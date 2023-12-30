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Catherine Opie: Elizabeth Taylor'ın evini fotoğraflayan provokatör

Catherine Opie Los Angeles'ta yaşayan Amerikalı bir fotoğrafçıdır

Opie'ye dolaylı bir portre yaratması için Elizabeth Taylor'ın 700 Nimes Road adresindeki evine tam erişim izni verildi

Taylor proje sırasında vefat etti ancak Opie çalışmalarına devam ederek samimi ve dokunaklı bir görüntü portföyü oluşturdu

Fotoğrafı 1994 yılında, Washington'daki ilk gey ve lezbiyen yürüyüşüyle "çok ama çok ilgili" olduğu bir dönemde çekmiş. Opie'ye göre, deri topluluğu ile "daha normal" olduklarını iddia eden gey ve lezbiyen topluluğu arasında bir bölünme vardı. Ve normal olduklarını söyleyerek, "bu anormal ikiliğini yaratmışlardı" dedi.

"Beni bu eseri yapmaya iten şey de buydu" diyen Opie, şöyle devam etti: "Sanki, 'Tamam, bana söylediğiniz dili bedenimde taşıyorum ve Hans Holbein'in tablolarındaki Henry VIII gibi burada oturacağım ve siz de bununla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Holbein'i düşünün ve bu imaj hakkında düşünmek zorunda kalacaksınız'."

Bu imge iki ucu keskin bir kılıçtı. Sadece ailesiyle konuşmalarını zorlaştırdığı için değil (bir noktada baldızı yeğenini görmesine izin vermedi), aynı zamanda sürekli olarak atıfta bulunulduğu için.

'Freeways' hakkında tuhaf bir şey yok

Opie'nin queer portrelerine çok fazla vurgu yapılsa da, o etkileyici bir yelpazeye sahip bir fotoğrafçı. Soyut manzaraları, Amerikan futbolcularının profilleri, karlı buz kulübeleri, beton otoyollar ve Başkan Obama'nın ilk göreve başlama törenindeki fotoğrafları bunu kanıtlıyor.

LGBTQ topluluğuna odaklanan çalışmaları öne çıksa da Opie bunun kendisini bir sanatçı olarak tanımlamaması gerektiğini düşünüyor: "Birinin 'Freeways' için kuir iş dediğini hatırlıyorum ve ben de 'Freeways'in kuir bir yanı yok' demiştim," diye örnek veriyor.

Elizabeth Taylor

Opie'nin son projesi 700 Nimes Yolu, "Sapık "tan çok uzakta bir yerde duruyor. Elizabeth Taylor'ın samimi bir portresi. İşin ilginç yanı? Taylor tek bir fotoğrafta bile yer almıyor.

Catherine Opie: Sapıktan Elizabeth Taylor'a ve aradaki 'queer' otoyollar

Ortak muhasebecileri aracılığıyla Opie'ye Taylor'ın ölümünden aylar önce Los Angeles'taki evine özel erişim sağlaması teklif edildi. O zamanlar Taylor'ın projenin ortasında ölmesini beklemiyordu ama öldüğünde Opie çalışmasına devam etti ve yavaş yavaş yıkılan evini fotoğrafladı.

Elizabeth Taylor serisini Opie'nin önceki çalışmalarıyla ilişkilendiren nedir? Yeni başlayanlar için görünürlük teması. Opie kendini ve topluluğunu tanıtmak istiyordu: "Kendi korkum ve kendi iç homofobim açısından bile asla geri adım atmadım. Bu yüzden kendi adıma çok fazla mücadele verdim - görünürlük için bu mücadelenin içinde olmak, ancak topluluğumun AID'ler açısından yok edilmesini izlemenin topuğunda çok önemliydi."

Taylor, Ronald Reagan'ı AID'ler hakkında konuşturan ilk kişiydi. "Elizabeth Taylor, bir tedavi ya da herhangi bir tedavinin araştırılması konusunda erken dönemde verdiği destek açısından çok büyüktü.

Bu yüzden hoşuma gitti. Bu, o dönemde görünür olmanın ne anlama geldiğini düşünme ve bunun farkında olma konusunun bir devamı gibiydi. Ve tabii ki Elizabeth Taylor son derece görünür."

Vicdan sahibi bir provokatör

Opie provokatör olmayı sevdiğini itiraf etse de, daha zorlu işlerini yaratmanın kolay olmadığını itiraf etmeye de bir o kadar istekli. Onun tavrı, bazı fotoğraflarının sizi inandırabileceğinden daha az punk ruhlu.

Eşi Julie'nin ailesiyle ilk kez tanışmaktan korktuğunu hatırlıyor. "Lütfen Tanrım beni Google'da aramalarına izin verme' diyordum - anlıyor musunuz? Onlara kendimi nasıl açıklayacağım? Yani evet, o gariplik var, sürekli ortaya çıkmak zorunda kalıyorsunuz."

Çalışmaları 1995 Whitney Bienali'nde sergilendiğinde, Opie ailesini önceden hazırlamak zorunda kaldığını hatırlıyor: "Eve gidip onlara önceden gösterdiğimi ve onlarla oturup hayatımın gerçekte nasıl olduğunu ve ne yaptığımı açıkladığımı hatırlıyorum. Whitney Amerikan Sanat Müzesi'ne geldiklerinde birdenbire kızlarının kim olduğunu bilmemelerini istemedim."

Eser size bakmaz, siz ona bakarsınız

Opie'nin Ocak ayında Hammer 'da sergilenecek olan portre serisi ağırlıklı olarak Glenn Ligon, John Baldessari ve yazar Jonathan Franzen gibi sanatçı arkadaşlarına odaklanıyor. Joan Didion'u denediğini çünkü onun "en büyük kahramanlarımdan biri" olduğunu söyledi.

Çalışma tanıdık ama aynı zamanda farklı hissettiriyor. Yansıtmadan ziyade yansıtmayla ilgili. "Siyahın içinden çıkıyorlar" diyor Opie, "Bilinçaltınızdan çıkan bir figür gibi... Yani onlara bakılması gerekiyor. Bu çalışma size bakmıyor, siz ona bakıyorsunuz ve bu da benim için biraz farklı."

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Kaynak: edition.cnn.com