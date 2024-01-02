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Carla Suárez Navarro kanser teşhisinin ardından 'ne olursa olsun yüzleşmeye hazır'

Tenisçi Carla Suárez Navarro, Hodgkin lenfoma teşhisi konulmasının ardından altı ay kemoterapi göreceğini açıkladı.

 and  Michael Bootcampf
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İspanyol Carla Suarez Navarro kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı..aussiedlerbote.de
İspanyol Carla Suarez Navarro kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı..aussiedlerbote.de

Carla Suárez Navarro kanser teşhisinin ardından 'ne olursa olsun yüzleşmeye hazır'

Dünya sıralamasında 71 numarada yer alan ve ilk 10'a girmeyi başaran İspanyol tenisçi, Salı günü kanser teşhisini açıklamadan önce geçtiğimiz ay sağlık nedenleriyle ABD Açık 'tan çekildiğini duyurmuştu.

Geçen yılın sonunda, 31 yaşındaki Suárez Navarro da 2020'nin kariyerinin son sezonu olacağını söyledi.

"Benim için karmaşık bir gerçekle yüzleşme zamanı. Bunu kabul etme ve tıbbi tavsiyelerime güvenerek ilerlemeye çalışma zamanı. Zorluklarla her zaman pozitif bir şekilde yüzleşiyorum," diye yazdı sosyal medyada.

"Sabır ve kendine inanç kariyerim boyunca bana rehberlik etti. Başa çıkması en kolay rakip değil. Gerçekten elimden gelenin en iyisine ihtiyacım olacak."

Eşlik eden bir videoda ekledi: "Ben iyiyim, şu anda sakinim, ne olursa olsun yüzleşmeye hazırım."

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Hodgkin lenfoma, vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf sisteminden kaynaklanan bir kanser türüdür. Amerikan Kanser Derneği'ne göre bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 8.480 yeni Hodgkin Lenfoma vakası görülmüş ve yaklaşık 970 kişi hayatını kaybetmiştir.

Novak Djokovic Twitter'da "Carla, sen tam bir savaşçısın ve bunu atlatacağından hiç şüphem yok," diye yazdı. "Pozitif kal ve yakında geri dön."

Suárez Navarro 2016 ve 2014 yıllarında olmak üzere iki WTA tekler şampiyonluğu kazandı ve Şubat 2016'da kariyerinin en yüksek sıralaması olan 6 numaraya ulaştı.

Zarif tek el backhand vuruşuyla tanınan Navarro, en son geçen yıl Wimbledon'da olmak üzere yedi kez grand slam çeyrek finaline yükseldi.

Matias Grez ve Patrick Sung Cuadrado bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com

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