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Cameron Diaz yeni film setinde Jamie Foxx hakkında çıkan söylentilerin 'çılgınca' olduğunu söyledi

Cameron Diaz, aksini düşündüren şeyler duymasına rağmen, 10 yıl sonraki ilk filmi olan "Back in Action "da Jamie Foxx ile çalışmaktan "büyük keyif aldığını" bilmenizi istiyor.

 and  Ann Bradley
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Jamie Foxx ve Cameron Diaz 16 Aralık 2014 tarihinde Londra, İngiltere'de Corinthia Hotel London'da....aussiedlerbote.de
Jamie Foxx ve Cameron Diaz 16 Aralık 2014 tarihinde Londra, İngiltere'de Corinthia Hotel London'da düzenlenen "Annie" filminin tanıtım toplantısına katıldılar..aussiedlerbote.de

Cameron Diaz yeni film setinde Jamie Foxx hakkında çıkan söylentilerin 'çılgınca' olduğunu söyledi

Diaz, "Lipstick on the Rim" podcast'inin Salı günkü bölümünde "Setimiz hakkında söylenen her şeyden gerçekten nefret ediyorum" dedi ve daha sonra bunun "avazı çıktığı kadar bağırmak, 'Neden bahsediyorsunuz?" demek istemesine neden olduğunu ekledi.

Foxx'u "tüm ekibin amigosu" olarak tanımlayan Diaz, Netflix filminin setinin harika olduğunu ve Foxx'un "her düzeyde profesyonel" olduğunu söyledi.

"Prodüksiyon boyunca yaşanan aksaklıklar doğal olarak meydana gelen şeylerdir" dedi.

Foxx'un Nisan ayında hastaneye kaldırılmasına kadar "setimiz hakkında söylenen her şeyle" doğrudan konuştu - Oscar ödüllü oyuncunun şu anda başarılı olduğunu söylemekten başka ayrıntı vermemeye dikkat ettiği bir konu.

Foxx'un "her şeyi berbat ettiği ve onun yüzünden bir daha asla film yapamayacağım" gibi setle ilgili duyduğu "çılgınca şeylere" değinen Diaz, "bu beni gerçekten kızdırdı" dedi.

Diaz ayrıca Foxx'u "bu konuda bir şeyler söylemesi" için ikna etmeye çalıştığında Foxx'un "çok klas" davrandığını ve ona "bırak söylesinler - biz gerçeği biliyoruz" dediğini belirtti.

Diaz ve Foxx daha önce Foxx'un emekliliğinden önceki son filmi olan 2014 yapımı "Annie "de ve 1999 yapımı "Any Given Sunday "de birlikte rol almışlardı ve Salı günü yaptığı açıklamada "Back in Action" için geri dönmesinin "tek nedeninin" Foxx'la birlikte çalışacak olması olduğunu söyledi.

"There's Something About Mary" yıldızı ayrıca 10 yıl sonra oyunculuğa geri dönmenin "bisiklete binmek gibi bir şey olduğunu" söyledi.

"Back in Action" Diaz, Foxx, Kyle Chandler ve Glenn Close'un rol aldığı bir aksiyon-komedi ve 2024 yılında Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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