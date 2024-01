Çalışmaya göre yeni antibiyotik, ilaca dirençli ölümcül bakterileri hedef almak için yeni bir yöntem kullanıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Acinetobacter baumannii adlı bakteri akciğerlerde, idrar yollarında ve kanda ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Karbapenem adı verilen geniş spektrumlu antibiyotik sınıfına karşı dirençlidir.

CRAB olarak da bilinen karbapeneme dirençli Acinetobacter baumannii, 2017 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün antibiyotiğe dirençli "öncelikli patojenler" listesinin başında yer almıştır. CDC'nin en son verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bakteri o yıl hastanede yatan hastalarda tahmini 8.500 enfeksiyona ve 700 ölüme neden olmuştur.

CRAB, ABD hastanelerinde bulunan enfeksiyonların yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır. Asya ve Orta Doğu'da daha yaygındır ve dünya çapında yoğun bakım ünitelerindeki enfeksiyonların %20'sine neden olmaktadır.

Bakteri, hastaneler ve bakım evleri gibi tıbbi ortamlarda gelişir. Enfeksiyon riski en yüksek olan kişiler kateteri olan, solunum cihazına bağlı olan veya ameliyattan dolayı açık yaraları olan kişilerdir.

Araştırmacılar, Nature dergisinde Çarşamba günü yayınlanan çalışmalarında, patojenin ortadan kaldırılmasının o kadar zor olduğunu ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin 50 yılı aşkın bir süredir onu tedavi etmek için yeni bir antibiyotik sınıfını onaylamadığını belirtiyor.

Ancak Harvard Üniversitesi ve İsviçreli sağlık şirketi Hoffmann-La Roche'dan araştırmacılar, yeni antibiyotik Zosurabalpin'in Acinetobacter baumannii'yi etkili bir şekilde öldürebileceğini söylüyor.

Roche Pharma Araştırma ve Erken Geliştirme'de bulaşıcı hastalık keşfi küresel başkanı ve araştırmacılardan biri olan Dr. Kenneth Bradley, Zosurabalpin'in kendi kimyasal sınıfında olduğunu ve benzersiz bir etki yöntemine sahip olduğunu söylüyor.

"Bu, hem bileşiğin kendisi hem de bakterileri öldürme mekanizması açısından yeni bir yaklaşım" dedi.

Acinetobacter baumannii Gram-negatif bir bakteridir, yani iç ve dış zarlar tarafından korunur, bu da tedaviyi zorlaştırır. Araştırmanın amacı, çift membranları geçebilecek ve bakterileri öldürebilecek bir molekülü tanımlamak ve ince ayar yapmaktı.

Bradley, "Bu iki zar, antibiyotik gibi moleküllerin girişi için çok zorlu bir bariyer oluşturuyor" dedi.

Araştırmacılar zosurabalpin geliştirmeye, bağlı makrosiklik peptidler adı verilen yaklaşık 45.000 küçük antibiyotik molekülünü inceleyerek ve farklı bakteri türlerinin büyümesini engelleyebilecek olanları belirleyerek başladılar. Daha az sayıda bileşiğin gücünü ve güvenliğini yıllarca geliştirdikten sonra, araştırmacılar modifiye edilmiş bir molekülde karar kıldılar.

Zosurabalpin, lipopolisakkarit adı verilen büyük moleküllerin, zarın bütünlüğünü korumak için ihtiyaç duydukları dış zara hareketini önleyerek Acinetobacter baumannii'nin büyümesini engelliyor ve hücre ölümüne yol açıyor.

Araştırmaya göre, Zosurabalpin test edilen 100'den fazla CRAB klinik örneğine karşı etkili oldu.

Araştırmacılar, antibiyotiğin CRAB kaynaklı pnömonili farelerdeki bakteri seviyelerini önemli ölçüde azalttığını söylüyor. Ayrıca bakterinin neden olduğu sepsisli farelerin ölümünü de engelledi.

Araştırmacılar, "Zararlı Gram-negatif bakterileri hedef alan ilaç keşfi, moleküllerin sitoplazmadaki hedeflere ulaşmak için bakteriyel membranları geçmesindeki zorluklar nedeniyle uzun süredir devam eden bir zorluktur" diye yazdı. "Başarılı bileşikler tipik olarak belirli bir kimyasal özellik kombinasyonuna sahip olmalıdır."

Çalışma yazarlarına göre, Zosurabalpin şu anda molekülün insanlarda güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve farmakolojisini değerlendirmek için faz 1 klinik deneylerinde.

Araştırmada da yer alan Roche Pharma Araştırma ve Erken Geliştirme'de bulaşıcı hastalıklar küresel başkanı olan Dr. Michael Lobritz, yeni gelişmeye rağmen, antimikrobiyal direncin halk sağlığı tehdidinin, etkili tedavilerin eksikliği nedeniyle küresel olarak büyük bir tehdit olmaya devam ettiğini söylüyor.

Antimikrobiyal direnç, bakteri ve mantar gibi mikropların, onları öldürmek için tasarlanan ilaçlarla karşılaştıklarında hayatta kalabilecek kadar gelişmesiyle ortaya çıkar.

Lancet'te yayınlanan 2022 analizine göre, 2019 yılında dünya çapında yaklaşık 1,3 milyon insan doğrudan antimikrobiyal direnç nedeniyle hayatını kaybetti. Karşılaştırmak gerekirse, HIV/AIDS ve sıtma o yıl sırasıyla 860.000 ve 640.000 kişinin ölümüne neden olmuştur.

ABD'de her yıl 2,8 milyondan fazla antimikrobiyal dirençli enfeksiyon görülmektedir. CDC'nin 2019 Antibiyotik Direnci Tehditleri Raporu'na göre, bunun sonucunda 35.000'den fazla insan hayatını kaybediyor.

Lobritz, son yıllarda Gram-pozitif enfeksiyonları tedavi etmek için daha fazla antibiyotik geliştirildiğini, bunların Gram-negatif bakterilere göre tipik olarak daha az zararlı ve antibiyotiklere daha az dirençli olduğunu söyledi.

CNN Health'in haftalık bültenini alın

CNN Sağlık ekibindenherSalıDr. Sanjay Gupta ile The Results Are In programını almak için buradan kaydolun.

"Bu Gram-negatif bakteriler için, uzun süredir tercih ettiğimiz ilk basamak antibiyotiklerin çoğuna karşı direnç biriktiriyorlar" dedi ve zosurabalpinin "çok zorlu" bir patojene karşı tek bir antibiyotik olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, Acinetobacter'in büyümesini engellemek için kullanılan yaklaşımın E. coli gibi tedavisi zor diğer bakterilere de yardımcı olabileceğini söylüyor.

Bradley, "Bu dış zarın oluşumunu ya da yaratılmasını engelleyerek çalışıyor" dedi ve bu sürecin tüm Gram-negatif bakteriler arasında paylaşıldığını ekledi. Bu sürecin arkasındaki biyolojiyi anlayarak, gelecekteki araştırmacıların farklı modifiye moleküller kullanarak diğer bakterilerdeki büyümeyi nasıl engelleyebileceklerini öğrenebileceklerini söylüyor.

Lobritz, "Yeniliklere ulaşmak çok zor," diyor. "Bu projeyi şu anda bulunduğu noktaya getirmek için 10 yıl çaba sarf ettik ve ilaç olup olmadığının belirlenebilmesi için daha yapılacak klinik deneyler var."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com