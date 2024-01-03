Casper Ruud: 2 numaralı seribaşı Amerikalı Jenson Brooksby tarafından Avustralya Açık'tan atıldı

2022'de Fransa Açık ve ABD Açık finallerine ulaşan Ruud, üç maç puanı kurtardı ve üçüncü sette 2-5 geriden gelerek maçı dördüncüye taşıdı, ancak 22 yaşındaki Brooksy reddedilmeyecekti.

Amerikalı sporcunun zaferi, Rafael Nadal'ın Çarşamba günü Mackenzie McDonald'a yenilmesinin ardından erkeklerde ilk iki sırayı alan sporcuların elendiği anlamına geliyor.

Uluslararası Tenis Federasyonu'na göre, üçüncü turdan önce en iyi iki tohumun ayrılması, 1 numaralı seribaşı Lleyton Hewitt ve 2 numaralı seribaşı Gustavo Kuerten'in ilk turda kaybettiği 2002 Avustralya Açık'tan bu yana gerçekleşen ilk grand slam tek erkekler etkinliği.

Brooksby maçtan sonra gazetecilere "Casper bir savaşçı, büyük bir mücadele olacağını biliyordum," dedi. "Seviyem konusunda kendime oldukça güveniyordum ve sadece orada yarışarak eğlenmek ve neler olabileceğini görmek istedim.

Brooksby, "Üçüncü sette işler istediğim gibi gitmeyince, maçı çevirmek için gösterdiğim zihinsel kararlılıkla gerçekten gurur duydum," diye ekledi. "Gerçekten güçlü oynadığımı düşünüyordum ve her oyunda odağımı kaybetmemek istiyordum."

Brooksby açılış oyunundan itibaren kendinden emin görünüyordu çünkü dünya 39 numarası 30 vuruşluk uzun bir rallinin ardından ilk setin ortasında Ruud'u kırarak Amerikalı oyuncunun erken öne geçmesini sağladı.

Büyük vuruşlar yapan Amerikalı oyuncu Ruud'u geri planda tutsa da, backhand vuruşunun fileye çarpıp üzerinden geçmesiyle ikinci seti bir parça şansla kazandı.

Ruud üçüncü seti kazanmak için mücadele etse de hayal kırıklığı devam etti ve bir noktada kendisine "Neden?" diye bağırdığı duyuldu.

Ruud dördüncü seti bir dönüşün uzun olmasıyla kaybetti ve Brooksby'ye geçmişte Stefanos Tsitsipas'ı yenmiş olan ilk beşteki bir seribaşı karşısında sadece ikinci galibiyetini verdi.

Kaliforniyalı 22 yaşındaki oyuncu Ruud'a karşı uzun rallilerde baskındı ve dokuz atıştan fazla süren 68 puanın 50'sini kazandı. Ayrıca Norveçli karşısında karşılaştığı 12 kırılma noktasından sekizini kurtarmayı başardı.

Ruud maçın ardından Brooksby'ye övgüler yağdırırken, maçın "aynı anda hem sinir bozucu hem de can sıkıcı" olduğunu söyledi.

"Bu benim için zor bir eşleşme ve muhtemelen uzun yıllar böyle olacağını biliyorum. Bundan ders çıkarmaya çalışacağım. Bugün harika oynadığını düşünüyorum," dedi Ruud gazetecilere.

"Yani, çok fazla hata yapmadım. Özellikle kötü oynadığımı ya da istediğim seviyede oynamadığımı hissetmedim ama o uzun rallilerin çoğunu kazanmayı başardı ve ona sorduğum tüm sorulara bir şekilde cevap verdi," diye ekledi Ruud.

Brooksby bir sonraki turda Amerikalı arkadaşı Tommy Paul ile oynayacak.

Brooksby, "Bu kesinlikle başka bir mücadele olacak," dedi. "Pek çok Amerikalı şu anda gerçekten iyi gidiyor ve hepimiz birbirimizi zorluyoruz. Ben sadece bir sonrakini dört gözle bekliyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com