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Butterbeer ve daha fazlası: Yeni Harry Potter tema parkında ne yenir?

Universal Studios Hollywood'un Harry Potter Büyücü Dünyası 7 Nisan'da açılıyor

Tema parkının restoranında Butterbeer, İngiliz atıştırmalıkları ve temalı tatlılar sunulacak

Universal Studios Hollywood, 7 Nisan'da halka açılmadan önce Harry Potter'ın Büyücü Dünyası'nın ön gösterimlerini sunuyor. Hogsmeade Köyü'nün arnavut kaldırımlı sokaklarını canlandıran yeni atraksiyonda her Harry Potter hayranı için bir şeyler var.

Yine de şimdilik yemeklerden bahsedelim.

Hogsmeade istasyonunu ve Honeydukes tatlı dükkanını geçtikten sonra kısa bir yürüyüşle Three Broomsticks restoranına ve Hogs Head pub'a ulaşılıyor; burada Çarşamba gecesi İngiliz esintili menünün tanıtımı için bir medya tadım testi yapıldı. Geyikli sandviç, konserve sığır eti ve biftek ve böbrek turtası gibi doğrudan kitaplardan yemekler bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir, ancak menü çoban turtası, bangers ve püre ve balık ve patates kızartması gibi doyurucu pub temellerine layık bir saygı duruşunda bulunuyor.

Her neyse, en önemli şey Harry ve arkadaşlarının sevdiği karamela aromalı içki Butterbeer'i servis etmeleridir.

Hogs Head pub'ın kapısında konukları karşılayan güler yüzlü garsonlar, gerçek dünyada kremalı dondurmaya çok benzeyen alkolsüz Butterbeer'den ikram ettiler. Ron ve Hermione tarafından Dumbledore'un Ordusu'nun gizli buluşma yeri olarak seçilen samimi, sade han ve barı aslına sadık kalarak taklit eden barın arkasında üç çeşit Hog's Head birası mevcuttur.

Bar, tonozlu tavan arasında ağır ahşap masa ve sandalyelerden oluşan rustik bir taverna olan Three Broomsticks'in bitişiğindedir. Kirişlerde, büyücünün hanının konaklama odalarına açılan kapıların dışında bavullar ve vapur sandıkları durmaktadır. Duvarlarda sadece gerçek hayranların tanıyabileceği kalıntılar asılıdır (göz kırpma).

Menünün büyük bir kısmı, yaklaşık iki yıl önce Universal Studios Orlando'da açılan Doğu Yakası'ndaki muadilinden ödünç alınmış, ancak yeni lokasyonda birkaç yeni yemek de mevcut. Bunlardan en akılda kalanı küçük bir tencerede servis edilen Butterbeer saksı kreması tatlısı. Çikolata aromalı seçenek akla bir köpüğü getiriyor, ancak Butterbeer seçeneği başka hiçbir şeye benzemeyen aşırı sakarin yüklemesi.

Yapışkan şekerleme pudingi ve çikolatalı trifle'dan da bahsetmek gerekir.

Menünün sürpriz hitleri dört çeşit çorbaydı - bira ve peynir, mısır, patates ve pırasa ve Guinness güveci - soda ekmeğinin bir tarafı ile sadık bir şekilde servis edildi. En güzel fotoğraflara sahip değiller ama iyi olduklarını böyle anlıyorsunuz. Aksi takdirde, lahana ve kavrulmuş sebzeler gibi vejetaryen seçenekler mükemmel bir şekilde yenilebilir, ancak muhtemelen kuşkonmaz için oraya gitmeyeceksiniz.

Etkinliğe katılan gerçek bir Harry Potter hayranı ambiyans ve yemekler hakkında şunları söyledi "Tıpkı kitaplar ve filmlerdeki gibi," dedi. "Arkadaşlarımla gelmek için sabırsızlanıyorum."

Gerçekten kitaplardan esinlenen lezzetler arayanlar, çeşitli tatlarda çikolata kaplı kurbağaların ve jelibonların bulunacağı tatlı dükkanı Honeydukes'a gitmelidir.

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Kaynak: edition.cnn.com