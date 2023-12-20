Carli Lloyd: Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takımı futboldan emekli olacak

Lloyd, 2005 yılında başladığı uluslararası kariyerinde 312 kez milli oldu - ABD ve dünya tarihinde Kristine Lilly'nin (354) ardından tüm zamanların ikinci rekoru - ve 128 gol attı.

US Soccer tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Lloyd'un uluslararası kariyerini USWNT için ikisi Eylül ve ikisi Ekim aylarında olmak üzere dört hazırlık maçıyla kapatacağı ve bu maçların 39 yaşındaki oyuncunun milli takım için son maçları olacağı duyuruldu.

Ayrıca kramponlarını asmadan önce NJ/NY Gotham FC ile Ulusal Kadınlar Futbol Ligi sezonunun geri kalanını tamamlayacak.

"2005 yılında Milli Takıma ilk başladığımda, iki ana hedefim olabileceğim en iyi futbolcu olmak ve takımın şampiyonluklar kazanmasına yardımcı olmaktı." Lloyd Pazartesi günü yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Sahaya çıktığım her gün, sanki son maçımmış gibi oynadım. Hiçbir şeyi hafife almak istemedim, özellikle de zirveye çıkmanın ne kadar zor olduğunu, ama zirvede uzun süre kalmanın daha da zor olduğunu bilerek."

Lloyd, ülkesi için 300 ya da daha fazla kez oynayan dört uluslararası futbolcudan biri.

Beş farklı antrenörün yönetiminde 312 kez forma giyen USWNT'nin genel karnesi 257-17-38, yani %88'lik bir galibiyet yüzdesine sahip.

Lloyd, ABD için üç farklı on yılda, dört Dünya Kupasında ve dört Olimpiyat Oyununda yer aldı.

Lloyd 25 Dünya Kupası ve 22 Olimpiyat maçında oynayarak USWNT oyuncuları arasında dünya şampiyonalarında en çok maça çıkan oyuncu unvanını Lilly'den aldı.

Lloyd iki kez FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmanın yanı sıra iki Olimpiyat altın madalyası aldı ve son olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda USWNT'nin Avustralya'yı yenmesinin ardından bronz madalya kazandı.

En parlak anlarından biri 2015 Dünya Kupası finalinde USWNT'nin Japonya karşısında aldığı 5-2'lik galibiyete giden yolda ilk yarıda hat-trick yaparak geldi. Turnuvanın en iyi oyuncusu olarak Altın Top ödülünü kazandı.

Yolculuğum zorlu geçti

Lloyd 100'den fazla farklı takım arkadaşıyla uluslararası maçlar oynadı ve onları "yıllar boyunca ailem gibi oldular" diye tanımlıyor.

"Yolda birlikte geçirdiğimiz gün sayısı, kendi ailelerimiz ve sevgililerimizle geçirdiğimiz zamandan daha fazla" dedi.

"Saha içinde ve dışında birlikte inanılmaz anlar paylaştık ve aynı zamanda bazı yürek parçalayıcı anları da paylaştık. Hem inişler hem de çıkışlar için minnettarım çünkü bunlar insan, oyuncu ve takım olarak büyümemize yardımcı oldu.

"Bu yolda edindiğim arkadaşlıklar ve dünyanın en iyi oyuncularıyla oynama ve rekabet etme fırsatı bulduğum için her zaman minnettar olacağım."

Lloyd, gerçekten önemli olduğunda oyununu yükseltebilme gibi esrarengiz bir beceriye sahipti ve oynadığı Olimpiyatlardaki üç madalya maçında da gol attı.

Lloyd 2008 ve 2012 Olimpiyatlarında altın madalya maçlarında maçı kazandıran golleri atarken bu ayın başlarında son Olimpiyat maçında Avustralya'ya karşı iki gol attı.

Kariyerindeki 128 gol ABD tarihinde tüm zamanlar içinde dördüncü, dünya tarihinde ise tüm zamanlar içinde beşinci sırada yer alıyor.

Lloyd, "Tüm gollere, kupalara, madalyalara ve kazanılan şampiyonluklara rağmen, en çok gurur duyduğum şey, özümden ödün vermeden kendim olarak kalabilmem," dedi.

"Yolculuğum zor geçti ama dürüstçe söyleyebilirim ki tüm kariyerim boyunca kendime, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, medyaya ve taraftarlara sadık kaldım ve en çok gurur duyduğum şey de bu.

"Herkes zafer anlarını görüyor ama ben perde arkasındaki çalışmalara ve o muhteşem anlara ulaşmak için üstesinden gelmek zorunda kaldığım zorluklara değer verdim."

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Lloyd iki kez ABD Futbolunda Yılın Kadın Oyuncusu seçildi ve iki kez FIFA Yılın Kadın Oyuncusu oldu.

Mevcut USWNT baş antrenörü Vlatko Andonovski Lloyd'u "gerçek bir efsane" olarak nitelendirdi.

"Kariyeri benzersizdi ve sahadaki başarısı, şu anki ve gelecekteki tüm Milli Takım oyuncularının ulaşmayı arzulaması gereken bir şey. Günlük antrenmanlarına ve bir profesyonel olarak kariyerine yaklaşımı gerçekten etkileyiciydi ve ona koçluk yapmaktan onur duydum."

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Kaynak: edition.cnn.com