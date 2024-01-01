Carolina Panthers'ın sahibi David Tepper, takımının mağlubiyeti sırasında Jacksonville taraftarlarına içki fırlatıyor gibi görünüyor

Sosyal medyada dolaşan viral videoda, Panthers genel menajeri Scott Fitterer ile birlikte stadyumdaki bir süitte gözle görülür bir şekilde sinirli olan Tepper, bardağı fırlatmadan önce içkisini tribünlere boşaltırken görülüyor.

Olay, Carolina'nın çaylak oyun kurucusu Bryce Young'ın dördüncü çeyreğin sonlarına doğru attığı ve takımın mağlubiyetini mühürleyen bir top çalmadan sonra meydana geldi.

Bir NFL sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada "Videodan haberdarız ve şu anda başka bir yorumumuz yok" dedi.

CNN yorum için Carolina Panthers'a ulaştı ancak hemen geri dönüş alamadı.

Carolina'nın aldığı mağlubiyet, Panthers'ı sezonun bitimine bir maç kala 2-14'lük bir dereceye düşürmekle kalmayıp NFL Draft'ının 1 numaralı seçimini Chicago Bears'a kaptırmasına neden olduğu için özellikle önemliydi.

Mart ayında Panthers 2024 birinci tur, 2023 birinci tur (No. 9) ve ikinci tur (No. 61) seçimlerini ve geniş alıcı DJ Moore'u 2023 1 numaralı seçim hakkı karşılığında Bears'atakas etmeyi kabul etti ve bu da takımın Young'ı seçmesini sağladı.

Bu yılın başlarında takım, sezona 1-10'luk bir başlangıç yaptıktan sonra baş antrenör Frank Reich'i kovdu. Reich, Matt Rhule'un geçen sezon 1-4'lük başlangıcın ardından kovulmasının ardından son beş sezonda kovulan üçüncü baş antrenör oldu; Ron Rivera ise dokuzuncu sezonunda Panthers'ın 5-7 başladığı 2019 sezonunda görevine son verilmişti.

Tepper'ın 2018'de takımı satın almasından bu yana Panthers 31-67'lik derecesiyle NFL'deki en kötü ikinci dereceye sahip oldu ve her sezon playoffları kaçırdı.

Tepper aynı zamanda bir MLS takımı olan Charlotte FC'nin de sahibi. Takım ikinci yılında playofflara kalmasına rağmen Kasım ayında baş antrenör Christian Lattanzio'yu kovdu.

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Kaynak: edition.cnn.com