'Buraya güvende olmak için gelmişti ama öyle olmadığı ortaya çıktı': Yas tutanlar Türkiye'deki depremde ölen Suriyeli doktoru anıyor

Geçen hafta toprağa verildi. Dr. Bahig Dwedari'nin naaşı, eşi Rania, kız kardeşi İman ve kızı Dima'nın naaşlarıyla birlikte, Türkiye'nin güneyindeki Reyhanlı'da yeni kazılmış bir mezara doğru taşınırken, sabahın alçak kış güneşi uzun gölgeler oluşturdu. Doktorun yeğeni Shareef Dwedari, hepsinin 6 Şubat'ta bölgeyi vuran depremde öldüğünü ve aynı gün, aynı mezara gömüldüklerini söyledi.

Erkekler saygılarını sunmak için toplandılar ve genç bir çocuk Kuran okudu, sesi duygudan çatlıyordu.

"Savaşta birçok insana yardım etti ve babam öldüğü için benim için bir baba gibi oldu. Hatta kültürümüzde çok önemli olan, şimdiki eşimin ailesiyle resmi tanıştırmayı bile o yaptı," dedi Shareef Dwedari. "Herkes yardım için ona giderdi."

Yeğeni ve meslektaşlarına göre Dwedari, doğduğu şehir olan Suriye'nin İdlib kentinde tanınmış bir doktordu ancak oradaki çatışmalar şiddetlenince 2016 yılında Türkiye'ye kaçtı. Gittikten kısa bir süre sonra çalıştığı İbn-i Sina Hastanesi bir hava saldırısında vuruldu.

Türkiye'de onunla birlikte çalışan bir arkadaşı ve meslektaşına göre Dwedari, Suriye sınırına yakın Reyhanlı'da Orient for Human Relief tarafından işletilen bir hastanede çalıştı ve burada güvenlik ve tıbbi yardım arayan binlerce Suriyeli mülteciye hizmet verdi.

Suriye'de doktorlar genellikle toplumun temel taşlarıdır ve bir tanesinin bile ölümü Suriye nüfusu üzerinde çok büyük bir etki yaratabilir. New York merkezli İnsan Hakları için Hekimler'e göre, Haziran 2022 itibariyle Suriye'de, çoğu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi ve müttefiki Rusya'nın saldırıları sonucu olmak üzere en az 945 sağlık personeli öldürüldü.

Orient hastanesinde Dwedari ile birlikte çalışan ve şu anda İsviçre merkezli bir STK olan Tıbbi Bakım ve Yardım Kuruluşları Birliği'nde çalışan arkadaşı, "Her zaman gülümserdi, konsültasyon için sadece küçük bir miktar alırdı ve eğer ödeme yapamazsanız, zamanını ücretsiz olarak verirdi" dedi. Güvenlik nedeniyle isminin kullanılmamasını istedi.

Mezar başında imam, yas tutanların hep bir ağızdan "amin" demesiyle ve horoz ötüşüyle noktalanan geleneksel İslami cenaze namazı olan Dur'u başlattı.

Türkiye'deki mezar yerlerine mezar taşlarının yerleştirilmesi uzun zaman alacak, ancak gömülenlerin yakınları nerede olduklarını biliyorlar. Yeni kazılmış diğer bazı mezarların üzerinde tek tük zeytin ya da biberiye çalıları yetişiyordu.

Mezarlar dolduruldukça, bazı yas tutanlar yavaş yavaş uzaklaşırken, bazıları da mezar başında çömelmiş, gözle görülür bir şekilde üzgündü.

Dwedari'nin hastalarından Mohammed Jamal, "Doktoru tanıyan herkes onu severdi," dedi. "Buraya güvende olmak için gelmişti ama öyle olmadığı ortaya çıktı."

Geçen hafta Suriye'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "tüm toplulukların yıkımını, insanların tarifsiz acılarını ve hayatta kalanların ve müdahale edenlerin cesaret ve kararlılığını" gördüğünü söyledi.

Tedros, bölgede on yılı aşkın süredir devam eden savaşın kasabaları yıkıp terk ettiğini ve sağlık sistemlerinin bu ölçekteki bir acil durumla baş edemediğini söyledi. DSÖ hayatta kalanların bir kısmına bakım sağlıyor ve Türkiye ve Suriye'deki müdahaleyi desteklemek için 43 milyon dolarlık bir çağrı başlattı.

DSÖ ayrıca, acil ameliyatlar da dahil olmak üzere yarım milyondan fazla insanın bakımını desteklemek için etkilenen her iki ülkeye de ilaç ve malzeme göndermiştir. Ayrıca, depremden önce Suriye'ye gönderdiği yardımları tamamlayıcı nitelikte olan ilave sınır ötesi erişim noktalarına izin verilmesi için Esad 'la birlikte çalışmıştır.

Tedros, "Arama ve kurtarma aşaması artık sona eriyor, ancak DSÖ için hayat kurtarma görevi daha yeni başlıyor" dedi.

CNN'den Janelle Chavez bu habere katkıda bulunmuştur.

