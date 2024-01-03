Cathay Pacific'in Hong Kong'a ücretsiz biletlerinin tamamı 2,5 saat içinde talep edildi

Hello Hong Kong girişimi, turistleri geri çekmek ve Covid düzenlemeleri nedeniyle finans merkezine üç yıl boyunca erişimin neredeyse imkansız hale gelmesiyle büyük darbe alan kentin turizm sektörünü canlandırmak için başlatıldı.

Şubat 2023'te düzenlenen görkemli bir etkinlikte, şehir yetkilileri hem tatil yapmak isteyen yerel halka hem de Hong Kong'u ziyaret etmek isteyen uluslararası gezginlere yaklaşık 500.000 ücretsiz uçak bileti dağıtılacağını duyurdu.

Daha önce hiç Hong Kong'a gitmemiş olan ve ABD'den Asya'ya uçak biletlerinin yüksek maliyeti nedeniyle kendi başına ziyaret etmeye gücünün yetmeyeceğini düşünen Kussin için bu gerçek olamayacak kadar iyi bir haberdi.

Arz ve talep

Biletler ülke veya bölgelere göre aşamalı olarak dağıtıldı. 17 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ikamet edenler şanslarını deneyebilir.

Çekilişe katılabilmek için kullanıcıların Hong Kong'un bayrak taşıyıcısı Cathay Pacific'te bir hesap açmaları ve ardından havayolu şirketinden promosyon e-postaları almak için kaydolmaları gerekiyordu. Çekiliş günü, umutlu yolcuların Cathay hesaplarına giriş yapmaları ve daha sonra ücretsiz bilet rezervasyonu yapmak için kullanabilecekleri bir promosyon kodu beklemeleri gerekiyordu.

Ancak yoğun talep nedeniyle biletler satışa sunulmadan önce bile uzun dijital kuyruklar oluştu.

Kussin CNN'e hesabına giriş yapmak için yarım saat beklediğini, ancak giriş yaptığında bir hata mesajı aldığını söyledi. Biletleri yenileyip tekrar denediğini, ancak sıranın sonuna geri konulduğunu ve bir saatten fazla beklemesi gerektiğinin söylendiğini belirtiyor. Nihayetinde arayışı başarısızlıkla sonuçlandı.

Cathay'dan bir temsilci CNN'e biletlerin tamamının iki buçuk saat içinde tükendiğini söyledi.

Temsilci, "Hong Kong'a özel bilet teklifi için kayıt yaptıran Cathay üyelerimizden gelen coşkulu yanıt bizi çok cesaretlendirdi" dedi. "Hong Kong'un ana taşıyıcısı olarak, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri sevgili memleketimizin güzelliğini keşfetmeye davet eden bu kampanyayı desteklemekten heyecan duyuyoruz."

Kussin, "Tamamen taş kesildim," diyor. "(Diğer) insanlardan da aynı hikayeyi duyuyordum. Büyük bir dijital kuyrukta beklediler, oturum açamadılar ve açtıklarında da promosyon kodunu bulamadılar."

"Şu anda uçak biletleri her yerde çok yüksek ve Hong Kong'a gitmek gerçekten çok pahalı. Bu çok iyi bir fırsat olabilirdi ve bu yılki tatilimi ayarlayabilirdim."

Kussin bunun yerine Portekiz'e daha ucuz bir bilet almaya karar verdiğini söylüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com