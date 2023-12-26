CAF, Tunus ve Mali arasında oynanan AFCON maçının kaosla sonuçlanmasının ardından yetkililerden rapor topluyor

Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, Kamerun'un Limbé kentinde oynanan F Grubu karşılaşmasında 85. dakikadan sonra önce maçı tatil etti, ardından da oyunu devam ettirmeye karar verdi.

Ardından maçı bitirmek için düdüğünü tekrar çaldı, bu kez 90 dakika dolmadan saniyeler önce.

Tunuslu teknik ekip ve oyuncular öfkelendi ve Sikazwe ile yüzleşmek için sahaya hücum etti.

Tunus antrenörü Mondher Kebaier AFCON web sitesine yaptığı açıklamada "Hakem 85. dakikada düdüğü çaldı ve 89. dakikada ay gibi oldu" dedi.

Maç, her iki takımın da penaltı kazanmasıyla tartışmalara sahne olmuştu - Ibrahima Kone Mali adına gol atarken Tunus kaçırdı - ve son aşamalarda Kartaca Kartalları'ndan El Bilal Toure'ye de kırmızı kart gösterildi, hakem VAR tarafından gözden geçirilmesi istenmesine rağmen ilk kararına sadık kalmaya karar verdi.

Gecikmelere rağmen uzatma süresi eklenmedi.

Her iki takım da sonunda sahayı terk etti ancak Malililer daha sonra geri dönerek son birkaç dakikayı oynamaya hazır göründüler.

Ancak Tunus sahaya dönmedi ve Mali daha sonra kutlama yaparak sahayı terk etti.

Kebaier Tunus'un 1-0'lık yenilgisinin ardından "Konsantrasyonumuzu bozdu," diye ekledi. "Devam etmek istemedik çünkü oyuncular çoktan banyolarını yapmış, konsantrasyonlarını kaybetmiş ve bu korkunç durum karşısında demoralize olmuşlardı."

Turnuvayı düzenleyen CAF Perşembe günü bir açıklama yaparak "bu belgelerin CAF'ın yetkili organlarına iletildiğini" söyledi.

Açıklamada, "Bu aşamada CAF, sorumlu organlar ileriye dönük bir yol gösterene kadar daha fazla yorum yapabilecek durumda değildir" denildi.

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Kaynak: edition.cnn.com