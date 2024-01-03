Büyük bir fırtına bu hafta sonu ABD'nin batısına sezon başında kar getiriyor

Fırtına bu hafta sonu ABD'nin batısında başlayacak ve beraberinde Intermountain West'e sezonun ilk önemli kar yağışını getirecek.

Salt Lake City'deki Ulusal Hava Servisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Alışılmadık derecede sıcak ve kuru Ekim koşulları, güçlü bir soğuk cephenin rüzgar, yağmur, önemli dağ karı ve sert bir donma ile çok daha soğuk sıcaklıklar getirmesiyle bugün aniden sona erecek" dedi.

Cumartesi günü sekiz batı eyaletinde kış fırtınası uyarıları ve kış hava durumu tavsiyeleri yapılırken, 7.000 feet'in üzerindeki yüksekliklerde 1 ila 2 feet kar yağışı bekleniyor. Bu yoğun ve ıslak kar, tehlikeli sürüş koşullarına ve görüş mesafesinin azalmasına neden olacaktır.

Bu sistem Cuma gününden bu yana Kuzeybatı Pasifik'e soğuk hava, yağmur ve yüksek rakımlara kar getirmiş, bu da bölgedeki hava kalitesini ve yangın kontrolünü önemli ölçüde iyileştirmiştir.

Orman yangınları ve hava kalitesi için faydalı

IQAIR web sitesine göre, Perşembe günü Portland, Oregon ve Seattle dünyanın büyük şehirleri arasında en kötü hava kalitesi açısından sırasıyla 1. ve 2. sırada yer aldı.

Kuzeybatı Pasifik'teki hava kalitesi, son 24 saat içinde yağmur getiren güçlü bir soğuk hava dalgası ve rüzgar değişimi sayesinde önemli ölçüde iyileşti.

Seattle'da Cuma günü (0.32") Ağustos ve Eylül aylarının tamamından daha fazla yağmur yağdı.

Seattle'da Ekim ayı Ağustos ve Eylül aylarından ortalama olarak daha fazla yağmur kaydederken, bu yaz özellikle kurak geçti ve Temmuz'dan Eylül'e kadar yarım inçten daha az yağmur yağarak bu dönemi kayıtlardaki en kurak dönem haline getirdi.

İkinci bir sistem Pazartesi gününden itibaren Kuzeybatı Pasifik'e doğru hareket ederek bölgeye daha da fazla yağmur getirecek.

Bölgedeki birçok orman yangını da son 24 saat içinde kontrol altına alındı. Perşembe günü ABD genelinde toplam büyük, aktif orman yangını sayısı 50'nin üzerindeydi, ancak Cumartesi sabahı itibariyle bu sayı 30'a düştü.

Bu büyük fırtına sistemi doğuya doğru ilerledikçe, ABD'nin batısının büyük bir kısmı için şiddetli rüzgarlar da endişe kaynağı olacaktır. Bu da herhangi bir yağmur ya da kar gelmeden önce rüzgarların yangın yayılma ve toz savrulma potansiyelini arttırabileceği anlamına gelmektedir.

Denver'daki Ulusal Hava Durumu Servisi, "Yüksek rüzgarlarla birlikte ılıman ve kuru koşullar da yangın havası endişeleri yaratacaktır" dedi. "Denver'dan Sterling'e [Colorado] kadar uzanan bir hattın doğusunda ve güneyinde esen toz tahmin ızgaralarına eklendi."

On eyalette Cumartesi günü rüzgarların saatte 75 mil hıza kadar çıkabileceği şiddetli rüzgar saatleri ve uyarıları yapılıyor.

Ortabatı için şiddetli fırtınalar

Çatışan hava kütleleri - Batı'ya yerleşen soğuk hava ve Doğu'daki sıcak hava - Pazar günü Ortabatı ve Orta Ovalar'da şiddetli fırtınalar için gerekli malzemeleri sağlayacaktır.

Orta ABD ve Orta Batı'da 10 milyondan fazla insan Pazar günü şiddetli fırtına tehdidi altında. Nebraska'daki Omaha ve Lincoln ile Iowa'daki Sioux City'yi kapsayan şiddetli fırtınalar için 5 üzerinden 2. Seviye risk söz konusudur. Minneapolis, Kansas City ve Des Moines'i de kapsayan 1. Seviye risk de mevcuttur.

Bu şiddetli gök gürültülü fırtınalar Pazar akşamından Pazartesi gününün erken saatlerine kadar büyük dolu ve hasar verici rüzgarlar üretebilecektir. Hortumlar ana tehdit olmayacak olsa da, bu bölgede bir ya da iki hortum oluşma ihtimali hala düşüktür.

Bununla birlikte yağmur, son birkaç haftadır kötüleşen kuraklık koşulları yaşayan Oklahoma, Texas, Arkansas, Missouri ve Kansas gibi orta ABD eyaletleri için faydalı olacaktır.

"Pazartesi'den Salı'ya kadar bölge genelinde yaygın ve faydalı yağışlar bekleniyor. Tulsa, Oklahoma'daki NWS ofisi şu anda yerel olarak daha yüksek miktarlarla birlikte ortalama 1 ila 3 inçlik miktarlar tahmin edilmektedir" dedi.

Oklahoma eyaletinin yüzde yüzü kuraklık koşulları altında olup Tulsa şu anda aşırı kategoride yer almaktadır.

Pazartesi günü Oklahoma, Arkansas, güneybatı Missouri ve kuzeydoğu Teksas'ın bazı bölümleri için aşırı yağış riski için 2'den 4'e kadar bir seviye yayınlandı ve bu bölgelerde ani su baskınları yaşanması mümkün.

Hava Tahmin Merkezi ayrıca, bölgenin çok kuru olması nedeniyle "beklentinin, yağışın sorun yaratmaktan ziyade genel olarak faydalı olması" olduğunu belirtti.

Şiddetli yağışlar, son birkaç haftadır tarihi düşük su seviyeleriyle uğraşan Mississippi Nehri Havzası'nda da Pazartesi gününden itibaren memnuniyetle karşılanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com