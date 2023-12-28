Casper Ruud, Holger Rune'u devirerek Fransa Açık yarı finalinde Marin Cilic ile karşılaşacak

Her iki oyuncu da Roland Garros'ta ilk kez çeyrek finale yükselirken, 19 yaşındaki Rune Fransa Açık'ın bu aşamasına ulaşan ilk Danimarkalı oldu.

Rune, ilk turda Denis Shapovalov'u ve dördüncü turda 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı eleyerek çeyrek finale yükselmiş ve sonunda Ruud'a mağlup olmuştu.

"Norveç tenisi için büyük bir gün çünkü bugün karışık çiftlerde finale kalan bir kadın oyuncumuz Ulrikke Eikeri de var. O benden bir adım daha ileride!" Ruud maç sonrası kortta verdiği röportajda şunları söyledi.

"Bunlar oynamayı hayal ettiğiniz maçlar. Ve umarım, tabii ki, mümkünse final bile oynarım," diye devam etti. "Yarı finalde gerçekten odaklanmalı ve A oyunumu ortaya koymalıyım."

Norveçli maça etkileyici bir şekilde başladı ve Rune'u iki kez kırarak ilk sette 5-0 öne geçti ve sonunda 6-1 kazandı.

Ruud daha sonra "Harika başladım ama sonra Holger iyi mücadele etti, seviyesini yükseltti ve sonunda gerçekten zor bir maç geçirdim" dedi.

İkinci set daha dengeli geçti, iki oyuncu da erken saatlerde breakleri takas etti ve Rune son oyunda Ruud'u kırarak maçı eşitledi.

Ancak üçüncü sette Ruud'un Danimarkalı'nın denediği her şeye bir cevabı var gibiydi; mükemmel bir yaklaşma vuruşu Ruud'un uzanmış backhand'i tarafından karşılanırken, bir dropshot Ruud'u sadece fileye doğru sürükledi.

Rune maç boyunca locasıyla konuştu ve üçüncü sette oyundan koptuğunda, korttan ayrılan annesine bağırdığı görüldü.

Rune daha sonra Eurosport'a yaptığı açıklamada "Annemi seviyorum ve onu göndermiyorum," dedi. "Hayal kırıklığına uğradığımda, ya annemin ya da koçumun gitmesi yardımcı olabilir, böylece başvuracak iki kişi olmaz. Stefanos [Tsitsipas] karşısında da bir noktada beni rahatlatmak için gitti. O kontrol ediyor, ben değil."

Set son derece dengeli bir şekilde devam etti ve iki oyuncuyu ayırmak için eşitlik bozulması gerekti. Ruud 4-2 öne geçti ve başka puan kaybetmeyerek tiebreak'i ve seti 7-2 aldı.

Bunun verdiği moralle Ruud dördüncü sette ilk servis puanlarının %94'ünü kazanarak kontrolü yeniden ele aldı ve 6-3 kazanarak maçı üç saat 15 dakikada aldı.

Norveçli oyuncu Cuma günü yarı finalde yeniden dirilen Marin Cilic ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com