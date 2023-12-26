Büyüleyici fotoğraflar Güney Kore'nin 'denizkızı' dalgıçlarını yakalıyor

Üçüncü kuşak Haenyeo olan Ko Ryou-jin hakkında CNN'e konuşan Lee, "En büyük endişesi bu geleneğin sona eriyor olmasıydı," dedi. "Benimle Korece konuşuyordu ve 'Ben sonuncusu olacağım' dedi. Sonra İngilizce olarak 'Ben son denizkızıyım' dedi."

Ko'nun ifadesi, Lee'nin yeni fotoğraf kitabının başlığına ilham kaynağı oldu. Bu kitap, Haenyeo'nun 2016 yılında UNESCO tarafından Güney Kore'nin kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edilen benzersiz yaşam ve çalışma biçimini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda uzun süredir devam eden geleneklerinin iklim krizi ve geçen zaman nedeniyle nasıl giderek daha fazla tehlikeye girdiğini de vurguluyor.

Lee'nin 2018'de Jeju'yu ziyaret ettiğinden beri iletişim halinde olduğu Ko'nun giriş metnini içeren "Son Denizkızı", çok kuşaklı kadın grubunun iş başındaki portrelerini içeriyor - dayanıklı, elle onarılmış ekipmanlarıyla dalmaya hazırlanırken veya modern mekanik ekipman yerine ağlar ve şamandıralar kullanarak yüzeye çektikleri avlarıyla denizden çıkarken. Yakın plan görüntüler, Haenyeo'nun deniz dibine hızla inmek için kullandığı yuvarlak kurşun ağırlıklar gibi işin basit gerekliliklerinin yanı sıra ahtapot dokunaçlarındaki vantuz sıraları gibi deniz yaşamının ayrıntılı çekimlerini de gösteriyor.

Lee, kitabının tanıtım yazısında "Haenyo ile Jeju Adası'nın yarı ataerkil aile yapısı arasındaki ilgi çekici bağlantı bu hikayenin merkezinde yer alıyor" diyor. "Nesiller boyunca bu ada kadın gücünün ve direncinin kalesi olmuştur" diye devam ediyor tanıtım yazısı ve "Haenyo bu güçlü mirası somutlaştırıyor."

Lee yedi yaşına kadar Güney Kore'de yaşamış ve bu yaştan sonra ailesi Toronto'ya taşınmış. CNN'e verdiği demeçte, çocukken Jeju'yu ziyaret ettiği için Haenyeo'dan her zaman haberdar olduğunu söyledi. "Sanırım insanlar onları neredeyse işçi olarak görüyor" diyerek Haenyeo'nun benzersiz yaşam biçiminin yerel olarak nasıl bir şekilde hafife alındığını açıkladı.

Topluluk hakkında daha fazla bilgi edinme arzusu hayatının ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkmış. Çalışmaları Vogue, Dazed ve New York Times'ın T Magazine'inde yayınlanan New York'lu fotoğrafçı, "Çeşitlilik ve temsiliyet üzerine çok düşünüyordum ve kişisel kimliğimi keşfediyordum" dedi. "Koreli bir Amerikalı olarak ve hayatımın çoğunu ABD ve Kanada'da geçirmiş biri olarak, geri dönüp kültürüm ve mirasımla yeniden bağlantı kurmak ve bunu dünyayla paylaşmaya çalışmak güzel bir deneyim oldu" dedi.

Popüler Kore fırını Paris Baguette'in kahvaltıları eşliğinde dalgıç topluluğuyla bağ kuran Lee, Haenyeo'larla uzun günler geçirdi ancak kendisi dalmadı. ("O zamanlar su çok soğuktu!" dedi CNN'e gönderdiği bir e-postada.) Çoğu 60 ila 80'li yaşlarda olan kadınlar, tüm günlerini suda geçirmeden önce, herkesin dalış için iyi durumda olup olmadığını kontrol etmek için tansiyon makinesi kullanmak da dahil olmak üzere hazırlanmak için genellikle sabah erkenden gelirlerdi.

Bir Haenyeo dalgıcı yakaladığı küçük bir ahtapotu gösterirken Kore bayrağı deniz melteminde dalgalanıyor.

Kadınlar Lee'yi, fotoğrafçıya rahmetli büyükannesiyle olan yakın ilişkisini hatırlatan bir şekilde aralarına kabul etti. Lee, "Tarihsel olarak Jeju Adası anaerkil bir toplumdu, dalış yapan ve aileyi geçindiren kadınlardı ve geçimi onlar sağlıyordu," dedi. "Bu özel bağ vardı... aile kültürün çok büyük bir parçası."

Lee, Haenyeo'ların sürekli tamir edilen neopren dalış kıyafetleri gibi basit ekipmanlar kullanarak geleneklerini yaşatma konusunda ısrarcı olduklarını söyledi. "Neredeyse tarih yakalanmış gibiydi. Son 60 yıldır yaşam tarzlarını hiç değiştirmemişler."

Haenyeo topluluğu hakkında CNN'e konuşan Lee, "Kore'nin diğer bölgelerinde oldukça belirgin olduğunu düşündüğüm hiyerarşi duygusu yoktu... herkes çok destekleyiciydi ve herkes aynı işi yapıyordu" dedi ve ekledi: "Bir bakıma daha uyumlu görünüyordu. O alana girmeme ve gözlem yapmama izin verildiği için çok minnettarım," diye devam etti kadınlarla geçirdiği zaman hakkında.

Yine de Lee, iklim krizinin Haenyeo'yu balıkçılık yöntemlerini uyarlamaya zorlamasıyla birlikte eski ve yeni arasında ortaya çıkan zorlukları da gözlemledi. Sustainability dergisinde yayınlanan 2023 tarihli bir araştırmaya göre, değişen iklim Jeju çevresindeki suları son 36 yılda yaklaşık iki santigrat derece ısıttı. Ko, Lee'ye deniz ekosistemindeki değişiklikler nedeniyle Haenyeo'ların on yıllardır geliştirdikleri sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını takip etmelerinin artık mümkün olmadığını söyledi. Örneğin deniz kestanelerinin aşırı çoğalması dalgıçların düzenli hasat düzenini bozarken, daha sıcak sular yılan ve ahtapot gibi zehirli ve yırtıcı deniz canlılarını bölgeye çekti.

Ko ayrıca Lee'ye, geçmiş yıllarda dalgıçların birincil avları olan ve genellikle Japonya'ya ihraç edilen sarıklı kabuklu deniz yumuşakçalarını kolayca bulabildiklerini söyledi. Şimdi ise Haenyeo'nun bulabilmek için tam bir saat boyunca yüzmesi gerektiğini söylüyor. Lee, "İşleri sadece daha tehlikeli hale gelmekle kalmadı, aynı zamanda yakalayacak deniz canlısı bulmak da zorlaştı" dedi. "Sürdürülebilirlik uygulamaları bozuldu. Geçimlerini sağlamak için çok daha fazla çalışmak zorundalar."

Tüm gün süren bir çalışma: ağır bir ağ, kabuklu deniz canlılarıyla dolu. Bir Haenyeo dalgıcı elinde deniz kestaneleriyle yüzeye çıkıyor.

Jeju'nun dalış gelenekleri 5. yüzyıla kadar uzanıyor olabilir ve Haenyeo'nun Kore'nin yakın tarihinin çalkantıları arasında geleneklerini sessizce sürdürdüğü ve devam ettirdiği gerçeği Lee'nin gözünden kaçmıyor. "(Burası) savaştan zarar görmüş ve oldukça fakir bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye dönüşerek bu kadar kısa sürede bu kadar çok değişen bir yer ve tüm bunlar aklımda" dedi.

Ancak Ko'ya göre Güney Kore'deki bu hızlı ekonomik ve sosyal gelişmeler, genç kuşakların Haenyeo'lar gibi yaşamaya ve çalışmaya daha az ilgi duydukları anlamına geliyor. Daha fazla genç kadını topluluğuna katmaya çalışıyor, ancak Lee'ye bunun zor olduğunu söyledi. Yine de bazı başarılar elde etmiş: Lee'nin adayı ziyaretinden bu yana bir başka genç dalgıç daha Haenyeo'ya katılmış, yani şimdilik Ko artık "son denizkızı" değil.

İlkbaharda Güney Kore'nin başkenti Seul'de fotoğraflardan oluşan bir sergi açmayı planlayan Lee, "Bu geleneğin bin yılı aşkın bir süredir devam ediyor olması çok şaşırtıcı" dedi. "Bu tarihi mümkün olduğunca korumanın önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü üzücü olan şey, bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu bilmiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com