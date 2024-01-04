Carnival Sunshine sert hava koşulları tarafından hırpalandı. Yolcu 'Korkunçtu' diyor

İlk kez gemi yolculuğu yapan William B. Blackburn, Cuma günü geç saatlerde başlayan sert hava sırasında Carnival Sunshine'ın 6. güvertesindeydi.

Blackburn CNN'e yaptığı açıklamada "Dehşet vericiydi" dedi.

Blackburn gemi yolculuğuna eşi ve diğer aile üyeleriyle birlikte çıkmıştı.

"Kamaramızda kaldık ve iyi olmamız için dua ettik," diyen Blackburn, can yeleklerinin nerede saklandığına dikkat ettiklerini söyledi.

"Can yelekleriyle bile suda hayatta kalmanın pek mümkün olmayacağı gerçeğini tartıştık ve o koşullarda cankurtaran botlarının denize indirilebileceğinden bile şüphe duyduk" dedi.

Yolcu Bill Hassler CNN'e yaptığı açıklamada fırtınaya dayandıktan sonra "hala hayatta olduğuma şaşırdığını" ve diğer yolcuların Cumartesi günü geç saatlerde gemiden indiklerinde "hayalet gibi bembeyaz" olduklarını söyledi.

Koridorlardan akan suları, dışarıdaki dev dalgaları ve perakende alanlarına saçılmış şişe ve diğer eşyaları gösteren video görüntülerini paylaştı.

Hassler, kruvaziyer şirketini geminin böylesine aşırı bir hava koşulunda seyretmesine izin verdiği için eleştirdi.

"Neden saatte 80 milden fazla esen rüzgârla bu fırtınaya yelken açarsınız, yani bunu kim yapar? Akıllarından ne geçiyordu?

"Bahamalar'daki limanda kalmalı, fırtınanın biraz dinmesi için bir gün beklemeli ve sonra gitmeliydiler. Ya da fırtınaya yakalandıklarında neden okyanusun diğer tarafına geçmek için daha açıklara gitmediler."

Hassler bir noktada bir dalganın kamarasının camını kırarak içeri su girmesine yol açtığını söyledi.

"Pazar gecesi eve geldiğimde bir bira açıp düşünmek zorunda kaldım ve titremeye başladım çünkü her şey yerine oturmuştu. Hâlâ burada olduğuma bile inanamıyordum."

Carnival Cruise Line hava muhalefeti ile ilgili bir açıklama yaptı:

"Carnival Sunshine'ın Charleston'a dönüşü Cumartesi günü hava ve dalgalı denizden etkilendi" diyen Carnival, "Havanın Charleston bölgesi üzerindeki uzun süreli etkisi geminin Pazar günü varışını geciktirdi ve sonuç olarak bir sonraki seferin kalkışı da ertelendi" dedi.

Kruvaziyer şirketi geminin şu anda bir sonraki seferine çıktığını açıkladı.

Blackburn fırtınanın videosunu Cuma günü saat 23:00 civarında çekmiş ve bundan sonra koşulların daha da kötüleştiğini söylemiş. Daha fazla video çekmeyi düşünmüş ama kapıyı tekrar açmaya korkmuş.

"Sanki gemi bir duvara çarpmış gibiydi, tüm eşyalarımız tezgâhlardan uçtu, bagajlar devrildi ve etrafa savruldu" dedi.

"Rüzgar uğulduyordu, dışarıda görebildiğim tek şey su spreyi ve yağmur karışımı katı bir duvardı. Yanımızdaki kabinin balkon bölme kapısının mandalları kırılmıştı ve korkunç bir şekilde ileri geri çarpıyordu. Tavan ve duvarlar gıcırdıyor, gemi korkunç sesler çıkarıyor ve bazen motorlar kabaran dalgalara karşı mücadele ediyormuş gibi şiddetli bir şekilde titriyordu."

Twitter'da @crewcenter hesabından yayınlanan videoda iç koridorlardan akan su ve nesneler görülüyor.

Carnival Sunshine 3,002 misafir ve 1,040 mürettebat kapasitesine sahiptir. Geminin 14 katı bulunmaktadır.

CNN'den Jennifer Henderson, Barry Neild ve Marnie Hunter bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com