Carlo Ancelotti Real Madrid ile sözleşme uzatmayı kabul etti

İtalyan teknik adamın önceki sözleşmesi 2024 yılında sona erecekti ve birkaç aydır Brezilya milli takımının baş antrenörlüğünü üstlenmek üzere olduğu yönünde yaygın haberler çıkıyordu.

Bu yılın başlarında eski Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, Ancelotti'nin bu pozisyon için tercih ettiği hedef olduğunu açıkça söylemişti.

2015'te sona eren iki yıllık görev süresinin ardından 2021'de Real Madrid'e yeniden katılan Ancelotti, takımı iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki Copa del Rey, iki Dünya Kulüpler Kupası ve bir La Liga şampiyonluğu dahil olmak üzere 10 büyük kupaya taşıdı.

Real'e göre, tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Ancelotti, dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan tek teknik direktör ve en çok Şampiyonlar Ligi maçı kazanma rekorunu (118) elinde bulunduruyor.

64 yaşındaki Ancelotti aynı zamanda Avrupa'nın beş büyük ligi olan İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'da yerel lig şampiyonluğu kazanan tek teknik direktör.

Ancelotti geçen sezon Real Madrid'i Copa del Rey zaferine taşıdı ancak Los Blancos La Liga'da yeniden dirilen Barcelona'nın ardından ikinci oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Manchester City'ye elendi.

Real Madrid şu anda La Liga'da ikinci sıradaki Girona'nın gol farkıyla önünde ve sırasıyla üçüncü ve dördüncü sıradaki Atletico Madrid ve Barcelona'nın yedi puan önünde zirvede yer alıyor.

Takım Şampiyonlar Ligi grubunu rahat bir şekilde lider tamamlayarak altı maçını da kazandı ve Copa del Rey'de son 32'ye kaldı.

On dört kez Avrupa Kupası kazanan Real Madrid, 16. turda Almanya'nın RB Leipzig takımıyla eşleşti.

Son 16 turu eşleşmelerinin birinci ve ikinci ayakları 13 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com