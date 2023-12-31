Çarpıcı sürprizler, tecrübeli veteranlar ve ilham veren bir Slovenyalı NBA Konferans Finallerini heyecan verici hale getirdi

İlk olarak Boston Celtics, son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 109-81'lik etkileyici bir zaferle devirdi.

Ve tam da bunun daha iyi olamayacağını düşündüğünüz anda, Luka Doncic ve Dallas Mavericks şovu çalmak için öne çıktı.

Phoenix'te, NBA'in en iyi normal sezon derecesine sahip olan ve geçen yıl Finallere kalan Suns'a karşı oynayan Mavericks, Suns'ı rahat bir şekilde 123-90 yenerek maçı baştan sona domine etti.

Çarpıcı 7. Maç sonuçları, NBA Finallerinde kimin karşılaşacağını belirleyecek iki ağız sulandırıcı Konferans Finalini belirledi.

Batı Konferansı'nda Mavs, Golden State Warriors ile karşılaşırken, Doğu Konferansı'nda Celtics, Miami Heat ile karşı karşıya gelecek.

Vay canına.

Çarpıcı Doncic Dallas'ı WCF'e taşıdı

"Luka Doncic ne kadar iyi."

Dört kez Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası şampiyonu olan Toni Kroos televizyonda izlediklerini takdir ettiğini göstermekten kendini alamadı.

Doncic Pazar gecesi Suns'ın 7. Maç zaferinde 35 sayı ve 10 ribauntla oynayarak göz kamaştırdı.

Mavericks'in tılsımı ve lideri olarak omuzlarındaki baskıya rağmen, bu baskı 23 yaşındaki oyuncuyu hiç rahatsız etmedi ve takımı erken öne geçerken Suns'ın daha önce sağlam olan savunmasını sakin bir şekilde parçaladı.

İlk çeyreğin sonunda Mavs 27-17 öndeydi. Devre arasına 57-27 önde girdiler ve Doncic'in ilk yarıda attığı 27 sayı Suns'ın tüm takımının toplam sayısına eşitti.

Benchten gelen Spencer Dinwiddie'nin 30 sayısının da yardımıyla Doncic dördüncü çeyrekte oynamak zorunda bile kalmadı.

Dallas'ın 2011'den bu yana ilk Batı Konferansı finaline yükselmesinin ardından genç Sloven oyuncunun yüzünün gülmesi şaşırtıcı değildi.

Doncic, "Şu anda yüzümdeki gülümsemeyi atamıyorum," dedi. "Gerçekten çok mutluyum.

"Dürüst olmak gerekirse bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Tüm seri boyunca çok sıkı oynadık. Belki birkaç maçta kendimizde değildik ama buraya 7. Maçta bir açıklama yaparak geldik. Biz inandık. Soyunma odamız inandı. Herkes inandı. Bu yüzden mutluyum."

Mavericks şimdi Çarşamba günü San Francisco'da Batı Konferansı Finallerinin 1. Maçında Warriors ile karşılaşacak.

Golden State bu hafta başında Batı Konferansı yarı finalinde Memphis Grizzlies'i kıl payı geçmişti.

Seride NBA'in en heyecan verici guard dizilişlerinden ikisi karşı karşıya gelecek: Dallas'ta Doncic, Dinwiddie ve Jalen Brunson, Golden State'te ise Steph Curry, Klay Thompson ve Jordan Poole.

Curry, Thompson, Draymond Green ve baş antrenör Steve Kerr, sporun en büyük hanedanlarından birinin parçası olarak birlikte dördüncü NBA şampiyonluklarını hedefliyorlar.

Her ne kadar Grizzlies karşısında seriyi kazanmakta zorlansalar da bu, teorik olarak bir başka Larry O'Brien kupasını kaldırmaya sadece sekiz galibiyet uzaklıkta oldukları anlamına geliyor.

Ancak kendilerine güvenen Doncic önlerinde duruyor ve Mavericks baş antrenörü Jason Kidd kenara çekilmeyeceğini söylüyor.

"O Luka. Sahneyi seviyor," diyor Kidd. "Sahne büyüdükçe o da daha iyi oluyor."

Celtic reşit oluyor

Celtics için bu sezon, Pazar günü Bucks'a karşı zorlu geçen 7. Maç zaferiyle sonuçlanan bir kaynaşma ve öğütme sezonu oldu.

Grant Williams yedi üçlük isabetiyle 27 sayı üretirken Jayson Tatum 23 sayı, altı ribaund ve sekiz asistle Boston'ın son şampiyonu devirmesini sağladı.

Uzun mesafeden buldukları isabetler - Celtics 22 üçlükle NBA 7. Maç rekorunu kırdı - 25 sayı, 20 ribaund ve dokuz asistle oynayan iki kez MVP seçilen Giannis Antetokounmpo'yu etkisiz hale getirmelerine yardımcı oldu.

7. Maç zaferi, son iki karşılaşmayı kazanan Celtics'in 3-2 geride olduğu ve Milwaukee'nin ilerlemek için sadece bir kez kazanması gereken ileri geri bir seriyi tamamladı.

Ancak, sırtları duvara dayanmışken, Boston koçu Ime Udoka'nın adamları kararlılıklarını göstererek, acımasız Antetokounmpo ve seri boyunca yıldız Khris Middleton'dan yoksun olan Bucks'a karşı sabit kaldılar.

Williams'ın isabetli şutları 7. Maçın kazanılmasında hayati bir rol oynarken, Celtics'in yıldız guardı Jaylen Brown onun yeni bir lakabı hak ettiğini düşünüyor.

Brown, "Ona artık Grant Curry deyin" dedi.

Celtics son altı yıldaki dördüncü Doğu Konferansı Finali'ne yükseldi ve Heat'le karşılaşacakları 2020 Doğu Konferansı Finalleri'nin rövanşına hazırlanıyor.

Miami, Philadelphia 76ers'a karşı altı maçta nispeten rahat bir yarı final zaferiyle playoffların bu aşamasındaki yerini garantiledi.

İstikrarlı savunması üzerine inşa edilen üst sıradaki Heat'in, Salı günü 1. Maç için şehre gelen Tatum ve arkadaşlarını durdurmak için elinden gelenin en iyisini yapması gerekecek.

Jimmy Butler, Bam Adebayo ve PJ Tucker önderliğindeki Miami savunması - yıldız oyun kurucu Kyle Lowry'nin hamstring sakatlığı nedeniyle 1. Maçtaki durumu belirsiz - Joel Embiid ve Philadelphia takımının geri kalanını boğdu.

Baş antrenör Erik Spoelstra, Miami'nin NBA'de son dörde kalmasını sağlayarak neden ligin en iyi baş antrenörlerinden biri olarak görüldüğünü gösterdi.

Ancak her iki tarafta da yıldızlar varken, yedinin en iyisi serisinde kimin galip geleceğini görmek büyüleyici olacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com