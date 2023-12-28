Carlo Ancelotti ikinci kez teknik direktör olmak için Real Madrid'e dönüyor

Eski Real oyuncusunun geçen hafta ikinci kez teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından kulübün başına Zinedine Zidane geçti.

Ancelotti daha önce 2013-2015 yılları arasında iki yıl boyunca Real Madrid'i yönetmiş ve bu süre zarfında Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin önümüzdeki üç sezon için yeni A takım menajeri olacağını bildirir" denildi. "Yarın Real Madrid şehrinde Başkan Florentino Perez ile birlikte resmi imza töreni yapılacaktır."

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İtalyan menajer, İspanyol devlerine yeniden katılmak üzere Premier Lig ekibi Everton'daki menajerlik görevinden ayrıldı. Ayrılık haberinin duyulmasının ardından Twitter hesabından kulübe teşekkür etti.

"Everton FC'ye, oyuncularıma ve taraftarlara bana bu fantastik ve tarihi kulübü yönetme fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum" dedi. "Her zaman kalbimde olan bir takımla, Real Madrid'le yeni bir mücadeleye gireceğim için ayrılmaya karar verdim.

"Birlikte yaşadığımız tüm muhteşem anları yanıma alarak ayrılıyorum ve Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum."

Eski bir İtalya milli oyuncusu olan Ancelotti, ünlü oyunculuk ve menajerlik kariyeri boyunca sürekli olarak kupa kazanmış ve üç Şampiyonlar Ligi kazanan üç menajerden biri olmuştur.

61 yaşındaki teknik adam daha önce Avrupa'nın süper güçleri AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'i çalıştırdı ve bu kulüplerin hepsinde kupalar kazandı.

Madrid'de Real ile geçirdiği süre boyunca, 2014 yılında finalde şehirdeki rakipleri Atletico'yu yenerek kulübün uzun zamandır beklenen 10. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu.

Sadece bir yıl sonra ayrıldı ama Real'in 11 yıldır kupa kaldırmadan geçirdiği ilk sezonun ardından 2021'de üç yıllık bir anlaşmayla geri dönüyor.

Ancelotti Everton'ın internet sitesinde yaptığı açıklamada "Everton'la ilişkili herkese büyük saygı duyuyorum ve önlerindeki heyecan verici fırsatlara ulaşmalarını umuyorum" dedi.

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"Everton'da bulunmaktan keyif alırken, şu anda benim ve ailem için doğru hareket olduğuna inandığım beklenmedik bir fırsatla karşılaştım."

Everton beş yıl içinde altıncı teknik direktörünü arıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com