Çalışma, Covid-19 aşısını adet döngüsündeki küçük, geçici değişiklikle ilişkilendiriyor

Oregon, Massachusetts, Londra ve Edinburgh'daki üniversitelerden çalışma yazarları, "Aşılanmamış grupla karşılaştırıldığında, aşılanmış bireyler hem birinci hem de ikinci aşı dozlarında adet döngüsü uzunluğunda bir günden daha az bir artışa sahipti" diye yazdı. "Tek bir döngüde iki doz covid-19 aşısı alan bireyler, aşılanmamış olanlara kıyasla döngü uzunluğunda 3,70 günlük düzeltilmiş bir artışa sahipti."

Yazarlar, aşılanan kohortun ilk aşı dozundan sonra döngü uzunluğunda yaklaşık 0,71 günlük bir değişiklik olduğunu söyledi.

Ayrıca, aşılanmış bireylerin %13,5'inin ve aşılanmamış katılımcıların %5'inin bu durumu bildirdiğini belirten yazarlar, döngü uzunluklarında sekiz günden fazla artış olan katılımcıların oranında "önemli bir artış" olduğunu belirtmiştir.

Çalışmada, "Aşılanmamış kohortla karşılaştırıldığında, aşılanmış bireylerin hiçbir grubunda regl uzunluğunda bir farklılık bulamadık" deniyor.

Yazarlar, bir döngüde iki doz alan grup dışında, döngü uzunluğundaki değişikliklerin aşılamadan sonraki döngüde kalmadığını söyledi.

Değişiklikler, bir kişinin hangi aşıyı aldığından bağımsız olarak benzer görünüyordu.

Yazarlar, 1 Ekim 2020 ile 7 Kasım 2021 tarihleri arasında Natural Cycles uygulamasını kullanarak verilerini kaydeden 250.000'den fazla döngüyü temsil eden yaklaşık 20.000 kişiyi inceledi. Aşılanmış kohort için, üç aşı öncesi döngüye ve en azından ilk Covid-19 aşı dozu döngüsüne baktılar. Aşılanmamış olanlar için ise benzer bir zaman diliminden dört ila altı döngü dahil edildi.

Katılımcılar birçok ülkeden, ancak çoğunlukla Avrupa, ABD ve Kanada'dan gelmiştir. Aşılanan 15.000 katılımcının yaklaşık üçte ikisi Pfizer/BioNTech aşısı yaptırmış olsa da, katılımcılar diğerlerinin yanı sıra Johnson & Johnson, Moderna ve Oxford-AstraZeneca aşılarını da yaptırmışlardır.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Eunice Kennedy Shriver Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü (NICHD) direktörü Dr. Diana Bianchi yaptığı basın açıklamasında, "Bu bulgular, kadınlara aşıdan sonra ne beklemeleri gerektiği konusunda danışmanlık yapmak için ek bilgi sağlamaktadır" dedi. "Aşılamadan sonraki değişiklikler küçük, normal varyasyon aralığı içinde ve geçici görünmektedir."

Araştırmanın bazı sınırlamaları olduğunu belirten yazarlar, hormonal doğum kontrolü kullanan kişilerin katılımcı olmadığını, araştırmacıların aşı sonrası döngü sayısının sınırlı olduğunu ve katılımcılardaki potansiyel enfeksiyonların etkilerini hesaba katamadıklarını belirtiyor.

Bulgular, aynı araştırmacı grubu tarafından yayınlanan ve ABD'deki kadınlara odaklanan daha önceki bir çalışma ile uyumludur.

Kaynak: edition.cnn.com