Carlos Alcaraz Madrid Açık destanında Novak Djokovic'i yenmek için Real Madrid ruhunu kanalize etti

Vatandaşı Rafael Nadal'ı mağlup ettikten sadece 24 saat sonra 19 yaşındaki sporcu, Cumartesi günü üç buçuk saat süren sansasyonel bir klasikte dünya 1 numarası Novak Djokovic 'i yenerek Madrid Açık finaline ulaştı.

Manolo Santana Stadyumu'nda coşkulu bir kalabalığın desteğini arkasına alan Alcaraz, Sırp rakibini 6-7(5) 7-5 7-6(5) yenerek tarihte Nadal ve Djokovic'i toprak zeminde arka arkaya yenen ilk oyuncu oldu.

Perşembe günü 19 yaşına basan Alcaraz, 20 kez Grand Slam kazanan Nadal'a karşı maçın başından itibaren üstünlüğü ele geçirdi ve muhteşem drop vuruşlarıyla dünya 9 numarasının ilk seti acı verici bir şekilde kaybettikten sonra ikinci seti almasını sağladı.

Ve tıpkı Real Madrid 'in geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı muhteşem bir şekilde yaptığı gibi, İspanyol oyuncu da muhteşem bir geri dönüşe imza atarak bu kez eşitlik bozma setinde galip geldi ve tribünleri ayağa kaldırdı.

Alcaraz daha sonra yakındaki bir TV kamerasına "Un partido en Madrid es molto longo" ("Madrid'de bir maç uzun sürer") yazarak Real Madrid efsanesi Juanito'nun 1986'da yaptığı ve o zamandan beri kulübün sık sık geri dönüşleriyle eş anlamlı hale gelen bir yorumu hatırlattı.

Ayaklar yere basıyor

Üç saat 35 dakika süren maç, Pazar günü Alman Alexander Zverev ile karşılaştığında Madrid Açık'ın gelmiş geçmiş en genç finalisti olacak olan Alcaraz için mükemmel bir kapanış oldu.

Alcaraz'ın Madrid'deki başarısı, Nisan ayında Miami Açık'ın gelmiş geçmiş en genç kazananı olmasının ardından genç sporcu için inanılmaz bir sezonun devamı niteliğinde ancak genç sporcu ayaklarını yere sağlam basıyor.

Alcaraz, şu anda dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğu sorusuna "Size bunu söylemeyeceğim," diye yanıt verdi.

"1 numarayı yenebildim ama hala 9 numarayım - 1 numara olmak için önümde hala sekiz oyuncu var.

"Anın tadını çıkarmak için harika zaman geçireceğiz ama yarın gerçekten büyük bir turnuvanın finalini oynayacağım... bu gece toparlanabilmek ve yarınki maç için olabildiğince iyi olabilmek için çok odaklanacağım."

Alcaraz Miami'deki zaferinin ardından Nadal'dan övgü dolu sözler almış ve bunun vatandaşı için "birçoğunun ilki" olacağını tahmin etmişti ve Djokovic de yenilgide Nadal'ın duygularını paylaştı.

Djokovic attığı tweette "Bu yetenekten gelecekte harika şeyler gelecek, yarın finalde iyi şanslar" dedi.

Sırp tenisçi Çarşamba günü Gaël Monfils karşısında aldığı ikinci tur galibiyetinin ardından 369. hafta sonunda da dünya 1 numarası olarak rekor kırdı.

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Kaynak: edition.cnn.com