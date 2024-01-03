Carolina Panthers'ın sahibi David Tepper'a atılan içecek nedeniyle NFL tarafından 300.000 dolar para cezası verildi

Pazar günkü maçtan viral bir videoda Tepper'ın Panthers'ın ev sahibi Jacksonville Jaguars'a 26-0 yenildiği maçın sonlarına doğru locasından kalabalığa bir içki fırlattığı görülüyor.

Videoda, Panthers Genel Menajeri Scott Fitterer ile birlikte Jags'in EverBank Stadyumu'ndaki süitinde gözle görülür bir şekilde sinirli olan Tepper, bardağı fırlatmadan önce içkisini tribünlere boşaltırken görülüyor.

Olay, Carolina'nın çaylak oyun kurucusu Bryce Young'ın dördüncü çeyreğin sonlarına doğru attığı ve takımın sezonun 14. yenilgisini almasına neden olan top kaybının ardından meydana geldi.

NFL, Tepper'a verilen cezayı duyurduğu açıklamada, "Tüm NFL personelinin her zaman taraftarlarımıza saygı gösterecek, takımlarını ve NFL'i olumlu bir şekilde yansıtacak şekilde davranmaları beklenmektedir" dedi.

Milyarder bir hedge fon yöneticisi olan Tepper 'ın 2018'de takımı satın almasından bu yana Panthers 31-67'lik derecesiyle NFL'deki en kötü ikinci dereceye sahip oldu ve her sezon playoffları kaçırdı.

Tepper aynı zamanda Major League Soccer kulüplerinden Charlotte FC'nin de sahibi. Kasım ayında takım ikinci yılında playofflara kaldı.

CNN'den Kevin Dotson ve Homero De la Fuente bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com