'Burada bir ruh var': Sergi Londra'nın 'Küçük Lagos'una ışık tutuyor

Otobüsler, Afrobeat ritimlerinin hafif nabzı eşliğinde mağazaları inceleyen insanlarla dolu hareketli Rye Lane boyunca ilerliyor. Her dönemeçte, tuğla duvarlar sokak sanatının cesur darbeleriyle boyanmış, canlılıkları meyve ve sebze yüklü market vitrinleri ve istiflenmiş muz kasalarıyla yarışıyor. Çok kültürlü bir topluluk olan Peckham, on yıllardır yurtdışına taşınan Nijeryalıların uğrak yeri olmuştur - öyle ki buraya "Küçük Lagos" lakabı takılmıştır.

Lagos'ta doğan ve Peckham'da büyüyen film yapımcısı Adeyemi Michael, "Burada bir ruh var" diyor. Büyürken annesine yiyecek almak için Peckham Rye'a kadar kayan Michael, buradaki Nijeryalı topluluk tarafından kucaklandığını hissettiğini söylüyor. "Ana cadde, Nijerya doğumlu bir Güney Londralı olarak büyüme deneyimimi yansıtıyor(du)" diye hatırlıyor.

"Bugünlerde çok sık yer değiştiriyorum," diye ekliyor Michael. "Ne zaman geri dönsem, her zaman bu bölgenin ruhu ve hala burada kalan, çoğu göçmen ve hayatın farklı kesimlerinden gelen insanlarla karşılaşıyorum."

Şimdi, Londra'nın Nijerya diasporası ile olan ilişkisinin bu köşesi, "Lagos, Peckham, Repeat: Pilgrimage to the Lakes" adlı yeni bir sergide inceleniyor.

Lagos, Peckham, Tekrar

South London Gallery'de düzenlenen sergide heykel, enstalasyon, fotoğraf ve film çalışmaları yer alıyor. İçeri adımınızı attığınızda sizi Nijerya'nın en büyük şehrinin uzaktan gelen kalabalık sokak sesleri karşılayacak. Korna çalan arabalardan güzergâhlarını bildiren otobüs kondüktörlerine kadar uzanan bu ses ortamı, sergide yer alan 13 Nijeryalı ve İngiliz sanatçıdan biri olan Emeka Ogboh'un eseri.

Serginin eş küratörlüğünü, kentte çağdaş sanatı destekleyen ve kâr amacı gütmeyen bir platform olan Lagos Bienali'ni kuran sanatçı Folakunle Oshun üstleniyor.

Çocukluğunun büyük bölümünü Nijerya'da geçiren Oshun, son on yılın büyük bölümünde Berlin ve Paris'te yaşadı ve çalıştı. Ancak son sekiz aydır, Nijerya'nın 1960 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana Küçük Lagos'un kimliğini nasıl inşa ettiğini görmek için Peckham'a ve Nijeryalı İngiliz toplumuna daldı.

Oshun CNN'e verdiği demeçte, "Nijeryalıların Peckham'ı nasıl evleri haline getirdiklerinin en başına gitmeniz gerekiyor" dedi.

"Dünyanın her yerinde göç vardır, her zaman insanların ortak değerleri, gelenekleri nedeniyle bir araya geldikleri cepler vardır ve bu bağlamda bunun ekonomik bir unsuru da olduğunu söyleyebilirim."

Oshun için Nijerya diasporasının hikayesini anlatmak büyük bir gurur kaynağı: "Birleşik Krallık'taki göçmen topluluklar çok uzun zamandır hep arka planda kaldı. Bu sergi için sanatçılara söz hakkı vermek ve gelecek yıllar için son derece güçlendirici bir sergi yaratmak gerçekten önemliydi."

South London Gallery'nin direktörü Margot Heller, serginin Lagos'u göç, değişen kimlik algıları ve ev fikri ile ilgili daha geniş konulara bakmak için bir giriş noktası olarak kullandığını söyledi.

Heller, son birkaç on yılda Peckham'ın Nijeryalı topluluğunda önemli bir büyüme olduğunu, 1970'ler, 80'ler ve 90'lar boyunca dalgalar halinde gelen insanların mülk satın aldığını ve iş kurduğunu açıkladı.

"Peckham, Nijerya'dan Birleşik Krallık'ı ziyaret eden insanlar için bir tür ikinci ev olarak tanınmaya başladı" dedi. "Bazıları kalıyor, bazıları da geri dönüyordu ki bu da sergi konseptinin bir parçası."

'Bu bir ifade'

Burada kalan Nijeryalılardan biri de Michael'ın annesi. Sergide yer alan "Entitled" adlı kısa filmin yıldızıdır.

Gele baş bağı ve geleneksel kıyafetler içinde, gururla ata binmiş bir şekilde sabahın erken saatlerinde Peckham Rye sokaklarında gezerken görüntüleniyor.

Michael, "Entitled "in başlangıçta hayal kırıklığından doğduğunu açıkladı. Birinci kuşak Nijeryalı bir göçmen olduğu için annesinin 25 yıl boyunca çalıştığı bir işte yan çizildiğini hissetmiş.

Fatih olarak kabul edilen insanların Napolyon dönemindeki imgelerine bakmaya başladı ve Batı ve Doğu Afrika'da İngiliz emperyalizmini ilerleten Frederich Lugard 'ı araştırdı. Michael, annesini de Yoruba mirasının (Nijerya'nın en büyük üç etnik grubundan biri) giysileri içinde aynı türden bir güce sahip olarak resmetmek istedi.

"Annemi Peckham'da bir atın üzerinde geleneksel Yoruba kıyafetleri içinde gördüğünüzde, bu bir ifadedir" dedi. "Bunu onun için yaptım, diğer insanlar için de - bir anlamı var."

Michael'ın eserinin son derece kişisel olması gibi, sergideki diğer eserlerin de yaratıcıları için aynı derecede anlamlı olduğunu söyledi.

Sanatçı Temitayo Ogunbiyi'nin ziyaretçilerin etkileşime girmesi için tasarladığı oyun heykeli, Lagos'tan Londra'ya uçuş rotasından ve Nijerya kentinde karşılaştığı bitkilerden esinlenmiş.

Turner Ödülü'ne aday gösterilen Yinka Shonibare, "Diary of a Victorian Dandy" (1998) adlı eserinde kısmen fiziksel bir engelle yaşayan Siyah bir adam olarak kendi hayatını yansıtıyor.

Michael, "Bunlar oldukça kişisel, özellikle Nijerya kültürü, sanatçının Nijerya ile ilişkisi ve Nijeryalı olmanın ne anlama geldiği hakkında" dedi.

"Peckham hiçbir zaman insanların gelmek istediği bir bölge olmadı, ama şimdi görüyorsunuz ve bu inanılmaz" diye ekledi. "İnsanlar utanmadan kim olduklarını ortaya koyuyorlar."

"Lagos, Peckham, Repeat: Pilgrimage to the Lakes" 29 Ekim 2023 tarihine kadar South London Gallery'de görülebilir.

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Kaynak: edition.cnn.com