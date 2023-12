Cameron Diaz: 'Ayrı yatak odalarını normalleştirmeliyiz'

Film yıldızı Cameron Diaz bile Molly Sims ve Emese Gormley'in sunduğu "Lipstick on the Rim" adlı Aralık 2023 podcast'inde ayrı yatak odaları çağrısında bulunarak bu konuda fikir beyan etti.

Diaz, "harika" olarak nitelendirdiği Good Charlotte rock'çısı Benji Madden ile sekiz yıllık evliliğini tartışırken "Ayrı yatak odalarını normalleştirmeliyiz" dedi.

"Bana göre, kelimenin tam anlamıyla, benim evim var, senin evin var. Ortada bir aile evimiz var. Ben gidip odamda uyuyacağım. Sen de git odanda uyu. Ben iyiyim," dedi. "Ortada da ilişkilerimiz için bir araya gelebileceğimiz bir yatak odamız var."

Uyku boşanma

"Sharing the Covers" kitabının yazarı, RAND Corp. kıdemli davranış ve sosyal bilimci, uyku uzmanı Wendy Troxel, giderek daha fazla çiftin uyku kalitelerini en üst düzeye çıkarmak için "uyku boşanması" ya da iki ayrı yatak odası kullanmanın yararlarını düşündüğünü söyledi: Her Çiftin Daha İyi Uyku Rehberi" kitabının yazarıdır.

Konu sağlığınız olduğunda, yetersiz uyku esnemeye değecek bir şey değildir: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, her gece yedi ila sekiz saatlik tam bir uykudan mahrum kalmak, daha yüksek diyabet, felç, kardiyovasküler hastalık ve bunama riski ile ilişkilendirilmiştir.

Troxel, bunun duygusal bir bedeli de olduğunu söyledi: "Uyku yoksunluğu, ruh haliniz, hayal kırıklığı düzeyiniz, toleransınız, empatiniz ve eşinizle ve hayatınızdaki diğer önemli insanlarla iletişim kurma beceriniz gibi ilişki işleyişinin temel yönlerini etkileyebilir."

Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi'nde klinik tıp profesörü olan uyku uzmanı Dr. Raj Dasgupta, 2022'de CNN'e verdiği bir röportajda, kötü uyku ve bunun sonucunda ortaya çıkan kötü ruh halinin insanları küçük olumsuzluklarla daha az başa çıkabilir hale getirdiğini söyledi.

Dasgupta, "Uyku kaybı, empati ve duygusal düzenlemenin azalmasıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir," dedi ve "bu da genellikle çatışma sırasında iletişimsizlik ve misilleme ile sonuçlanır."

Çözüm nedir? Uyku partnerinizi kaldırıma atmak, yani ayrı bir yatak kesinlikle bir seçenek.

"Her zaman aldığım soru, 'Partnerimle ayrı yatmamız kötü bir şey mi? Cevabım hayır, mutlaka değil" diyor Troxel. "Hatta bazı önemli avantajları bile olabilir."

Troxel ve ekibi tarafından yapılan araştırma, iyi dinlenmiş bir kişinin "daha iyi bir iletişimci, daha mutlu, daha empatik, daha çekici ve daha komik" olduğunu ortaya koymuştur - tüm bunlar güçlü ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek için anahtar özelliklerdir.

Troxel, ayrı uyumanın çiftlerin daha mutlu, daha az kırgın olmalarına ve özellikle iş taleplerinin daha hafif olduğu hafta sonlarında yatakta birlikte geçirdikleri zamandan daha fazla keyif almalarına yardımcı olabileceğini söyledi.

"Çiftlere bunu uyku boşanması için bir başvuru olarak değil, bir uyku ittifakı kurmak olarak düşünmelerini söylüyorum" diye ekledi. "Günün sonunda, iyi bir gece uykusundan daha sağlıklı, daha mutlu ve hatta daha seksi bir şey yoktur."

Altta yatan uyku sorunlarını ekarte edin

Uyku partnerleri genellikle uyku bozukluğu belirtilerini fark eden ve sevdiklerini bir doktora veya uyku uzmanına gitmeye teşvik eden kişilerdir. Teşhis edilmeyen uyku bozuklukları sizin ve eşinizin gelecekteki sağlığına zarar verebilir.

Bu nedenle uzmanlar, sevdiğiniz kişinin yatağından ayrılmadan önce altta yatan herhangi bir durumu ekarte etmek ve tedavi etmek için bir uyku uzmanına danışmanın en iyisi olduğunu söylüyor - gerçek bir sağlık sorununu tanımlamanın ve tedavi etmenin anahtarı siz olabilirsiniz.

Uyku apnesi mi? Eğer ana sorun horlama ise, eşinizin, insanların bir seferde 10 saniye veya daha uzun süre nefes almayı bıraktığı ciddi bir uyku bozukluğu olan obstrüktif uyku apnesinden muzdarip olup olmadığını öğrenmeniz çok önemlidir.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'ne göre, tedavi edilmediği takdirde obstrüktif uyku apnesi sizi hipertansiyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, depresyon ve hatta erken ölüm açısından yüksek risk altına sokar.

Huzursuz bacak sendromu. Partnerinizin bacakları seğiriyor, sallanıyor veya tekmeliyorsa, Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinen periyodik uzuv hareket bozukluğu veya huzursuz bacak sendromu olabilir. Bu durum yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla tedavi edilebilir.

İlaçları göz önünde bulundurun. Birçok yaygın ilaç uykusuzluğa veya diğer uyku sorunlarına neden olabilir. Kolesterol ve astım ilaçları, yüksek tansiyon hapları, steroidler ve antidepresanlar kötü uykunun altında yatan neden olabilecek reçetelerden sadece birkaçıdır.

Tedavi edilmemiş tıbbi bir durum mu? Diyabet, böbrek hastalığı, kalp hastalığı, kanser ve diğer yaygın durumlar da kronik ağrı veya sık sık tuvalete gitme gibi nedenlerle uykuyu bölebilir.

Başa çıkma becerileri

Troxel, herhangi bir ciddi sağlık sorunu göz ardı edildiğinde, aynı yatakta uyumayı duygusal olarak bağlayıcı bulan çiftlerin ayrı yatma kararı almadan önce bazı pratik başa çıkma ipuçlarını denemek isteyebileceklerini söyledi.

Lütfen alkol almayın. Uzmanlar, uykusuzlukla mücadele ediyorsanız, yatmadan çok önce alkolü kesin diyor. Uyumanıza yardımcı oluyor gibi görünebilir, ancak içki aslında üstesinden gelinmesi zor olabilecek gece yarısı uyanmalarına neden olur.

Troxel, horlayanların da alkolden uzak durması gerektiğini söylüyor: "Çünkü herkesin bildiği gibi, horlayan biriyle uyuyorsanız ve o kişi çok fazla içki içiyorsa, horlaması o gece çok daha kötü olacaktır."

Bunun nedeni, alkolün boğaz kaslarını daha da gevşeterek yüksek sesli horlamayı teşvik etmesidir. Troxel, bu noktada partnerlerin uzmanların "sosyal kontrol" olarak adlandırdığı güçlü ve faydalı kaynaklar olabileceğini söyledi.

"İçki içmeye yatkınsanız ama bunun sonuçlarının sadece sizin uykunuz için değil, partnerinizin uykusu için de kötü olacağını biliyorsanız, o zaman belki biraz azaltma konusunda daha motive olursunuz" dedi.

Başınızı kaldırın. Troxel, horlama için ek yastıklar üzerinde uyumayı veya ayarlanabilir bir yatak kullanmayı deneyin - boğazı açık tutmak için başı yükselten herhangi bir şey, dedi.

"Birçok insan için horlama, sırt üstü yattıklarında daha kötü olma eğilimindedir, bu nedenle başı biraz yükseltmek faydalı olabilir" dedi.

Altta yatan sorun tıkanıklıksa, odaya bir nemlendirici eklemeyi deneyin, diye ekledi. "Bazı insanlar hava yolunu açık tutmak için reçetesiz satılan burun bantlarıyla başarılı oldular."

Sesi bastırın. Troxel, horlayan bir partnerle başa çıkmak için hayatta kalma 101'in gürültüyü sağır etmeye çalışmak olduğunu söyledi. Kulak tıkaçlarını deneyin ve bir vantilatör ya da beyaz gürültü makinesi çalıştırın.

Uyku planlaması yapmayı deneyin. Troxel, uykusuzluk çeken bir partnerle birlikte uyuyan bir horlayıcının, partnerinden daha geç yatarak partnerinin daha fazla uyumasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Troxel, "Örneğin, horlayan bir kişi yatma saatini yarım saat ila bir saat geciktirebilir" dedi. "Bu, partnerin daha derin bir uyku evresine girmesini ve horlayan kişi yatağa geldiğinde muhtemelen bu şekilde kalmasını sağlar."

Horlayan kişiyi çevirin. Sırt üstü uyumak horlama için en kötü pozisyondur, çünkü ağız ve dilin yumuşak dokuları boğaza doğru çöker. Uyuyan kişi bilinçsizce havayı bu yumuşak dokulardan geçmeye zorladığında horlama ortaya çıkar.

Birini uyurken yan yatırabilirseniz daha iyi olur. Dasgupta, insanların her türlü yaratıcı tekniği kullandığını söyledi.

Dasgupta, "Ben basit şeylerin hayranıyım, ancak bir şey satın almak istiyorsanız, pijamalarımızın arkasına tenis topları dikmekten uzun bir yol kat ettik" dedi. "Sırtınıza takılan ve yan yatmanızı sağlayacak küçük çıkıntılı köpük benzeri şeylere sahip bir kayış satın alabilirsiniz."

Dasgupta, tam destekli vücut yastıklarının da, eğer yerlerinde kalıyorlarsa, bir seçenek olabileceğini sözlerine ekledi.

"Boğazınıza veya göğsünüze bağlanan ve sırt üstü yattığınızda titreşim vererek yan yatmaya teşvik eden (Gıda ve İlaç İdaresi) onaylı bazı cihazlar da var."

Ayrı oda zamanı mı?

Her şeyi denediniz ve iyi bir uyku hala uzak bir hayal. Bu noktada, ihtiyacınız olan kaliteli uykuyu almak için her biriniz için en iyi olanı yapmamanız için hiçbir neden yok, özellikle de bir ilişkiyi beslemenin yatağı paylaşmanın dışında başka yolları da olduğu için.

Troxel, "Çiftler birlikte uyumamayı tercih etseler bile yatak odasını kutsal bir alan haline getirebilirler" dedi. "Yatmadan önce ritüeller geliştirebilir ve bu zamanı telefon, dizüstü bilgisayar ya da başka bir şeyle ilgilenmek yerine eşinizle gerçekten bağlantı kurmak için kullanabilirsiniz."

Çiftleri yatmadan önce birlikte kaliteli zaman geçirmeye, günün ayrıntılarını paylaşmaya ve birbirlerine olumlu mesajlar göndermeye teşvik ediyor.

Troxel, "Kendini ifşa etmenin ilişkiler için iyi olduğunu biliyoruz, uyku için de iyi" dedi. "Partnerinize onun için minnettar olduğunuzu söylerseniz, bu derin bir bağlantı şeklidir. Minnettarlık ilişkiler için iyidir, uyku için de iyidir."

Troxel'e göre "uyku boşanması" her gece ayrı yatak anlamına gelmek zorunda da değil. Sadece iş haftası olabilir, hafta sonları aynı yatakta geçirilebilir. Diğer her gece de olabilir - seçenekler her çift kadar benzersizdir.

Troxel, "Her çift için gerçekten de 'herkese uyan tek bir uyku stratejisi' yoktur" dedi. "Bu gerçekten de ikiniz için en iyi olacak stratejiyi bulmakla ilgili."

