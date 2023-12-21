Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev Fransa Açık'ta beş setlik heyecan dolu maçlardan zaferle ayrıldı

Bunların arasında Çarşamba günü İspanyol Albert Ramos-Vinolas'ı 6-1 6-7 5-7 7-6 6-4 yenerek bir maç puanı kurtaran 19 yaşındaki Carlos Alcaraz da var.

Bu ayın başlarında Rafael Nadal ve Novak Djokovic'i mağlup eden Alcaraz, Roland Garros'ta zafere ulaşabilecek potansiyel bir yabancı olarak gösteriliyordu.

Ancak altıncı seribaşı ikinci turda Ramos-Vinolas karşısında erken bir çıkışın eşiğinden döndü - önce dördüncü sette bir maç puanıyla karşılaştı, ardından beşinci sette 0-3 gerideyken bir kez daha.

Alcaraz gazetecilere "Her zaman kendime inandım" dedi. "Tabii ki zordu ... ama kendime inandım."

Alcaraz'ın maçta kalması için cesaret ve kararlılık gerekiyordu ve birçok kez kaybedilmiş gibi görünen puanları kurtarmak için kort boyunca koştu.

Geriye dönüp baktığında dönüştüremediği 23 kırılma puanı olduğunu düşünebilir; Ramos-Vinolas ise yedi kırılma puanından altısını kazanarak çok daha klinik bir performans sergiledi.

Ancak Cuma günü üçüncü turda Amerikalı Sebastian Korda ile karşılaşacak olan Alcaraz, dört saat 34 dakika süren karşılaşma boyunca - büyük ölçüde mükemmel forehand'i sayesinde - 74 kazanan vuruş yaptı.

Alcaraz, "Hala gencim ama artık deneyimli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim," dedi.

"Büyük stadyumlarda, büyük maçlarda, grand slam'lerde oynarken kendimi rahat hissediyorum. Fiziksel olarak güçlüyüm, zihinsel olarak da güçlüyüm, dolayısıyla bu tür durumlarda, bu turnuvalarda bu tür maçları oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum."

Çarşamba günü erkeklerde beş sete giden bir diğer üst düzey oyuncu, Sebastian Baez'i 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5 yenerken bir maç puanı da kurtaran üçüncü seribaşı Alexander Zverev oldu.

Zverev ilk iki sette dört kez kırıldıktan sonra üçüncü ve dördüncü setlerde dört kez kırılarak kendini toparladı.

Sıkı geçen beşinci set, bir break öne geçip 5-4'te maç puanı aldığında Baez'in lehine gidiyor gibi görünüyordu, ancak geçen yıl Fransa Açık'ta yarı finalist olan Zverev geri dönmeyi başardı ve 5-5'te kritik molayı aldı.

"Sadece bir yol bulmanız gerekiyor," dedi Zverev. "Zihinsel güçten bahsediyorsunuz, bazı oyunculardan bahsediyorsunuz - büyükler, Roger (Federer), Rafa (Nadal), Novak (Djokovic) - en zor anlarda her zaman bir yol buluyorlar.

"İşte bu yüzden onlar oldukları kişiler. Asla onların seviyesinde olamayacağım ama onlara yaklaşmaya çalışıyorum ve bu kesinlikle yapmanız gereken bir şey."

Alcaraz ve Zverev'den önce, geçen yılın finalisti Stefanos Tsitsipas da Salı günü Roland Garros'ta Lorenzo Musetti'yi yenerek beş sete gitti.

İkinci turda Nadal ve Djokovic için daha kolay galibiyetler vardı. 14. Fransa Açık şampiyonluğunu hedefleyen Nadal, Corentin Moutet'yi 6-3 6-1 6-4 yenerken, üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic de Alex Molcan'ı 6-2 6-3 7-6 yendi.

300'üncü grand slam maçına çıkan Nadal, Ocak ayında Avustralya Açık'ı kazanmasından bu yana sakatlıklarla dolu birkaç ay geçirdi. "Benim için yılın en önemli turnuvası olan Roland Garros'ta olmanın tadını çıkarıyorum" dedi.

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Bu arada Djokovic, Molcan karşısında üçüncü tura yükselecek gibi görünüyordu ancak sert ve zorlu koşullarda üçüncü sette beraberliği bozmak zorunda kaldı.

Bir sonraki turda Cuma günü Aljaz Bedene ile karşılaşacak ve unvan savunmasına devam edecek.

Kadınlar kurasında, son ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu, Aliaksandra Sasnovich karşısında 3-6 6-1 6-1 kaybederken, "nerede yanlış yaptığımı, nerede gelişebileceğimi" belirlemek için her yenilgiyi bir "ders" olarak gördüğünü söyledi.

Toprak korttaki ilk maçına çıkan 19 yaşındaki Raducanu, Fransa Açık'taki ilk maçı öncesinde sakatlıklarla boğuştu ancak sezon ilerledikçe toprak kortta "daha da güçlendiğini" söyledi. Raducanu bundan sonra dikkatini çim zemine ve gelecek ay ev sahibi olduğu grand slam Wimbledon'a çevirecek.

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Kaynak: edition.cnn.com