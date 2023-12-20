Caddy'lik sanatı: İyi bir golf arkadaşını ne yapar?

Open şampiyonu Collin Morikawa, Claret Jug'ı kaldırdıktan sonra, güneşten kavrulan hayranlarından dokunaklı bir şekilde, caddie'si JJ Jakovac'ın 39. doğum gününü kutlamalarına yardımcı olmalarını istedi ve Kentli golfseverler de buna neşeli şarkılarla karşılık verdi.

Caddie'ler asla spot ışıklarından uzak kalmazlar ve profesyonel, üst düzey spor dünyasına benzersiz bir bakış açısına sahiptirler.

İster 1913 Amerika Açık'ta amatör Francis Ouimet'e oyunun devleri Harry Vardon ve Ted Ray'e karşı ünlü bir zafer kazanmasında yardımcı olan ve daha sonra multi-milyoner olan 10 yaşındaki Eddie Lowery olsun, ister 1990 Masters'ta Nick Faldo'nun çantasında bir büyük erkekler turnuvasını kazanan ilk kadın caddie olan Fanny Sunesson olsun, bu başka hiçbir şeye benzemeyen bir iştir.

Ouimet, The American Golfer için şunları yazdı: "Benim küçük caddie'm Eddie Lowery... bir fıstıktan daha büyük değildi, her yönüyle gerçek bir ilham kaynağıydı; ve daha parlak ya da daha kafalı bir adam bulmak zor olurdu."

"(Eddie'nin) oyunum üzerindeki etkisini abartamam."

Kadınlar Britanya Açık'a ev sahipliği yapan Carnoustie'deki 10. deliğin adından (Güney Amerika) sorumlu olan talihsiz adam gibi bir sürü caddie hikayesi var.

Efsaneye göre sarhoşken ertesi gün uzak kıtaya göç etmekle övünmüş, ancak sabah çukurun üzerinde uyurken bulunmuştur.

Ve böylece çukur eşsiz ismini aldı.

Gordon Brand Jr., Seve Ballesteros, Darren Clarke, Thomas Bjorn, Sergio Garcia, Lee Westwood, 2005 Başkanlar Kupası'nda Tiger Woods ve şu anda Matt Fitzpatrick ile çalışan deneyimli İngiliz caddie Billy Foster, yaklaşık 40 yıllık caddy'lik hayatında her şeyi gördü.

Mesleğin 1980'lerde nasıl olduğunu hatırlıyor - çadırlarda, otobüslerde ve hatta bir gece Fransız otoyolunda bir çalılıkta uyumak, cep telefonu ya da kredi kartı olmadan yaşamak, yarda kitabı olmamak ve hatta atış poligonunun ortasında durup vurulmamaya çalışarak diğer oyuncuların toplarını yakalamak.

CNN Sport'a "Kale direkleri biraz değişti" dedi.

"O zamanlar yarda ölçüleri yoktu, bu yüzden Pazartesi günü oraya gidip tekerlekle kendi yarda ölçüsü kitabınızı çizmeniz gerekiyordu. Bu da tek başına yedi ila sekiz saatinizi alıyordu."

Foster gibi Sunesson da 2018'de CNN'e verdiği demeçte, caddy'liği seyahat etmek ve bir yerleri görmek için bir araç olarak benimsediğini söyledi.

"O zamanlar oyunda para kazanmak gibi bir düşüncem yoktu," diye ekleyen Foster, günümüzde eski profesyonellerin bu kariyer seçimini değerlendirdiğini söylüyor.

Üç kez grand slam tenis şampiyonu olan Andy Murray bile caddy'lik fikrine sıcak bakıyor - ancak bir mükemmeliyetçi olarak işin onu geceleri uykusuz bırakabilecek bir yönü olabilir.

OKUYUN: Açık turnuvada ikinci büyük zaferini kazanan Collin Morikawa, Tokyo 2020'de ABD takımını temsil etme şansının tadını çıkarıyor

On beş kulüp kabusu

Royal Lytham & St Annes'de düzenlenen 2001 Open'ı üçüncü sırada bitiren Clarke'ın golf danışmanlığını yapan Foster, son turun ortak lideri Ian Woosnam'ın çantasında iki golf sopası bulundurduğu için iki atış ceza aldığını hatırlıyor; bu, meslekte geçirdiği süre boyunca hatırlayabildiği "en üzücü" andı.

Foster bugün bile yılda birkaç kez, 1930'larda getirilen yasal miktardan bir fazla olan 15 sopa için panikleyerek soğuk terler içinde uyanıyor.

"Sopayı çıkarmaya çalışıyorsunuz, sonra üç tane daha çıkıyor, sonra çantada 18 sopa oluyor, onlardan kurtuluyorsunuz ve beş tane daha çıkıyor! Bu bir caddie'nin en kötü kabusu."

Eski Masters şampiyonu Woosnam'ın caddie'si Miles Byrne, liderlik tablosunun zirvesinde otururken patronuna haberi verdi.

"Miles için hemen üzüldüm. Bu çok önemli bir hata ve birkaç kez başıma geldi. Fransa Açık ya da İspanya Açık'ta olabilirdi ama Açık Şampiyona'da son grupta lider olmak... korkunç, korkunç bir düşünce."

Foster, o Pazar günü kaderin Woosnam ve Byrne'ün aleyhine nasıl işlediğini, Galli oyuncunun oyununu ayarlamak için önceden poligona yedek bir sopa getirmesinden, ilk par-üç'lük vuruşa aceleyle gittiğine dair söylentilere kadar anlattı.

"Woosie o hafta boyunca çantasında sadece tek bir sopayla oynadı, tek bir baş örtüsüyle. İki tane kafa kapağı olması biraz dikkat çekebilirdi.

"Ama Woosie poligonda sifonu çekiyordu ve antrenörü Pete Cowen Woosie'ye başlama vuruşunu yapmadan önce birkaç altı demir vurmasını söyledi çünkü Lytham alışılmadık bir şekilde üç par ile başlıyordu."

İlk deliğe gittiklerinde, Cowen'ın Byrne'a söylediği anlaşılan son sözler, her şey çözülmeden önce "Yedek sürücüyü dolaba koymayı unutma" oldu.

"İlk vuruşta yaptığınız ilk şey nedir? Baş örtüsünü çıkarırsın," dedi Foster.

"Ama Lytham'daki ilk vuruş üçte birdir. Miles pin kağıdını aldı, Woosie'ye yarda mesafesini verdi, o da tekrar altı demirle vurdu, taş gibi, birdie.

"Şu anda 43 yaşında Açık'ı lider götürüyor, gerçekten son şansı ve Miles'ın ilk tee'den iki adım attığını ve iki sürücüyü gördüğünü biliyorum. Ve hasta olmak istedi. İlk green'in 10 metre kadar yakınına geldi ve 'Woosie, çıldıracaksın' dedi."

Woosnam'ın sopayı öfkeyle çalıların arasına attığı görüntüler bunu izlerken, Foster çitlerden atlayıp yakındaki demiryolu hattına atlamış olabileceğini söylüyor.

"Orada uzanmış Lytham'dan gelen saat üç treninin geçmesini ve kafamı koparmasını bekliyor olurdum.

"Çok korkunç bir duygu olmalı, bunu asla atlatamazsınız ve bugüne kadar eminim Miles da Woosie de atlatamamıştır."

'Bunu düşünüyordum ama söylemedim'

Bu her zaman inişli çıkışlı bir yol değildir. Jim "Bones" Mackay ve Phil Mickelson gibi uzun süreli ortaklıklar 25 yıl boyunca başarılı oldu ve 2004 ile 2013 yılları arasında beş büyük kupa kazandı.

Ya da 2003 Açık'ta Andy Sutton ve Ben Curtis'in beklenmedik çifti - Amerikalı Curtis'in Ouimet'ten bu yana ilk denemesinde bir majör kazanan ilk kişi olmasından bir hafta önce tanıştılar.

Üç kez büyük kupa kazanan ve 2021 Avrupa Ryder Kupası kaptanı Padraig Harrington ve Ronan Flood zamana meydan okuyan bir başka ortaklık olurken, Amerikalı Chad Lamsback yerel bilgisi, Japonca dil becerileri ve 2021 Augusta National Women's Amateur galibi Tsubasa Kajitani tarafından soğukkanlılığıyla takdir edildi.

"Bugünkü caddie'nin adı Chad ve Chad daha önce birkaç Japon için caddie'lik yaptı," dedi 17 yaşındaki oyuncu. "Bu yüzden ona güveniyoruz."

Koronavirüs salgınından bu yana birçok oyuncu aile üyelerini ya da arkadaşlarını caddie olarak işe aldı ve hatta bundan önce Rory McIlroy arkadaşı Harry Diamond'ı çantasına aldı. Dustin Johnson'ın kardeşi Austin, 37 yaşındaki oyuncunun her iki büyük şampiyonluğunda da caddi olarak görev yaptı.

Mickelson'ın kardeşi Tim, 51 yaşındaki Amerikalı Mayıs ayında en yaşlı büyük şampiyon olurken yanındaydı ve Brooke Henderson'ın kız kardeşi Brittany de Kanadalı büyük şampiyonla birlikte çim yollarda yürüdü.

Bir yıl önce Sophia Popov'un profesyonel golfçü erkek arkadaşı Max Mehles, Troon'daki unutulmaz AIG Women's Open zaferinde Alman golfçünün çantasını taşımış, Popov da Mart ayında Mehles'in PGA Tour Kanada Eleme Turnuvası'nda oynamasıyla bu iyiliğe karşılık vermişti.

Eski European Tour Caddies Association başkanı ve The Tour Caddies sahibi Sean Russell, 2009 Solheim Kupası'nda olduğu gibi Bayanlar Avrupa Turu'nda da birçok kez kazanan Kenneth Ferrie ve Diana Luna'nın caddi'liğini yapmış olan Russell, Covid kurallarının nöbet değişiminde açık bir faktör olduğunu söyledi.

CNN Sport'a verdiği demeçte, "Eğer biriyle çok fazla zaman geçirecekseniz, bir arkadaşınızla birlikte olmanız daha iyi olur" dedi.

"Bence Covid, bundan önce de var olan bir trendi hızlandırdı: çantada bir arkadaş, koca, eş olması. Rory 'Twitter dünyasında' çok fazla eleştiri alıyor ama tek bir caddie'nin bile Harry'nin kötü bir caddie olduğunu söylediğini duyamazsınız - o gerçekten iyi. Lee Westwood ve Helen'in de iyi bir kombinasyon oluşturmadığını söyleyenlere meydan okuyorum.

"Her zaman derim ki birine caddie olmayı öğretebilirsiniz ama arkadaşınız olmayı öğretemezsiniz."

Russell'ın bir caddie olarak her zaman bağlı kaldığı dört temel ilkesi var: temel şeyleri iyi yapmak, uyumlu olmak, herkesle iyi geçinmek ve bazı şeylerin üstesinden gelebilme becerisine sahip olmak.

"Bence caddie'lerin oldukça kalın bir derileri var, bazıları diğerlerinden daha fazla" dedi.

"Caddie'lik yaptığım zamanlarda oyuncuya sorduğum ilk soru, 'Caddie'lerin nesinden nefret edersin ya da caddie'lerin ne yapmasından nefret edersin' olurdu.

"Cevaplar her zaman, 'Ben de bunu düşünüyordum ama söylemedim' diyen yardımcılar ya da başka bir oyuncunun, yardımcıların fazla savunmacı olmasını istemediğini söylemesi gibi şeylere kadar değişirdi. Örneğin: 'Eğer green'in sağından 6 feet uzaklıktaysa, pin'e doğru gidiyoruz. Beni sola doğru oynamaya zorlamayın."

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Foster'ın önemli bir tavsiyesi var: golf eşinizi dikkatli seçin.

"Yılda 30 hafta, bu bir evlilikten çok bir ilişki, bu yüzden anlaşabilmeniz gerekiyor.

"Caddy'lik sanatı pozitif olmak ve cevaplarınıza bağlı kalmaktır. Oyuncu bir soru sorduğunda buna hazır olun. Onlar daha soruyu sormadan ben cevabı hemen hemen biliyorum."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com