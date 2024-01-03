Burası yüzyıllar boyunca yerleşim yeri olarak kullanılmış, ancak yakın zamanda turistler tarafından ziyaret edilmiştir

Burası Hegra.

El-Hicr veya Mada'in Saleh olarak da bilinen Hegra, Suudi Arabistan'ın arkeolojik cazibe merkezlerinin baş tacıdır ve ülkede UNESCO Dünya Mirası listesine giren ilk yerdir.

MÖ birinci yüzyıl ile MS birinci yüzyıl arasında inşa edilen bu antik kent, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki geniş çöl manzarasına karşı kumtaşına oyulmuş mezarların yer aldığı etkileyici bir nekropol içermektedir.

Ürdün'deki ünlüPetra, Nabatean halkının başkentiydi; Hegra ise 12. yüzyılda terk edilene kadar krallığın güneydeki ileri karakoluydu.

Ancak Petra modern dünyanın yedi harikasından biri ve pandemiden önce yılda bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlarken Hegra, Suudi Arabistan'ın turist vizesi vermeye başladığı 2019 yılından bu yana çoğu uluslararası ziyaretçi için erişilebilir durumda.

Hegra henüz aynı yaygın isim bilinirliğine sahip olmasa da, bir sanat, kültür ve turizm merkezine dönüşen ve şimdi Cidde, Riyad ve Dubai'den düzenli uçuşlarla küçük ama iyi bağlantılı bir havaalanına sahip olan yakındaki vaha kasabası AlUla sayesinde bu durum değişiyor.

Tarihin gölgesinden çıkmak

Nebatilerin, birçoğu dini ritüellerde kullanılan tütsü ve baharat gibi aromatik maddelerin ticaretini yaptıklarına inanılmaktadır.

Bunlardan ikisi, birçok Batılının Hıristiyan İncilinde bebek İsa'ya getirilen hediyeler olarak tanıyacağı buhur ve mürdür.

Ancak kültürlerinin büyük bir kısmı tarihe karışmıştır. Şimdi ise Suudi hükümetinin arkeolojiye yaptığı yatırımların artmasıyla Hegra ve diğer Nabatean yerleşimlerinden giderek daha fazla bilgi elde ediliyor.

Central Florida Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Wayne Bowen, "Hepimiz Asurluları duyduk, hepimiz Mezopotamyalıları duyduk," diyor. "Ama (Nabatiler) Romalılara karşı durdular, Helenistik Yunanlılara karşı durdular, çölde inanılmaz bir sarnıç sistemleri vardı, ticaret yollarını kontrol ediyorlardı. Bence Roma İmparatorluğu'nun büyüme hikayesine kendilerini kaptırmışlar."

Nabatiler arkalarında tarihi belgelere dair pek bir şey bırakmamış olsalar da, kültürlerinin başarılarından biri bölgede büyük bir rol oynamaya devam ediyor: Nabat alfabesi modern Arapçanın temellerini attı.

Yakın zamanda bazı tarihçiler Nabatilerin yüzünü tam anlamıyla ortaya koydu.

2023 yılının başlarında, çölde kalıntıları bulunan bir Nabatean kadınının yeniden yapılandırılmış yüzü olan "Hinat"ı ortaya çıkardılar. Şimdi gezginler onu Hegra ziyaretçi merkezinde görebilirler.

Kumlu zeminde

Ziyaretçiler merkeze vardıklarında hurma ve çok hafif demlenen ve genellikle kakule ile karıştırılan Suudi kahvesi fincanlarıyla karşılanıyor. Kavisli bir ağzı olan geleneksel gümüş bir vazodan dökülüyor.

Oradan, bir rehber eşliğinde eski bir orta yüzyıl tarzı Land Rover'a (hava durumuna bağlı olarak tavanlı veya tavansız) atlayabilir ve keşfetmek için yola çıkabilirler.

Dünyanın bu güneşli bölgesindeki pek çok yer gibi, AlUla ve çevresindeki bölge de sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde ziyaret etmek için en iyisidir. Kavurucu öğle güneşini engelleyecek ağaçların ya da yapıların bulunmadığı Hegra'da bu durum daha da geçerli.

Nabateanlar göçebe bir halktı, bu yüzden günlük yaşamlarından geriye pek bir şey kalmadı. Geriye kalanlar ise onların inanılmaz son dinlenme yerleridir.

Toplamda bilinen ve numaralandırılmış yaklaşık 115 mezar bulunmaktadır.

Bunların en ünlüsü, tek başına gururla duran Kasr el-Farid'dir (Arapça "yalnız kale" anlamına gelir). 72 metrelik yapısı dramatik bir şekilde kumun üzerine yerleştirilmiştir. Bu kontrast, özellikle gün batımından hemen önce pembemsi-turuncu ışığın çöl tonlarını ortaya çıkarmasıyla mükemmel bir fotoğraf zemini oluşturmaktadır.

Her seferinde bir mezar, içeriye göz atmak isteyen ziyaretçilere açıktır. Bu açık mezarlar, tek bir mezarın çok fazla yaya trafiğine maruz kalmaması için dönüşümlü olarak kullanılmaktadır.

Ancak dışarıdan bakıldığında çok daha karmaşık ve ilgi çekicidirler.

Kapı çerçevelerinin etrafındaki alanda orada gömülü olan kişilerin isimleri görülebilir. Tasarım detayları, sakinlerin nereden gelmiş olabilecekleri hakkında ipuçları verir. Anka kuşu, kartal ve yılan resimleri, Yunanistan ve Mısır gibi uzak kültürlere aşinalığı ima eder.

Aramanızı genişletin

Pek çok ziyaretçi Hegra gezisini yakındaki daha küçük tarihi yerler olan Dadan ve Jabal Ikmah ziyaretleriyle birleştirmektedir.

Suudilerin "açık hava kütüphanesi" olarak adlandırdıkları Jabal Ikmah vadisinde Aramice, Dadanice, Thamudice, Minaik ve Nebatice dillerinde oyulmuş bir dizi yazıt görebilirsiniz; bunların hepsi bu bölgenin zengin tarihine dair fikir vermektedir. Çeviriler Arapça, İngilizce ve bazen de Fransız keşişler bölgenin ilk ziyaretçileri olduğu için Fransızca olarak gösterilmektedir.

Bu arada Dadan, bir zamanlar baharat satıcılarının dini hacılarla karıştığı İslam öncesi önemli bir ticaret şehrine ev sahipliği yapıyordu.

En dikkat çekici yeri, adından da anlaşılacağı üzere aslan oymalarıyla süslü bir grup türbeden oluşan "Aslanlı Mezarlar "dır.

Bu alanların üçünü de tek bir günde ziyaret etmek kolaydır. Rezervasyon yaptırmanın en kolay yolu, bölgenin devlet tarafından işletilen resmi turizm kurumu Experience AlUla'nın web sitesidir. Acelesi olan gezginler iki saatlik bir tur için rezervasyon yaptırabilir, ancak öğleden sonra ve gün boyu süren seçenekler de vardır.

Hegra ziyaretçi merkezinin yakınındaki kapalı açık hava istasyonunu kaçırmayın; burada küçük bir keski kullanarak adınızı veya baş harflerinizi taş parçalarına oyma pratiği yapabilirsiniz.

Harcanan çaba, Nebatilerin bu şaheserleri yaratmak için ne kadar emek harcadıklarını gerçekten takdir etmenizi sağlayacaktır. Hegra'nın en görkemli yapılarının, bu atölyeyi işleten kadınlar tarafından yapılan minyatür versiyonları da satışa sunuluyor.

Gelecek

Petra bugünlerde koruma ve aşırı turizmle mücadeleye odaklanmış durumda; bu da Hegra'ya büyüme ve daha fazla ziyaretçi çekme fırsatı veriyor.

Miami Üniversitesi'nde Orta Doğu Tarihi emeritus profesörü David Graf'a göre, daha önce Petra'daki kazıları yöneten arkeologların çoğu Suudi Arabistan'a taşınıyor, bu da muhtemelen önümüzdeki yıllarda yeni keşifler olacağı anlamına geliyor.

Bu aynı zamanda dünya çapında daha fazla insanın Nebatiler ve tarihe katkıları hakkında bilgi edineceği anlamına geliyor.

Emekliliğinde de makaleler yayınlamaya ve konuşmalar yapmaya devam eden Graf, "Nebatiler çok kozmopolit, sofistike bir kültürdü ve ben de bunu vurgulamaya çalışıyorum," diyor.

"Nebatiler hakkında çok fazla şey bilmiyorduk. Ben onlar hakkında daha fazla şey bildiğimizi görmek için çalışıyorum. Onları geri kalmış ve ilkel değil, Roma, Yunan dünyası ve diğer kültürlerle etkileşim içinde olan, gerçekten ilgili ve dinamik insanlar olarak görüyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com