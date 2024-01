Buz nerede? Büyük Göller buz örtüsü neredeyse yok denecek kadar az ve son 50 yılın en düşük seviyesine ulaştı

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin Büyük Göller Çevre Araştırma Laboratuvarı (GLERL) verilerine göre, Yeni Yıl Günü Büyük Göller'in yalnızca %0,35'i buzla kaplıydı; bu oran o tarihe ait kayıtlardaki en düşük oran ve kışın bu dönemine ait yaklaşık %10'luk tarihsel ortalamanın oldukça altında.

Büyük Göller'de bu yıl yaşanan buz kaybı, Batı'da azalan kar yığınlarından Kuzeydoğu'da devam eden kar kuraklığına kadar ABD'yi rahatsız eden ve iklim krizi nedeniyle ısınan sıcaklıklar nedeniyle daha da yaygınlaşan kış rahatsızlıklarının artan eğilimine katkıda bulunuyor.

Kayıtların tutulmaya başlandığı 1973 yılından bu yana, araştırmacılar Büyük Göller'de buzullarda büyük bir düşüş yaşandığını ve en yüksek örtü miktarının her on yılda yaklaşık %5 oranında azaldığını tespit etti.

NOAA GLERL'de fizik bilimci olan James Kessler CNN'e yaptığı açıklamada, "Yılın bu zamanı için kesinlikle çok düşük" dedi.

Kessler, Büyük Göller'deki buz örtüsü söz konusu olduğunda hava sıcaklığının önemli olduğunu söyledi. Göllerin donabilmesi için suyu soğutacak soğuk havaya ihtiyaç var. Ancak iklimin hızla ısınmasıyla birlikte, kayıtlar bölgedeki ortalama sıcaklıklardan daha yüksek sıcaklıkların Büyük Göller'de buz oluşma şansını erittiğini gösteriyor.

Kessler, "Bölgede sürekli olarak ortalamanın üzerinde hava sıcaklığı yaşadık ve sürekli olarak soğuk günler geçirmedik" dedi. "İhtiyacınız olan şey gerçekten bu. Donma noktasının altında tutarlı sayıda güne ihtiyacınız var."

Büyük Gölleri çevreleyen Yukarı Ortabatı eyaletlerinde Aralık ayı ortalama sıcaklıkları normalin 8 ila 12 Fahrenheit üzerine çıktı. Chicago, Detroit, Green Bay, Wisconsin ve Duluth, Minnesota dahil olmak üzere Büyük Göller boyunca yer alan birçok şehir için kayıtlara geçen en sıcak Aralık ayı oldu.

Göllerin doğu yakasında da benzer bir durum yaşandı ve Cleveland; Erie, Pennsylvania ve Buffalo, New York'un tamamı kayıtlara geçen en sıcak Aralık aylarından birini yaşadı. Sonuç olarak, Erie Gölü şu anda tamamen buzsuz.

Bu devam eden bir trend. Kessler'e göre Erie Gölü'nün buz örtüsünde her on yılda yaklaşık %5'lik bir azalma görülürken, Superior Gölü her 10 yılda yaklaşık %7 ile en hızlı buz örtüsü kaybını yaşıyor. Son çalışmalar, gezegeni ısıtan kirlilik sayesinde Superior Gölü'nün dünyanın en hızlı ısınan gölleri arasında yer aldığını göstermiştir.

Kessler, henüz sezonun başında olunduğu konusunda uyardı. Önümüzdeki haftalarda uzun süreli bir Arktik hava patlaması buz örtüsünün katlanarak artmasına neden olabilir. Büyük Göller'de buzun en yüksek seviyeye ulaşması genellikle Şubat sonu ya da Mart başında gerçekleşir.

Kessler, yıldan yıla değişkenlik gösterse de Büyük Göller'in daha az buzla kaplı bir geleceğe doğru eğilim gösterdiğini söyledi.

Kessler, "Her şeyden önce (veriler) çok gürültülü," dedi. "Ancak bu verilere bir eğilim çizgisi uydurursanız, azalan bir eğilim elde edersiniz, bu nedenle (buz örtüsünün) azaldığını görüyoruz."

Büyük Göller'deki düşük buz örtüsünün endüstriler ve çevre için ciddi sonuçları vardır.

Daha az buz, nakliye sezonunu uzatabilir. Wisconsin-Superior Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, buz örtüsünün azalmasının buradaki seyrüseferi nasıl doğrudan etkileyebileceğini inceleyen araştırmacılara göre, buzsuz suların daha fazla gemiye yol açmasıyla Büyük Göller boyunca su yoluyla yapılan sevkiyatlar artabilir.

Kessler, "Ticari nakliye endüstrisi milyarlarca dolarlık bir endüstri ve bu nedenle daha az buz örtüsü onlar için iyi" dedi. "Yük gemileri genellikle yüksek bir yıl olduğunda mahsur kalıyor ve ABD Sahil Güvenliği onları kurtarmak zorunda kalıyor ve bu çok büyük bir girişim. Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığında, düşük buzlanma ekonomik açıdan iyi."

Diğer taraftan, göller donduğunda da ekonomik bir fayda olduğunu söyledi: kıyı kasabaları buzda balık tutma yarışmaları veya buz hokeyi oyunları gibi rekreasyonel faaliyetler yoluyla fayda sağlıyor.

Buz örtüsü göllerin kıyı şeridini de koruyor. Bu olmadan, yüksek dalgalar şiddetli sellere, kıyı şeridinde erozyona ve hasara neden olabilir. Kessler, buz örtüsünün azlığının 2022 yılında Buffalo, New York ve çevresindeki kasabaları felç eden kar fırtınası gibi daha şiddetli kar fırtınalarına da yol açabileceğini söyledi.

Donmamış bir göl üzerinde çok soğuk ve rüzgarlı koşullar oluştuğunda, bu durum "göl etkisi" karına zemin hazırlar. Ve Büyük Göller, Utah'taki Büyük Tuz Gölü'nde ara sıra görülmesi dışında, ABD'de bu fenomenin meydana geldiği tek yerdir.

Kessler, Ocak ayının ilk birkaç gününün Büyük Göller'deki düşük buz örtüsü açısından dikkate değer olduğunu, ancak günlük düşük değerlerin ay boyunca görülen düşük değerler kadar önemli olmadığını söyledi.

"Eğer Ocak ayı bir bütün olarak geçmiş Ocak aylarından ortalama olarak daha düşük olursa, bu benim için daha dikkat çekici olacaktır" dedi.

Kışın geri kalanında Büyük Göller çevresinde sıcaklıkların nasıl seyredeceğini tam olarak bilmek mümkün değil. Ancak bu yılki gibi güçlü bir El Niño kışı, tipik olarak oradaki ortalama sıcaklıklardan daha yüksek sıcaklıklar için daha büyük bir şans anlamına gelir, bu da göllerin buzları için zorlu bir savaş olmaya devam edebileceği anlamına gelir.

CNN meteoroloji uzmanı Brandon Miller bu habere katkıda bulunmuştur.

