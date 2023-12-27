Canelo Alvarez Rus Dmitry Bivol karşısında sersemledi ve kariyerinin ikinci yenilgisini aldı

Bivol, WBA hafif ağır sıklet unvanını korurken üç hakemin de maçı kendi lehine puanlamasıyla oybirliğiyle aldığı kararla zafere ulaştı.

Rus boksör namağlup unvanını 20-0'a yükseltirken, Alvarez'e kariyerindeki ikinci ve Floyd Mayweather Jr. karşısında kaybettikten sonra dokuz yıl içinde aldığı ilk yenilgiyi tattırdı.

Maçtan sonra Bivol "büyük bir şampiyonu" yenmiş olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Bivol galibiyetin ardından "Bugün kendimi kanıtladığım için mutluyum, ligimin en iyisiyim ve bu kemer bende kalacak" dedi. "O büyük bir şampiyon, ona ve tüm ekibine saygı duyuyorum.

"Eğer kendinize inanmazsanız ne yaparsınız? Hiçbir şey başaramazsınız. Ben inandım ve takımım da bana inandı.

"Onun gücünü hissettim. Kolumda görebilirsiniz, kolumu dövdü ama kafamı dövmedi. Bu daha iyi."

Dünyanın kilosuna göre en iyi boksörü olarak gösterilen Alvarez, dünya süper orta sıklet şampiyonu ancak Bivol'e karşı dövüşmek için sıkletini yükseltti.

Daha önce hafif ağır sıklette dövüşmüş ve 2019'da Sergey Kovalev'i yenmişti.

Alvarez geçen yıl, o zamanki namağlup IBF unvan sahibi Caleb Plant'i 11. rauntta teknik nakavtla yenerek ilk tartışmasız süper orta sıklet şampiyonu oldu.

Hafif ağır siklet, süper orta siklet, süper ağır siklet ve orta siklet olmak üzere dört farklı sıklette şampiyonluk kazandı.

Ancak çoğunluğu Meksikalı olan tutkulu bir kalabalığın tezahüratlarına rağmen, 31 yaşındaki sporcu Bivol karşısında zorlandı ve klinik Rus tarafından hırpalandı ve yaralandı.

Alvarez, Bivol'un yaylım ateşinden sonra dövüşü alışılmadık bir şekilde kırmızı bitirdi, ancak yenilgide yüce gönüllüydü.

Alvarez maçtan sonra "Bunu kabul etmek zorundasınız, boks bu" dedi. "O büyük bir şampiyon. Boksta bazen kazanırsınız ve kaybedersiniz ve ben mazeret üretmiyorum. Bugün ben kaybettim ve o kazandı."

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Dövüşten sonra Alvarez rövanş için istekli olduğunu söyledi. Kendisine sorulduğunda şöyle dedi: "Elbette istiyorum. Bu böyle bitmez."

Hafif ağır sıklet unvanını 2016'dan beri elinde tutan Bivol da rövanş için istekli olduğunu söyledi.

"Rövanş için hazırım, sadece artık şampiyon olarak muamele görmek istiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com