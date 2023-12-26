Büyük kış fırtınası kar fırtınası koşulları getirerek ABD Ovaları ve üst Orta Batı'daki yoğun tatillerde seyahati tehlikeli hale getiriyor

Ulusal Hava Durumu Servisi , Salı günü saatte 75 mil hıza kadar esen kar fırtınalarının ağaçları ve elektrik hatlarını devirebileceğini ve seyahati "zorlaştıran ya da neredeyse imkansız hale getiren" kar fırtınası koşulları getirebileceğini söyledi. Kar fırtınaları, esen kar ve sürekli kuvvetli rüzgarların en az üç saat boyunca birleşmesi ve görüş mesafesini çeyrek mil veya daha aza düşürmesi durumunda meydana gelir.

"Bölge genelinde yaygın seyahat aksaklıkları yaşanması muhtemeldir" uyarısında bulunan hava durumu servisi, fırtınanın Salı gününe kadar kuzey-orta ABD'nin büyük bir bölümünü etkilemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Nebraska, Güney Dakota, Kansas, Colorado ve Wyoming'in bazı bölgeleri Salı günü kar fırtınası uyarısı altında.

Bölge sakinleri seyahat etmekten kaçınmaları, ancak yola çıkmaları gerekiyorsa yanlarında hayatta kalma kitleri getirmeleri ve mahsur kalma ihtimaline karşı araçlarında kalmaları konusunda uyarıldı.

Nebraska Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı o gün yaptığı açıklamada, fırtınanın Pazartesi günü bölgenin bazı kısımlarını vurduğunu ve sürüş koşullarının "eyalet genelinde hızla kötüleştiğini" söyledi.

Nebraska Eyalet Devriyesi, Pazartesi günü Nebraska'da arabaların çarpıştığını ve yollardan kaydığını, traktör römorklarının sabah ve öğleden sonra erken saatlerde York yakınlarında doğuya giden Interstate 80'de sıkıştığını söyledi.

En yoğun kar yağışı Pazartesi günü Dakotas sınırında görüldü ve I-94'ün kuzey kısımlarına kadar uzandı. Kar yağışı Pazartesi öğleden sonra I-90 boyunca zayıflamaya başlarken, kar yol üzerinde esmeye devam ettikçe görüş mesafesi düşüyordu.

Güney Dakota Otoyol Devriyesi, Watertown'da buz ve karın karayollarını kaplaması nedeniyle meydana gelen çok sayıda kazaya müdahale etti.

"Lütfen yavaşlayın, hız sabitleyicinizi kullanmayın ve her zaman emniyet kemerinizi takın. Kar küreme araçları dışarıda, lütfen onlara çalışmaları için yer verin," diyerek Güney Dakota Otoyol Devriyesi bölge sakinlerini uyardı.

Meteoroloji servisi Pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde saatte 1-2 inç kar yağışının mümkün olduğunu söyledi. Meteoroloji servisine göre, fırtına sona erdiğinde Güney Dakota'nın güneyinden Nebraska'nın kuzeyine kadar 12 inçten fazla kar yağmış olacak.

Tahminciler, kuzey ovalarının bazı bölgelerinde, karla karışık yağmur ve dondurucu yağmurun dağınık elektrik kesintilerini körükleyebileceğini ve tehlikeli derecede buzlu yollar ve kaldırımlar oluşturabileceğini söyledi.

Hava durumu servisi, fırtınanın Salı gecesine kadar kademeli olarak zayıflayacağını, ancak kuzey Ovalar ve üst Ortabatı bölümlerinde "kış karışımının Çarşamba gününe kadar devam etmesinin muhtemel olduğunu" söyledi.

CNN Meteoroloji Uzmanı Robert Shackelford ve CNN'den Alaa Elassar ve Dave Alsup bu rapora katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com