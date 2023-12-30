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Büyük tenisçi Chris Evert yumurtalık kanseri için kemoterapi tedavisini tamamladı

Eski dünya 1 numarası Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tenisin büyük ismi Chris Evert'in 1. evre yumurtalık kanseri tedavisi için altıncı ve son kemoterapi seansını tamamladığını söyledi.

 and  Carmen Simpson
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Chris Evert kariyeri boyunca yedi kez yıl sonu dünya 1 numarası oldu..aussiedlerbote.de
Chris Evert kariyeri boyunca yedi kez yıl sonu dünya 1 numarası oldu..aussiedlerbote.de

Büyük tenisçi Chris Evert yumurtalık kanseri için kemoterapi tedavisini tamamladı

18 kez grand slam şampiyonu olan tenisçi, Ocak ayında kendisine hastalık teşhisi konulduğunu açıkladı.

Twitter'da Evert'i tedavi eden sağlık çalışanlarıyla birlikte çekilmiş bir videosunun yanı sıra "Biraz kendimde değilim (ilaçlar) ama yine de altı kemoterapi tedavimi bitirdiğim için minnettarım ve rahatladım" diye yazdı ve bu vesileyle bir rüzgar çanı çaldı.

"Sizi seviyorum, çok teşekkür ederim ... Umarız sizi bir daha görmeyiz," diyen Evert sağlık tesisinden çıkmaya hazırlanırken çalışanlara gülerek seslendi.

Evert, herhangi bir cinsiyetten 1.000 tekler maçı kazanan ilk oyuncu oldu.

Evert'in küçük kız kardeşi, eski profesyonel tenisçi Jeanne Evert Dubin, 2020 yılında 62 yaşındayken yumurtalık kanserinden öldü. Dubin'in kanseri tespit edilmeden önce yayılmıştı.

67 yaşındaki Evert, doktorunun kendisine tedaviler tamamlandıktan sonra, kanserin çok erken yakalandığı için bir daha geri dönmeme ihtimalinin %90'dan fazla olduğunu söylediğini belirtti.

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Kaynak: edition.cnn.com

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