Cameron Smith, Şampiyonlar Turnuvasını kazanmak için PGA Tour tarihinin en düşük skorunu yaptı

Avustralyalı golfçü 72 delikten sonra 34-under ile bitirdi ve böylece tarihte dört turluk bir PGA Tour etkinliğinde en düşük par altı skorunu elde etti.

Smith son raundu sekiz-under 65 ile tamamlayarak, yedi-under 66 ile bir vuruş geride bitiren dünya 1 numarası Jon Rahm'ın zorlu rekabetine dayanabildi. Öndeki grupta Matt Jones 61 ile saha rekoru kırarak kendini avın içinde tuttu.

Ancak 28 yaşındaki Smith dördüncü PGA Tour galibiyetini almak için tutunmayı başardı ve sonrasında Rahm'ı geride tutmanın zorluğunu "yoğun" olarak nitelendirdi.

"Jonny (Rahm) ve ben bütün gün iyi oynadık. Öndeki grupta Matty de ışıkları yakıyordu. Yani, evet, gerçek dışı bir raunddu, kesinlikle unutamayacağım bir şey" dedi Smith.

"Rahm dünyanın en iyi golfçüsü ve bunun pek çok nedeni var. Sifonu çekiyor ve baktığı her vuruşu boşa harcıyor gibi görünüyor, bu yüzden bunun üstesinden gelmek ve biraz yumruk atmak güzeldi.

"Tüm hafta boyunca gerçekten sağlam oynadım. Açıkçası lider olmak kolay değil. Huzursuz uykular. Bu hafta yatakta tavana bakarak çok zaman geçirdiğimi hissediyorum. Bunu daha önce hiç yapmamıştım. Dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına karşı oyunumun ne durumda olduğunu görmek güzeldi. Çok çalışıyordum ve sezonun başlarında bunun karşılığını aldım."

Smith son turunda dördü son altı delikte olmak üzere sekiz birdie kaydetti.

Smith 34-under ile bitirerek, daha önce 2003 yılında Şampiyonlar Turnuvası'nda 31-under toplam yapan Ernie Els'e ait rekoru kırdı.

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Baştan sona önde götürdüğü bu zafer Smith'i dünya sıralamasında 10. sıraya yükseltirken, turnuvayı kazanan dördüncü Avustralyalı oldu.

Maui'de 1.476 milyon dolar kazandıktan sonra Smith'e bu parayla ne yapacağı soruldu ve cevabı güven verici bir alçakgönüllülükle oldu.

"Dürüst olmak gerekirse bunun üzerinde uyumam gerekecek. Yani, bulunduğum yerden oldukça memnunum. Annemin arabasının dört ya da beş yaşında olduğunu biliyorum, belki annem için yeni bir araba alırım."

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Kaynak: edition.cnn.com