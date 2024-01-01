Cameron Smith: Golfün en iyi oyuncularından birine dönüşen 'sıradan adamı'

Avustralyalı, Instagram sayfasında sık sık olta takımları ya da yakaladığı balıklardan biriyle bir teknede görülebiliyor.

Gülen yüzü ve 'önde iş, arkada parti' saç kesimi ile Smith hayranlarının favorisi haline geldi.

Bu arada son iki yılda 28 yaşındaki Smith de seri bir yarışmacı ya da kazanan haline geldi.

Ocak ayının başlarında Şampiyonlar Turnuvası'nı tarihi bir şekilde kazanarak 2022'ye ateşli bir şekilde başladı ve dünya 1 numarası Jon Rahm'ı geride bırakmak için tarihte dört turluk bir PGA Tour etkinliğinde en düşük par altı skorunu kaydetti.

Daha sonra basın toplantısında kendisine, özellikle golfteki son başarıları ışığında, yıllar içinde kişiliğinin neden değişmediği soruldu. Muhabir onun kişiliğini "Amerikalılar için sıradan bir adam ya da korumayı başardığınız sağlam, gerçek bir adam" olarak tanımladı.

Onun yanıtı da güven verici bir şekilde "sıradan adam" oldu.

"Kişiliğimi değiştirmek için gerçek bir neden yok," dedi Smith. "Dürüst olmak gerekirse değiştirseydim babam beni kırbaçlardı.

"Bilmiyorum, ben böyle yetiştirildim. Herkese saygı duyan mütevazı bir adam olarak yetiştirildim ve bugün orada olduğu gibi Johnny de harikaydı.

"Ne zaman bir vuruş ya da birdie yapsak, 'İyi atıştı dostum' derdik ya da rekabet ettiğimiz için birbirimize karşı asla nefret beslemezdik.

"Kazanmak istiyorduk çünkü en iyilere karşı yarışmak istiyorduk. Bu yüzden evet, sanırım ben böyle yetiştirildim ve diğerlerinin iyi oyunlarına da saygı duyuyorum."

Smith, insanların görünüşünün arkasında durmasının "harika" olduğunu kabul etmekle birlikte, sonuçta onların sahadaki başarısı hakkında konuşmalarını tercih ederdi.

Kazanmak

Mayıs 2017'de Zurich Classic of New Orleans'ta Jonas Blixt ile birlikte ilk PGA Tour etkinliğini kazandığından beri Smith golfün en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi.

Ardından 2017 ve 2018'de European Tour'da arka arkaya Avustralya PGA Şampiyonalarını kazandı.

Smith son iki yılda gerçekten bir üst seviyeye çıktı.

Ocak 2020'de Sony Open'da playoff zaferi, PGA Tour'daki ilk bireysel zaferi oldu ve 2020'de Masters'ta Dustin Johnson'ın ardından ikinci olarak bugüne kadarki en iyi derecesini elde etti. Smith ayrıca Masters tarihinde dört turun tamamını 60'larda atan ilk golfçü oldu.

2021'de Zurich Classic of New Orleans'ı bu kez vatandaşı Marc Leishman ile ortak olarak bir kez daha kazanan Smith, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki yarışmayı 10. sırada tamamladı.

2020-21 PGA Tour sezonunun sonlarına doğru düşüşe geçen Smith, yeni yıla Maui'deki rekor kıran galibiyetiyle mükemmel bir şekilde başladı ve bunu sürüşündeki gelişime bağlıyor.

Smith, offseason boyunca sürüş poligonunda sürücüsüyle pratik yaparak zaman geçirdiğini söylüyor.

Sürüşünü geliştirmek için ne üzerinde çalıştığı sorulduğunda Smith şunları söyledi: "Gerçekten çok fazla bir şey değildi. Dürüst olmak gerekirse muhtemelen sadece sürücüyle daha fazla topa vurmaktı.

"Tembel değilim. Aslında sanırım golf sahasında tembelim. Takozları ve demirleri bitiriyorum ve şöyle diyorum: 'Artık eve gitmeye hazırım' diyorum. Sürücülere zar zor vuruyorum. Bu yüzden orada fazladan 10-15 dakika kaldığımdan ve gerçekten biraz topa vurduğumdan emin oldum."

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Sonuç, Smith'in dünya sıralamasında hızla yükselmesi ve kariyerinde ilk kez ilk 10'a girmesi oldu.

Smith'in yılın geri kalanındaki hedeflerinden biri, Eylül ayında Quail Hollow'da ABD takımıyla karşılaşacak olan Uluslararası Başkanlık Kupası Takımına katılmak ve liderlik etmek.

Smith, "Kesinlikle o takımda olmak istiyorum," dedi. "Geçen sefer turnuvadan o kadar keyif almıştım ki kaçırırsam yıkılırdım. Profesyonel olduğumdan beri takımda yer almak hedeflerimden biriydi ve yine orada olmaya çalışacağım."

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Kaynak: edition.cnn.com