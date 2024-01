Çalışmaya göre 30'lu ve 40'lı yaşlardaki uyku bozuklukları on yıl sonraki bilişsel gerilemeyle bağlantılı

2000'li yılların başında araştırmacılar, yaklaşık bir yıl arayla iki gece ziyareti sırasında yüzlerce kişinin uyku kalitesini takip ederek kişi başına toplam altı gece uykusu yakaladı. Uyku kalitesi, uyku parçalanmasını veya kısa, tekrarlayan uyku kesintilerini ölçmek için hareket dönemleriyle birlikte insanların aldığı uyku miktarını izleyen bir bilek aktivite monitörü kullanılarak değerlendirildi. Çalışmanın bu noktasında katılımcılar ortalama 40 yaşındaydı.

On yıldan uzun bir süre sonra, 2015 ve 2016 yılları arasında, araştırmacılar aynı katılımcılardan 526'sının bilişsel yeteneklerini standartlaştırılmış görüşmeler ve işlem hızı, yürütme işlevi, hafıza ve akıcılık gibi bilişsel yetenek testleri kullanarak analiz ettiler.

Çalışmaya katılanların ortalama olarak her gece yaklaşık altı saat uyudukları ve uyku sürelerinin yaklaşık beşte birinin kesintiye uğradığı tespit edildi. Genel olarak, daha fazla uyku bölünmesi yaşayan veya uyku saatlerinin daha büyük bir bölümünü hareket ederek geçiren kişilerin, on yıldan uzun bir süre sonra tüm testlerde düşük bilişsel puanlar alma olasılığı daha yüksekti.

Çalışmaya göre, uykusu en çok bölünen 175 kişiden 44'ünün 10 yıl sonraki bilişsel performansı, uykusu en az bölünen 176 kişiden 10'ununkine kıyasla daha düşüktü.

Araştırma Çarşamba günü Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology'de yayımlandı

Daha az uyuyan ya da uyku bölünmesi daha yüksek olan kişilerin erkek olma, siyahi olma, daha yüksek BMI'ye sahip olma ve depresyon ya da hipertansiyon öyküsü olma olasılığı önemli ölçüde daha yüksekti.

Örneklemin küçük olması nedeniyle, araştırmacılar olası ırk veya cinsiyet farklılıklarını tam olarak araştıramamışlardır. Ancak sağlık faktörleri ve diğer demografik özelliklere göre ayarlama yapıldıktan sonra, uykusu en çok bölünen kişilerin, uykusu en az bölünenlere kıyasla bilişsel testlerde ortalamadan daha kötü puan alma olasılığının iki kattan fazla olduğu görüldü.

San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde psikiyatri doçenti olan çalışma yazarı Dr. Yue Leng bir basın açıklamasında, "Alzheimer hastalığının belirtilerinin, semptomlar başlamadan birkaç on yıl önce beyinde birikmeye başladığı göz önüne alındığında, yaşamın erken dönemlerinde uyku ve biliş arasındaki bağlantıyı anlamak, uyku sorunlarının hastalık için bir risk faktörü olarak rolünü anlamak için kritik öneme sahiptir" dedi.

Çalışma boyunca katılımcılardan uyku günlüğü tutmaları, yatma ve uyanma saatlerini takip etmeleri ve kendi uyku kalitelerini değerlendirmeleri de istendi. Ancak, uyku süresinin nesnel ölçümleri ve uyku kalitesinin öznel değerlendirmeleri orta yaşta biliş ile ilişkili değildi.

Leng, "Bulgularımız, orta yaşta bilişsel sağlık için uykunun miktarından ziyade kalitesinin önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

İnsanların yaşlarına bağlı olarak her gece yedi ila 10 saat arasında uyuması gerekiyor. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre her 3 Amerikalıdan 1'i yeterince uyumuyor.

Buna ek olarak, 50 milyon ila 70 milyon Amerikalı uyku apnesi, uykusuzluk ve huzursuz bacak sendromu gibi uyku bozukluklarıyla mücadele ediyor ve bu da iyi bir gece uykusunu mahvedebiliyor.

CDC bunu bir "halk sağlığı sorunu" olarak adlandırmaktadır, çünkü uyku bozukluğu diyabet, felç, kardiyovasküler hastalıklar ve bunama gibi rahatsızlıkların daha yüksek riskiyle ilişkilendirilmektedir.

2021 yılında yapılan bir çalışmada, rutin olarak uykuya dalmakta güçlük çektiğini bildiren kişilerde bunama riskinin %49, gece sık sık uyanan ve tekrar uykuya dalmakta güçlük çeken kişilerde ise bunama riskinin %39 arttığı tespit edilmiştir. Ekim ayında yayınlanan bir çalışma ise, vücudun istenmeyen ya da potansiyel olarak zararlı maddeleri beyinden uzaklaştırdığı uykunun üçüncü aşaması olan yavaş dalga uykusunun kronik kaybının bunama riskini artırabileceğini ortaya koymuştur.

Leng, "Yaşamın farklı aşamalarında uyku bozuklukları ve biliş arasındaki bağlantıyı değerlendirmek ve uykunun bilişle daha güçlü bir şekilde ilişkili olduğu kritik yaşam dönemlerinin olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi. "Gelecekteki çalışmalar, yaşamın ilerleyen dönemlerinde Alzheimer hastalığının önlenmesi için yeni fırsatlar yaratabilir."

CNN'den Sandee LaMotte ve Kristen Rogers bu rapora katkıda bulunmuştur.

