katkıda bulundu.

70'ler ve 80'lerde Shorter çeşitli caz grupları ve müzisyenlerle çaldı. Kurucuları arasında yer aldığı Weather Report grubunda 1985 yılına kadar Zawinul ve Miroslav Vitous ile birlikte 15 yıl çaldı.

Shorter çeşitli rock 'n' roll efsaneleriyle işbirliği yapmaya devam etti. Carlos Santana ile 1988'de turneye çıktı ve Rolling Stones'un 1997 tarihli hit albümü "Bridges to Babylon "a saksafonuyla katkıda bulundu. Shorter 1998 yılında caz piyanisti Herbie Hancock'un "Gershwin World" albümünde de yer aldı.

Shorter'ın birlikte çalıştığı diğer önemli müzisyenler arasında Joni Mitchell ve Steely Dan de bulunmaktadır.

Shorter 1999 yılında, kendisi de yetenekli bir saksafoncu olan efsanevi rock sanatçısı David Bowie ile birlikte Berklee School of Music'ten fahri doktora unvanı aldı.

"Wayne ve ben, bestelerimizin sizin kulaklarınız ve yetenekleriniz aracılığıyla bize geri döndüğünü duyunca çok etkilendik. Dinamit gibiydi," dedi Bowie mezuniyet konuşması sırasında.

Shorter, 2010 yılında Yankee Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde NYU'dan fahri doktora ödülü aldı. 2015 yılında Grammy Ödülleri'nin arkasındaki kuruluş olan Recording Academy tarafından yaşam boyu başarı ödülü ile onurlandırıldı. Shorter ayrıca 2018 Kennedy Center Honors töreninde de onurlandırıldı.

Hancock, Shorter'ın Muse Media'daki reklamcısı Alisse Kingsley'in Perşembe günü CNN'e yaptığı açıklamada Shorter'ı "en iyi arkadaşı" olarak nitelendirdi ve merhum müzisyenin "kalbinde cesaret, herkes için sevgi ve şefkat ve ebedi gelecek için bir arayış ruhuyla aramızdan ayrıldığını" söyledi.

Hancock, "Onun ruhunu her zaman kalbimde taşıyorum" dedi.

Reklamcısının açıklamasına göre Shorter'ı eşi Carolina, kızları Miyako ve Mariana ile yeni doğan torunu Max yalnız bırakmadı.

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Kaynak: edition.cnn.com