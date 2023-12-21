Camila Cabello Instagram'da vücut imajı mücadelelerini anlatıyor

Kısa bir süre önce "Cinderella" yorumunda rol alan Küba asıllı Amerikalı sanatçı, spot ışıklarının altında olmanın getirdiği baskıları ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Cumartesi günü Instagram 'a yazdığı mektupta "Çok küçük bikiniler giydim ve nasıl göründüğüme aldırış etmedim, sonra internette resimler ve yorumlar gördüm ve çok üzüldüm" dedi. Paparazziler tarafından sürekli fotoğraflanmanın - ve vücudunun incelenmesinin - kendisini "süper savunmasız ve hazırlıksız" hissettirdiğini açıkladı.

Cabello, duygusal mektubun Miami'deki bir plaj kulübünde geçirdiği bir günün ardından, paparazzilerin kendisini fotoğrafladığını bilerek en iyi şekilde görünmek için baskı hissettiğinde tetiklendiğini söyledi. "Onlar yokmuş gibi davranmaya çalıştım ama yapamadım," dedi.

"Fotoğraflarda 'iyi' göründüğümü biliyordum ve kendimi başarılı hissedeceğimi düşünüyordum ama yine de sahilde hiç bu kadar kötü zaman geçirmemiştim" diye yazdı.

Cabello, "Kültürümüzün benim düşüncelerim haline gelen düşüncelerinin boşluğunu ve üzüntüsünü hissettim" dedi. Cabello ayrıca "'sağlıklı' bir kadın vücudunun nasıl göründüğüne dair, pek çok kadın için tamamen gerçek olmayan bir imaja çok alışmış olan bir kültürü" de eleştirdi.

Not Pazar sabahı itibariyle yaklaşık 900.000 beğeni aldı.

Üç kez Grammy Ödülü'ne aday gösterilen sanatçı, sosyal medyayı savunmasız kalmak için kullanmaya yabancı değil. Geçtiğimiz yıl, kadınları doğal bedenlerini kucaklamaya teşvik ettiği bir TikTok paylaşmıştı.

Beş milyondan fazla beğeni alan videoda "Vücudunuzla savaş halinde olmak çok son moda," dedi. "Bizler kıvrımları, selülitleri, çatlakları ve yağları olan gerçek kadınlarız."

Ancak Instagram'da açıkladığı gibi, beden imajıyla mücadelesi devam etti. "Dünyamızdan aldığım mesajlar kendi kafamın içinde yüksek sesle konuşuluyor."

Cabello, Instagram notunun sonunda "İronik bir şekilde, tüm terapi, tüm içsel çalışma, sahilde 7 yaşındaki ben gibi hissetmeye geri dönmeye çalışmaktır" diye yazdı. "Bugün onun yasını tutuyorum. Mutlu, aptal, nefes alan, denizkızı gibi davranan, ÖZGÜR."

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Kaynak: edition.cnn.com