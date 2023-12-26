içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlerfutbol

CAF, Tunus ve Mali arasında oynanan AFCON maçının kaosla sonuçlanmasının ardından yetkililerden rapor topluyor

Afrika futbolunun yönetim organı Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Çarşamba günü Tunus ile Mali arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası (AFCON) maçının kaosla sonuçlanmasının ardından Perşembe günü yaptığı açıklamada "yetkililerden gerekli tüm raporları" topladığını söyledi.

 and  Viktoriya Miller
2 dakikada okunur
Tunus'un koçu Mondher Kebaier (sağda) hakem Janny Sikazwe ile tartışıyor..aussiedlerbote.de
Tunus'un koçu Mondher Kebaier (sağda) hakem Janny Sikazwe ile tartışıyor..aussiedlerbote.de

CAF, Tunus ve Mali arasında oynanan AFCON maçının kaosla sonuçlanmasının ardından yetkililerden rapor topluyor

Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, Kamerun'un Limbé kentinde oynanan F Grubu karşılaşmasında 85. dakikadan sonra önce maçı tatil etti, ardından da oyunu devam ettirmeye karar verdi.

Ardından maçı bitirmek için düdüğünü tekrar çaldı, bu kez 90 dakika dolmadan saniyeler önce.

Tunuslu teknik ekip ve oyuncular öfkelendi ve Sikazwe ile yüzleşmek için sahaya hücum etti.

Tunus antrenörü Mondher Kebaier AFCON web sitesine yaptığı açıklamada "Hakem 85. dakikada düdüğü çaldı ve 89. dakikada ay gibi oldu" dedi.

Maç, her iki takımın da penaltı kazanmasıyla tartışmalara sahne olmuştu - Ibrahima Kone Mali adına gol atarken Tunus kaçırdı - ve son aşamalarda Kartaca Kartalları'ndan El Bilal Toure'ye de kırmızı kart gösterildi, hakem VAR tarafından gözden geçirilmesi istenmesine rağmen ilk kararına sadık kalmaya karar verdi.

Gecikmelere rağmen uzatma süresi eklenmedi.

Her iki takım da sonunda sahayı terk etti ancak Malililer daha sonra geri dönerek son birkaç dakikayı oynamaya hazır göründüler.

Ancak Tunus sahaya dönmedi ve Mali daha sonra kutlama yaparak sahayı terk etti.

Kebaier Tunus'un 1-0'lık yenilgisinin ardından "Konsantrasyonumuzu bozdu," diye ekledi. "Devam etmek istemedik çünkü oyuncular çoktan banyolarını yapmış, konsantrasyonlarını kaybetmiş ve bu korkunç durum karşısında demoralize olmuşlardı."

Turnuvayı düzenleyen CAF Perşembe günü bir açıklama yaparak "bu belgelerin CAF'ın yetkili organlarına iletildiğini" söyledi.

Açıklamada, "Bu aşamada CAF, sorumlu organlar ileriye dönük bir yol gösterene kadar daha fazla yorum yapabilecek durumda değildir" denildi.

DOHA, KATAR - 24 HAZİRAN: 24 Haziran 2021 tarihinde Doha, Katar'daki Jassim Bin Hamad Stadyumu'nda Filistin ile Komorlar arasında oynanacak FIFA Arap Kupası 2021 Eleme maçı öncesinde takım soyunma odasında Komorlar formasının genel görünümü. (Fotoğraf: Mohamed Farag - Getty Images aracılığıyla FIFA/FIFA)

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Dakar 2022'nin 9. Etabında Suudi Arabistan'daki Wadi Ad Dawasir çevresinde bir araç sürülüyor..aussiedlerbote.de
Spor

Fransız tamirci Dakar Rallisi kazasında öldü

Dakar Rallisi organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü Suudi Arabistan'da düzenlenen Dakar Rallisi sırasında meydana gelen kazada bir Fransız teknisyen hayatını kaybetti.

 and  Yaroslav Smith
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

Jill Filipovic, bir hediyeyi iade etmenin ya da gerçekten istediğiniz bir şeyle değiştirmenin....aussiedlerbote.de
Sıcak Konular

Görüşler: Kötü hediyelerle ne yapmalı?

Gazeteci Jill Filipovic, aldığınız kötü tatil hediyeleri hakkında nasıl düşünmeniz gerektiğini açıklıyor. "Bazı insanlar basitçe hediye verme konusunda kötüdür... Ancak Grinch benzeri hediyeleşme daha büyük bir örüntünün parçasıysa, belki de bu yılki hediyeniz o ilişkideki çok daha derin bir...

 and  Yaroslav Smith
Üyeler Herkese Açık