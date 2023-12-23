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Carmen Jorda: Kadınların Formula 1 ile 'fiziksel bir sorunu' var

Eski F1 geliştirme sürücüsü Formula E'nin kadınlar için daha iyi olabileceğini söylüyor

Carmen Jorda'nın yorumları Jenson Button gibi isimlerden eleştiri aldı

Jorda, FIA'nın Motor Sporlarında Kadın Komisyonu'nda yer alıyor

FIA'nın Motor Sporlarında Kadın Komisyonu'nda yer alan İspanyol pilot, dünyanın önde gelen tamamen elektrikli yarış serisi Formula E'de kadın sürücülerin işinin daha kolay olacağını öne sürdü.

Geçtiğimiz hafta sonu Meksika'da düzenlenen yarış öncesinde bir gösteri için Formula E aracının direksiyonuna geçen Jorda'ya gazeteciler aracın kadınlar için gerçekten daha kolay olup olmadığını sordu.

"Sanırım öyle," diye yanıt verdi.

Jorda şöyle devam etti: "Bastırma kuvveti ve hidrolik direksiyon nedeniyle Formula 1'dekinden daha az fiziksel bir otomobil. Yani kesinlikle evet. Biz kadınların Formula 2 ve Formula 1'de yaşadığı zorluk fiziksel bir sorun ve bence Formula E'de böyle bir sorun yaşamayacağız.

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"Sporda kadınlar için neyin iyi olup olmadığına karar vermek bana düşmez. Ancak deneyimlerime dayanarak Formula 1'i söyleyebilirim - diğer tüm şampiyonalar, karting, Formula 3, GT, kadınların tüm bu serilerde iyi sonuçlar alabileceğini düşünüyorum - Formula 1 ve Formula 2'de fiziksel bir sorun olan bir engel var.

"Bence kadınlar için büyük bir sorun var ve bu yüzden bu şampiyonalarda hiç kadın yok."

Ancak Jorda'nın yorumları, Twitter'da yorumlarıyla "uygun kadın sürücülere" yardım etmediğini savunan ve önde gelen Nascar pilotu Danica Patrick'i örnek gösteren 2009 dünya şampiyonu Jenson Button gibi isimlerden eleştiri aldı.

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Button'ın yanıtı İngiliz IndyCar yarışçısı Pippa Mann 'dan övgü alırken, Komisyon'da mühendis temsilcisi olarak görev yapan Leena Gade de Jorda'nın görüşlerini onaylamadığını dile getirdi.

"Fikirlerinizde özgürsünüz ve buna saygı duyuyorum" şeklinde bir tweet attı. "Ancak verdiğimiz mesaj ve yaptığımız işle çelişen bu görüşlerinizi haklı çıkarmak için Komisyon'un adını kullanmayın. Kadınlar eşit şartlarda yenmek ve en iyi olmak istiyor. En kolay yoldan değil."

Mann, Jorda 'nın Komisyon'a seçilmesinden dolayıhayal kırıklığına uğradı, zira İspanyol sporcu sadece kadınlara özel bir şampiyona için yapılan çağrıları desteklemişti.

CNN Jorda ile bir röportaj talebinde bulundu, ancak henüz bir yanıt alamadık.

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Salı günü Kolombiyalı pilotun önümüzdeki sezon Sauber'de test pilotu olacağı açıklandı.

Sauber Takım Müdürü Fred Vasseur, F1'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında "Tatiana çok çalışkan bir kişi, odaklanması ve adanmışlığıyla takımı etkiledi" dedi.

"Son birkaç yıldır hem zihinsel hem de fiziksel kapasitesini sürekli geliştirerek bir sürücü olarak iyi bir ilerleme kaydetti."

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Kaynak: edition.cnn.com