Büyük tenisçi Chris Evert yumurtalık kanseri için kemoterapi tedavisini tamamladı

18 kez grand slam şampiyonu olan tenisçi, Ocak ayında kendisine hastalık teşhisi konulduğunu açıkladı.

Twitter'da Evert'i tedavi eden sağlık çalışanlarıyla birlikte çekilmiş bir videosunun yanı sıra "Biraz kendimde değilim (ilaçlar) ama yine de altı kemoterapi tedavimi bitirdiğim için minnettarım ve rahatladım" diye yazdı ve bu vesileyle bir rüzgar çanı çaldı.

"Sizi seviyorum, çok teşekkür ederim ... Umarız sizi bir daha görmeyiz," diyen Evert sağlık tesisinden çıkmaya hazırlanırken çalışanlara gülerek seslendi.

Evert'in küçük kız kardeşi, eski profesyonel tenisçi Jeanne Evert Dubin, 2020 yılında 62 yaşındayken yumurtalık kanserinden öldü. Dubin'in kanseri tespit edilmeden önce yayılmıştı.

67 yaşındaki Evert, doktorunun kendisine tedaviler tamamlandıktan sonra, kanserin çok erken yakalandığı için bir daha geri dönmeme ihtimalinin %90'dan fazla olduğunu söylediğini belirtti.

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Kaynak: edition.cnn.com