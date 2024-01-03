Caroline Wozniacki Amerika Açık'ta Petra Kvitová karşısında aldığı büyük galibiyetle peri masalı koşusuna devam ediyor

Eski dünya 1 numarası Çarşamba günü 11. sıradaki Petra Kvitová'yı 7-5 7-6'lık setlerle yenerek neredeyse beş yıl sonra Top-20'deki bir oyuncuya karşı ilk galibiyetini aldı.

Wozniacki, bir aydan kısa bir süre önce sahalara dönmeden önce üç yılı aşkın bir süre rekabetçi tenisten uzak kalmıştı.

Danimarkalı yıldız bu ara sırasında iki çocuk sahibi oldu ancak her zaman spora yakın kaldı, efsane çiftler etkinliklerinde oynadı ve TV analisti olarak çalıştı.

Bu yılın Haziran ayında geri dönme niyetini açıkladı ve o zamandan beri arkasına bakmadı.

Flushing Meadows'daki ilk tur maçını kolaylıkla kazandı ve iki kez grand slam şampiyonu olan Kvitová karşısında yine mükemmel bir form yakaladı.

Galibiyetin ardından, New York'taki peri masalı devam ederken Wozniacki'nin sandalyesinde kamburlaştığı ve sevinç gözyaşlarını sildiği görüldü.

"Açıkçası maça çıkarken kazanma şansım olduğunu biliyordum ve kendime güveniyordum. Aynı zamanda, belli ki harika bir yıl geçirdi," dedi Wozniacki maçtan sonra, WTA'ya göre.

"Dünyada 11. sırada ve sert kortlarda oynamayı seviyor. Çok zor bir maç olacağını biliyordum ve en iyi tenisimi oynamak zorundaydım."

Daha sonra gazetecilere şunları söyledi: "Arthur Ashe Stadyumu'nda oynama fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Üç yıl önce bana sorsaydınız, Amerika Açık'ta bir daha o kortlardan birinde oynayacağımı düşünmezdim, özellikle de gece seansında.

"Orada olmak ve böyle bir maçı kazanmak inanılmaz bir duygu."

Wozniacki, 2020'de emekli olmadan önce 2018 Avustralya Açık da dahil olmak üzere 30 tekler şampiyonluğu kazandı.

İlk 20'deki bir oyuncuya karşı son galibiyetini 2018'de yine Kvitová'ya karşı almıştı.

2009 ve 2014 yıllarında ABD Açık'ta ikinci olan 33 yaşındaki Wozniacki, şimdi bir sonraki turda Amerikalı Jennifer Brady ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com