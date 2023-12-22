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Cadde görevlileri önlük davasını kaybederken yargıç 'Siz insan reklam panoları değilsiniz' dedi

Caddie'ler PGA Tour'a karşı "insan reklam panosu" davasını kaybetti

Grup, sponsorlu önlükler giydikleri için kendilerine ödeme yapılması gerektiğini savundu

Yargıç, yardımcıların Tur ile sözleşme imzaladığını söyleyerek davayı reddetti

Ancak bir grup hoşnutsuz yardımcı, "insan reklam panolarından" başka bir şey olmadıkları iddialarının bir yargıç tarafından reddedilmesinin ardından PGA Tour'a karşı açtıkları davayı kaybetti.

168 yardımcı, bir turnuvanın sponsorunun reklamını yapan önlükler giydikleri için kendilerine tazminat ödenmesi gerektiğini savunmuş ve giydikleri önlüklerin yıllık reklam tutarının 50 milyon dolar olduğunu tahmin etmişti.

Ancak bir yargıç, görevlilerin Tur ile imzaladıkları sözleşmelerde rozet ve üniformalara ilişkin gerekliliklerin belirtildiğini belirterek şikayeti reddetti.

"Caddie'lerin Tur tarafından kötü muamele gördüklerine dair genel şikayetleri haklıdır, ancak önlüklerle ilgili bu federal dava haklı değildir. ABD bölge yargıcı Vince Chhabria kararında, şikayetin önyargılı olarak reddedildiğini yazdı.

"Caddie'lerin on yıllardır önlük takmaları gerekmektedir.

"Yani golfçüler, mesleğe girdiklerinde, bir turnuva sırasında önlük giymenin işin bir parçası olduğunu biliyorlar. Başka bir deyişle önlük, caddie üniformasının birincil parçasıdır.

"Caddie'lerin Tur ile imzaladıkları sözleşmeler, Tur tarafından öngörülen üniformaları giymelerini gerektirmektedir.

"Bu nedenle, caddie'lerin sözleşmelerin turun önlük giymelerini zorunlu kılmasını bir şekilde engellediği yönündeki iddialarında haklılık payı yoktur. Önlük zorunluluğu federal antitröst veya ticari marka hukukunu da etkilememektedir."

'Dışarıdaki köpekler'

Caddie'ler ayrıca kötü çalışma koşullarından ve Tur'un kendilerine "insan onuruna yakışır" şekilde davranmadığından da şikayetçi oldular.

Geçen yıl Şubat ayında yaşanan bir fırtınada oyuncular ve seyirciler içeri alınırken kendilerinin arabalarında ya da açık metal barakaların altında sığınak aramak zorunda bırakıldıklarını örnek gösterdiler.

Dava dilekçesinde ESPN'in analisti Scott Van Pelt'in Tur'un görevlilerine "dışarıdaki köpekler" gibi davrandığını söylediği bir alıntı da yer aldı.

Grubun avukatı Lanier Hukuk Bürosu'ndan Richard Meadow CNN'e yaptığı açıklamada, görevlilerin karardan dolayı "hayal kırıklığına uğradıklarını" ve seçeneklerini değerlendirdiklerini, ancak mahkemenin kendilerine yapılan kötü muameleyi kabul etmesinden memnun olduklarını söyledi.

Meadow, "Nihai sonuç ne olursa olsun, müvekkillerimiz bu davanın ortaya çıkardığı sorunların ve bunun sonucunda kamuoyunda oluşan farkındalığın, PGA Tour tarafından yardımcılara nasıl bakıldığı ve davranıldığı konusunda olumlu değişiklikler getireceğinden umutlular" dedi.

Tur, Associated Press'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu konuyu geride bırakmayı ve yardımcılarla olumlu bir yönde ilerlemeyi dört gözle bekliyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com